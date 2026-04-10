女性社員の「欲しい」を形に。忙しい毎日でも無理なく美しさを補う「matsukiyo LAB」美容ドリンク新発売

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに98店舗（2025年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、オリジナルヘルスケアブランド「matsukiyo LAB（マツキヨラボ）」より、美容成分配合の機能性表示食品「matsukiyo LAB ミックスベリーコラーゲンウォーター」、「matsukiyo LAB ゆず＆レモングラスヘスペリジンウォーター」を、４月11日（土）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

■人気の美容成分「コラーゲントリペプチド(GPHyp)」と「モノグルコシルヘスペリジン」を配合したインナーケアドリンクがmatsukiyo LABから新登場

昨今、健康意識の高まりを背景にソフトドリンク市場は拡大しており、中でも気分や目的に合わせて選べるフレーバードリンクの市場が伸長。こうしたなかで、当社のプライベートブランド商品を生み出す社内プロジェクトにおいて、「特別な日の前だけでなく、忙しい日々の中でも無理なく美容成分を摂取できるドリンクが欲しい」という女性社員の声が挙がったことをきっかけに、毎日続けやすいドリンクタイプのインナーケア商品の開発に至りました。

本商品は、肌の潤いを維持することで、肌の健康の維持に役立つことが報告されている「コラーゲントリペプチド(GPHyp)」や、気温や室内温度が低い時などの手指の健やかな血流を保ち、手指の体温を維持する機能が報告されている「モノグルコシルヘスペリジン」など機能性表示成分を配合しています。また、既存の機能性ドリンクには「味が濃い」「甘みが強い」といった声があることをふまえ、飽きずに続けやすい飲み心地を目指し、ほどよい風味設計にこだわりました。

【商品特長】

●コラーゲントリペプチド(GPHyp)は特有の風味を抑えるためにミックスベリー風味を、柑橘系から抽出できるモノグルコシルヘスペリジンは相性を考慮した、ゆず＆レモングラス風味を採用。

●満足感があり、持ち運びに便利な350mLのボトルサイズを採用。

■新商品について

全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

【商品詳細】

matsukiyo LAB ミックスベリーコラーゲンウォーター

肌弾力を維持するコラーゲントリペプチド(GPHyp)を配合し、成分特有の風味を抑えるためにミックスベリー風味を採用。

届出商品名：機能性コラーゲンウォーター

届出番号：K319

届出表示：コラーゲントリペプチド(GPHyp)は、肌の潤いを維持することで、肌の健康の維持に役立つことが報告されています。

容量：350mL 価格：138円（税込）

matsukiyo LAB ゆず＆レモングラスヘスペリジンウォーター

気温や室内温度が低い時などの手指の健やかな血流を保ち、手指の体温を維持するモノグルコシルヘスペリジンを配合。成分と相性の良い、ゆず＆レモングラス風味を採用。

届出商品名：ヘスペリジンウォーター

届出番号：K320

届出表示：モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの手指の健やかな血流を保ち、手指の体温を維持する機能があることが報告されています。

容量：350mL 価格：138円（税込）

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）