【FRONTIER】今だけパソコン全商品が送料無料！セールモデルも対象の特別キャンペーンを開催

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」の直販サイトにて、2026年4月10日（金）15時より「パソコン全品送料無料キャンペーン」を実施いたします。

■キャンペーン概要

このたびFRONTIERダイレクトストアでは、お客様への日頃の感謝を込めて「パソコン全品送料無料キャンペーン」を開催いたします。

期間中に対象商品を注文完了いただくと、もれなく送料を当社が負担いたします。

もちろん、セールモデルも対象です。大変お得なこの機会に、気になっていたパソコンをぜひご検討ください。

期間 ： 2026年4月10日（金）15時 ～ 4月30日（木）13時

対象商品 ： パソコン全商品 （デスクトップPC・ノートPC・タブレットPC）

条件 ： 期間中にFRONTIERダイレクトストアにて対象商品を注文完了いただくともれなく送料無料

上記のキャンペーンは、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年4月10日（金）15時より開始しています。

▼「パソコン全品送料無料キャンペーン」詳細ページ

https://www.frontier-direct.jp/direct/t/t2323/(https://www.frontier-direct.jp/direct/t/t2323/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

■おすすめ製品の一例をご紹介 ＜FREX∀R（フレクサー）＞

FREX∀R（フレクサー）_Xシリーズ・Zシリーズ

“すべてのユーザーに、新たな驚きを。”

FREX∀Rは「異次元の楽しさ、無限の可能性。」をコンセプトに、2025年10月1日、FRONTIERから誕生した次世代ゲーミングPCブランドです。

ブランドシンボル「∀」は“すべての”を意味し、あらゆるユーザーに寄り添いながら、新しい発想と確かな品質を追求しています。

高品質パーツと独自設計による安定性、さらに標準3年保証と充実のサポート体制を備え、長く安心して使用できるゲーミングPCとして、多様化するユーザーのニーズに応えます。

フルタワーのZシリーズ、ミニタワーのXシリーズともに、流線型を基調としたフォルムで、シンプルながら存在感を放つケースです。

さらにケースカラーと内部パーツの配色もブラック／ホワイトで統一しておりますので、より洗練されたデザインをお楽しみいただけます。

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器