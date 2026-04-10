パフなのに水で膨らむ！しずく型で細かい部分もしっかりカバー。粧美堂より、光沢肌メイクを演出する※「Wet＆Dryパフ」が新登場

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、ぷるっと水で膨らんで光沢肌メイクを演出する※「Wet&Dryパフ」を、2026年4月10日（金）より発売しました。

※メイクアップ効果による

新商品は、水を含んでファンデをしっとり密着する「Wet&Dryパフ」です。水に濡らすと約1.3倍に膨らみ、乾いたままでも使えるのが特長。しずく型のパフがファンデーションをぴたっと密着させ、広い部分も細かい部分もしっかりカバーしてくれます。裏返して両面使えるデュアル設計で、クッションファンデーション、リキッドファンデーション、クリームファンデーションなど、水と相性の良いファンデをしっとりとタッピングできます。光沢感のあるツヤ肌メイクに最適なアイテムです。

商品概要

〈商品の特長〉

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57928/table/367_1_d7813a1556605534c43af0978e80a086.jpg?v=202604100751 ]

１. 水で膨らむパフ

水に濡らすと約1.3倍に膨らみ、ファンデが肌にしっとり密着。乾いたままでも使用できます。

２. しずく型形状

小鼻や目元などの細部から頬まわりの広い面まで、顔の凹凸に沿ってムラなく塗り広げられ、しっかりカバーできます。

３. 裏返せば両面使えるデュアル設計

クッションファンデーション、リキッドファンデーション、クリームファンデーションなどに対応し、しっとりとタッピングして均一に密着。

４. 光沢感のあるツヤ肌に

水を含ませたパフでファンデを薄く均一にのせ、内側からにじむようなツヤ感のある仕上がりに。

＊ご使用方法＊

ファンデーションを適量とり、肌にポンポンと軽くたたき込むようになじませてください。 ＊水を含ませて使う場合は、しっかり水気を絞ってからお使いください。

＊お手入れ方法＊

汚れた場合は、市販のクリーナーをご使用いただくか、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で軽く押し洗いしてください。十分にすすいだ後、水気を切り、陰⼲しで乾かしてください。

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。