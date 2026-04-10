「え、ファンデじゃないの？」バッグから出した瞬間、二度見された“オーロラコンパクト”の正体。女優ミラー付きハンディファン新発売｜1,000円OFF
Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、女優ミラー付きハンディファン「MiraHanaFAN（ミラハナファン）」を新発売しました。4月上旬から高温傾向が見られる中、突然の暑さによる汗やメイク崩れが気になり始める今、通勤・外回り・移動中にも使いやすい、ポーチに入るコンパクト設計の新商品として展開します。
「ミラハナファン」は、“可愛いだけでは終わらない、持ち歩ける暑さ対策アイテム”をコンセプトに開発しました。ハンディファンとして涼しさを届けるだけでなく、外出先でのお直しや身だしなみチェックにも使いやすいミラー機能を搭載。ファンデーションのようなデパコス見えするオーロラコンパクトデザインで、初夏の外出を快適に彩る1台です。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=iyqMK2Ny39w ]
新発売記念キャンペーン｜1,000円OFF（期間限定）
新発売を記念して、「ミラハナファン」を対象とした1,000円OFFキャンペーンを実施します。
実施期間：2026年4月10日 0:00 ～ 2026年4月17日 23:59
■Amazon
プロモーションコード入力で34%OFF（1,019円OFF）
コード：MIRAHANA2604
※ご購入手続き時に上記コードをご入力ください
Amazon 商品ページ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EC5D29D-1BFA-47B1-8AA7-386A9DFC64C7?channel=PRT-B1768-260410
■楽天市場
クーポン取得で1,000円OFF
※下記ボタンよりクーポンをご取得のうえご購入ください。
楽天市場 商品ページ :
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VFU0Qi1SRExOLTVUU0MtTVZHVg--&rt=
1．なぜ今、ミラハナファンなのか
（左から）上段：オーロラ ジャスミン、オーロラ サクラミスト｜下段：オーロラ ライラック、オーロラ ブルースター、オーロラ スノリリー
（裏面）上部中央から時計回りに：オーロラライラック、オーロラ スノリリー、オーロラ サクラミスト、オーロラ ブルースター、オーロラ ジャスミン ※色味には個体差があります。
4月に入り、日中は汗ばむような暑さを感じる日が増えています。外出先では汗やメイク崩れが気になりやすく、初夏に向けて身だしなみ対策への関心も高まり始めています。
「ミラハナファン」は、そんな季節の変化に着目して生まれたアイテムです。涼しさとお直しのしやすさを、外出先でも支えます。
2．きれいを整える“コスメ型ハンディファン”
扇風機×ミラー×LEDライト
外出先でも、明るく見えて整えやすい設計。
「ミラハナファン」は、扇風機・ミラー・ライトをひとつにしたコスメ型ハンディファンです。外出先でも、涼しさとお直し時間の快適さをこれ1台で支えます。
3．ポーチに入って、外出先でも使いやすい
ポーチに入る手のひらサイズで、外出先にも持ち歩きやすい設計。
「ミラハナファン」は、約100gの軽量設計とポーチに入るコンパクトサイズで、通勤や外回り、移動中にも持ち歩きやすいアイテムです。
ハンディ・首かけ・卓上の3WAYで使え、Type-C充電に対応しているため、外出先でも使いやすさに配慮しました。
4．持ち歩く時間まで気分が上がるデザイン[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=eWMUS9OY8b0 ]
「ミラハナファン」は、光の当たり方や見る角度で印象が変わる、オーロラカラーの5色展開です。
コスメのようなきらめきと透明感で、持ち歩く時間まで気分が上がるデザインに仕上げました。
5．新発売記念キャンペーン｜1,000円OFF（期間限定）
新発売を記念して、「ミラハナファン」を対象とした1,000円OFFキャンペーンを実施します。
実施期間：2026年4月10日 0:00 ～ 2026年4月17日 23:59
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メディア掲載用画像素材
※本画像は記事掲載時にご自由にご使用いただけます。
パッケージにもこだわっています。
オーロラ サクラミスト ※色味には個体差があります。
オーロラ ジャスミン ※色味には個体差があります。
オーロラライラック ※色味には個体差があります。
オーロラ ブルースター ※色味には個体差があります。
オーロラ スノリリー ※色味には個体差があります。
風量は3段階
首掛けでも使えます。
コンパクトでも十分な風量
ハンドストラップ付属
色々な場面で
側面イメージ オーロラ サクラミスト ※色味には個体差があります。
側面イメージ オーロラライラック ※色味には個体差があります。
■ BELLEMONDについて
BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。
2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/
【BELLEMOND公式メディア】
BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp
tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official
YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official
X：https://x.com/bellemond_jp
Instagram：https://www.instagram.com/bellemond_official_/
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/