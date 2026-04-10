「え、ファンデじゃないの？」バッグから出した瞬間、二度見された“オーロラコンパクト”の正体。女優ミラー付きハンディファン新発売｜1,000円OFF

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、女優ミラー付きハンディファン「MiraHanaFAN（ミラハナファン）」を新発売しました。4月上旬から高温傾向が見られる中、突然の暑さによる汗やメイク崩れが気になり始める今、通勤・外回り・移動中にも使いやすい、ポーチに入るコンパクト設計の新商品として展開します。

「ミラハナファン」は、“可愛いだけでは終わらない、持ち歩ける暑さ対策アイテム”をコンセプトに開発しました。ハンディファンとして涼しさを届けるだけでなく、外出先でのお直しや身だしなみチェックにも使いやすいミラー機能を搭載。ファンデーションのようなデパコス見えするオーロラコンパクトデザインで、初夏の外出を快適に彩る1台です。

新発売記念キャンペーン｜1,000円OFF（期間限定）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=iyqMK2Ny39w ]

新発売を記念して、「ミラハナファン」を対象とした1,000円OFFキャンペーンを実施します。

実施期間：2026年4月10日 0:00 ～ 2026年4月17日 23:59

■Amazon

プロモーションコード入力で34%OFF（1,019円OFF）

コード：MIRAHANA2604

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■楽天市場

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クーポン取得で1,000円OFF

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1．なぜ今、ミラハナファンなのか

楽天市場 商品ページ :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VFU0Qi1SRExOLTVUU0MtTVZHVg--&rt=（左から）上段：オーロラ ジャスミン、オーロラ サクラミスト｜下段：オーロラ ライラック、オーロラ ブルースター、オーロラ スノリリー（裏面）上部中央から時計回りに：オーロラライラック、オーロラ スノリリー、オーロラ サクラミスト、オーロラ ブルースター、オーロラ ジャスミン ※色味には個体差があります。

4月に入り、日中は汗ばむような暑さを感じる日が増えています。外出先では汗やメイク崩れが気になりやすく、初夏に向けて身だしなみ対策への関心も高まり始めています。

「ミラハナファン」は、そんな季節の変化に着目して生まれたアイテムです。涼しさとお直しのしやすさを、外出先でも支えます。

2．きれいを整える“コスメ型ハンディファン”

扇風機×ミラー×LEDライト外出先でも、明るく見えて整えやすい設計。

「ミラハナファン」は、扇風機・ミラー・ライトをひとつにしたコスメ型ハンディファンです。外出先でも、涼しさとお直し時間の快適さをこれ1台で支えます。

3．ポーチに入って、外出先でも使いやすい

ポーチに入る手のひらサイズで、外出先にも持ち歩きやすい設計。

「ミラハナファン」は、約100gの軽量設計とポーチに入るコンパクトサイズで、通勤や外回り、移動中にも持ち歩きやすいアイテムです。

ハンディ・首かけ・卓上の3WAYで使え、Type-C充電に対応しているため、外出先でも使いやすさに配慮しました。

4．持ち歩く時間まで気分が上がるデザイン

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=eWMUS9OY8b0 ]

「ミラハナファン」は、光の当たり方や見る角度で印象が変わる、オーロラカラーの5色展開です。

コスメのようなきらめきと透明感で、持ち歩く時間まで気分が上がるデザインに仕上げました。

5．新発売記念キャンペーン｜1,000円OFF（期間限定）

新発売を記念して、「ミラハナファン」を対象とした1,000円OFFキャンペーンを実施します。

実施期間：2026年4月10日 0:00 ～ 2026年4月17日 23:59

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クーポン取得で1,000円OFF

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メディア掲載用画像素材

楽天市場 商品ページ :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VFU0Qi1SRExOLTVUU0MtTVZHVg--&rt=

※本画像は記事掲載時にご自由にご使用いただけます。

■ BELLEMONDについて

パッケージにもこだわっています。オーロラ サクラミスト ※色味には個体差があります。オーロラ ジャスミン ※色味には個体差があります。オーロラライラック ※色味には個体差があります。オーロラ ブルースター ※色味には個体差があります。オーロラ スノリリー ※色味には個体差があります。風量は3段階首掛けでも使えます。コンパクトでも十分な風量ハンドストラップ付属色々な場面で側面イメージ オーロラ サクラミスト ※色味には個体差があります。側面イメージ オーロラライラック ※色味には個体差があります。

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/bellemond_official_/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/