万博グルメで22万食を記録した大人気メニュー「ワンハンドBENTO」が進化して百貨店出店に初挑戦！4月29日にリニューアルオープンするあべのハルカス近鉄本店 惣菜エリアでほっかほっか亭常設店舗が登場！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地2階 惣菜売場のグランドリニューアルに合わせ、2026年4月29日（水・祝）より、新ブランド「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」を常設出店いたします。

新ブランド「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」

■ ワンハンドBENTOとは

片手＝ワンハンドで主食・おかずを満足感たっぷりに味わうことができる、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富な十六穀米を使用した、新しい未来のカタチのお弁当です。

場所や時間を選ばずに、スマートな食体験を実現するメニューとして、ほっかほっか亭総本部を含むハークスレイグループとして出展した、大阪・関西万博＜大阪ヘルスケアパビリオン＞では、期間中シリーズ累計22万食超の販売を記録。「忙しく展示を巡る合間に助かった」「手軽に本格的な日本の味を楽しめた」と多くの反響をいただきました。

創業から50周年を迎えるほっかほっか亭の伝統を大切にしながらも、未来の食体験として提供されたこのワンハンドスタイルの「ワンハンドＢＥＮＴＯ」。

これは、現代の食生活において、時短や簡便化のニーズが高まる一方で、「食事の質は落としたくない」「自分を整える食を選びたい」という健康意識も共存しています。ほっかほっか亭では未来仕様のお弁当をさらにアップデートし、忙しい現代人のライフスタイルに寄り添う「ワンハンドBENTO」を新たに事業化することにしました。

ワンハンドBENTO

初の百貨店出店となるあべのハルカス近鉄本店では、大阪・関西万博＜大阪ヘルスケアパビリオン＞で販売したラインナップをアップデートしたメニューをはじめ、あべのハルカス近鉄本店限定の新商品もご用意しています。

■ メニューラインナップ

・ワンハンドBENTO 海苔弁（鱈の天ぷら）：594円（税込）

ほっかほっか亭の元祖「のり弁当」をベースに、百貨店仕様に新たにアレンジ。外はサクサク、中はふっくらとした鱈の天ぷらを使用しています。まろやかな、おかかしょうゆをかけた十六穀米のごはんと贅沢に楽しむ鱈の天ぷら、からしマヨネーズをアクセントにした、新しい海苔弁体験です。

ワンハンドBENTO 海苔弁（鱈の天ぷら）

・ワンハンドBENTO チキン南蛮（梅入り）：756円（税込）

ほっかほっか亭で人気の「チキン南蛮弁当」をベースにした、万博グルメとしても大人気のワンハンドBENTOです。黒酢×タルタルソースの濃厚な組み合わせに、食べ応えのあるボリューム感が魅力です。ほんのり甘酸っぱいカリカリ梅がおいしさをアップグレードします。

ワンハンドBENTO チキン南蛮（梅入り）

・ワンハンドBENTO 和牛（なにわ黒牛）：1,188円（税込）

大阪産 銘柄和牛「なにわ黒牛」を使用したすき焼仕立ての和牛と風味豊かなごぼうの天ぷらを合わせました。「なにわ黒牛」は希少価値の高い銘柄のため、限られた飲食店舗でのみ味わえる、さっぱりとした脂と肉質のやわらかさが特長の黒毛和牛。お肉の旨味を引き立てる、コクのある甘めのすき焼のたれを贅沢に仕上げました。

ワンハンドBENTO 和牛（なにわ黒牛）

・ワンハンドBENTO 根菜きんぴら：540円（税込）

シャキシャキのごぼうやにんじんを甘辛く炒めた、ほっかほっか亭のオリジナルきんぴらをたっぷり味わえるヘルシーなワンハンドBENTOです。さっぱりとした甘酢レンコンをアクセントに、野菜を効率よく、かつコスパ良く摂りたい方へ向けた新提案メニューです。

ワンハンドBENTO 根菜きんぴら

・ワンハンドBENTO 海老フライ（Wたまご）：756円（税込）

溢れんばかりのたまごを限界まで詰め込んだ、驚くボリューム感のたまご好きにはたまらないワンハンドBENTOです。サクサクの海老フライを乗せ、からしマヨネーズとタルタルソースのコンビネーションがさらに食欲をそそる、ボリューミーな逸品です。

■ ブランドメッセージは「おいしい！を手のひらに」。新ロゴも発表！

ワンハンドBENTO 海老フライ（Wたまご）

今回の新ロゴマークには、ほっかほっか亭が元祖である「のり弁当」の魅力「ごはん・海苔・野菜・おかず」を盛りつけた姿を未来に向けたコンパクトスタイルに立体的なフォルムで盛り付け。

また、モチーフに用いた菱形（ひし形）は、古くから“縁起の良いかたち”として、家紋やハレの日の衣装に親しまれてきた図柄です。

片手でも食べられる「ワンハンドBENTO」に重ねることで、毎日の健やかな食生活を願う、ほっかほっか亭の想いを込めたデザインとしています。

■ イベントでも完売続出！初の百貨店常設へ挑戦

ワンハンドBENTO

万博会期終了後のイベントでも、「ワンハンドBENTO」は、大好評。イベント時などの野外の食事や、スポーツ観戦中など、場所や時間を選ばず、片手でサクッと満足度の高い、スマートな食体験を提供することができました。

この度、お出かけ前のちょい食べや、お仕事帰りなどの新たなタイパ重視のニーズにお応えするために、あべのハルカス近鉄本店 地2階 惣菜エリアのグランドリニューアルに合わせて、ほっかほっか亭の進化形店舗である「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」として、2026年4月29日（水・祝）よりオープンいたします。

「ワンハンドBENTO」出展イベントの様子

さらに、多様なニーズにお応えするため、野菜たっぷりの生春巻きなどの新たなバリエーションもご用意するほか、本格中華メニューも販売予定。1年前の夢洲での感動を思い出しながら、あるいは新しい未来が現代に訪れた実感を体験しながら、進化したワンハンド体験をお楽しみください。

■ 店舗詳細

・名称：ワンハンドBENTO ｂｙ ほっかほっか亭

・場所：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地2階 惣菜売場

・営業時間：10:00～20:00 ※休業日は休館日に準ずる

・ＨＰ： https://www.hokkahokka-tei.jp/onehand

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年6月で創業50年を迎えます。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国786店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii