ロボットタクシーのムービーズ、4月27日（月）～4月29日（水）、「SusHi Tech Tokyo 2026」でのロボタク試乗会を実施

株式会社ムービーズ

自動運転において日本・世界のトップレベルの技術と実績を持つAIロボティクス領域のスタートアップ、株式会社ムービーズ（本社：石川県金沢市、代表取締役CEO エリック・ウェイ（魏嘉宏）、以下「ムービーズ」）は、このたび、東京都およびS.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 洋平、以下「S.RIDE」）と連携し、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」にて自動運転車両の試乗会およびブース出展を実施することをお知らせします。2026年4月27日（月）～2026年4月29日（水）の期間中、ムービーズは、関係各所と連携し、一般来場者に向けて試乗の機会を提供いたします。

ムービーズは、金沢大学での研究をルーツとする28年以上にわたる自動運転研究の成果を基盤に、実用化を見据えたロボットタクシーの開発を進めています。ムービーズの自動運転システムは、雪・雨・逆光などの環境変化に対応するため、イメージングレーダーとLiDAR点群情報を組み合わせたセンサーフュージョン技術を採用しています。さらに、HDマップへの依存を低減するマップレス自動運転技術により、都市部だけでなく地方や複雑な道路環境でも柔軟に導入可能なロボットタクシーの実現を目指しています。

本試乗会は、東京都との連携のもと、ロボットタクシーの社会実装に向けた技術理解と普及を目的として実施されます。今回の試乗会では、一般来場者の皆様に向けても広くご案内し、ムービーズが開発する「全天候型 × マップレス」自動運転技術（レベル２*）を搭載した車両を用い、東京臨海部での自動運転走行を来場者に体験いただきます。パブリックデイにご来場の皆様には、S.RIDEアプリから自動運転車両を指定配車いただけます。アプリを通じた配車から乗車までの一連の体験を提供することで、ロボットタクシーの社会実装に近い利用体験を実現します。試乗会の詳細につきましては、後日改めてムービーズ公式ホームページにて発表させていただきます。

また期間中、ムービーズは、展示ブースの出展を実施します。ブースでは、ムービーズが開発する「全天候型×マップレス」自動運転技術の紹介に加え、各地での実証実験の成果をご紹介します。来場者の皆様には、ロボットタクシーの早期社会実装に向けた最新技術と、将来のモビリティサービスの可能性をご覧いただけます。

*ドライバーの監視のもとに行われる特定条件下での高機能自動運転

■「SusHi Tech Tokyo 2026」試乗会概要

実施日：2026年4月27日（月）～2026年4月29日（水）

実施場所：東京臨海部（東京ビッグサイト周辺）

体験内容：

東京ビッグサイト周辺のルートを走行する、自動運転車両（レベル2*）の試乗体験（約10分間）

体験対象者：

・ビジネスデイ（4月27日、28日）：ビジネス関係者・メディア

・パブリックデイ（4月29日）：一般来場者

予約方法：

・ビジネスデイ：下記のURLから予約

https://calendar.app.google/AxDHpXb4aqDK4Ctb7

ビジネスデイの詳細は、予約URLよりご確認ください。

・パブリックデイ：S.RIDEのタクシーアプリを通じて配車

料金：無料

安全体制：

安全確保のため、運転席にはドライバーが同乗し、走行状況を監視します（レベル2）



ムービーズは、今後、事業展開をさらに加速し、完全自動運転のロボットタクシーの社会実装の早期実現に取り組んでまいります。

■試乗会における各社の取り組み

株式会社ムービーズ

ムービーズは、これまで石川県などで培ってきた全天候型自動運転技術で東京臨海部の都市部エリアにおいても安全な自動走行の体験を来場者の皆様に提供します。

S.RIDE株式会社

タクシーアプリ「S.RIDE」を展開するS.RIDEは、パブリックデイ（4月29日）に来場者の皆様が「S.RIDE」アプリを通じて自動運転車両を呼べる環境を提供し、社会実装に近いロボットタクシー体験をお届けします。

■会社概要

ムービーズは、「あらゆる人の移動を自由にし交通格差のない社会を作り出す」ことを目的に、完全自動運転のロボットタクシーの実現を目指して2024年5月に創業した金沢大学発のスタートアップです。ムービーズの礎は、当該領域においてまだ黎明期である1998年より28年間、金沢大学で続けてきた研究開発にあります。業界に先んじた2015年より公道走行を始め、現在既に延べ4万キロ、2千人の乗車の実績を持ち、数多くの特許を保有しています。



本社：石川県金沢市

設立：2024年5月

代表：代表取締役CEO エリック・ウェイ、代表取締役CTO 菅沼 直樹

事業：自動運転システム開発事業、自動運転サービス事業

URL：https://moveez-inc.com/

【お問い合わせ先】

株式会社ムービーズ

Email: contact@moveez-inc.com

ウェブサイト: https://moveez-inc.com/

YouTubeチャンネル : https://youtube.com/@MoveEzInc





