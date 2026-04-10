国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN2026」　出展社発表

一般社団法人日本オーディオ協会

一般社団法人日本オーディオ協会（所在地：東京都港区、会長：小川理子）は、2026年6月19日（金）～21日（日）の3日間、東京国際フォーラムにて開催する「OTOTEN2026」の出展社を発表いたします。

「OTOTEN2026」は、オーディオやホームシアター、イヤホン・ヘッドホンやカーオーディオ、技術提案など出展各社が提案する機器を通じて多様な音コンテンツの表現を体感できる国内最大級の「音の祭典」です。

本年は、78の企業・団体が出展し、幅広いジャンルの製品・技術・コンテンツが一堂に会します。

また、2026年は新たに、一般公開日に先がけて入場者数限定の有料日「プレミアムデー」を設けます。一般公開日はこれまで通り無料（事前登録制）で実施し、オーディオファンから初心者、若年層、ファミリー層まで幅広い来場者に向けたイベントとして展開してまいります。

OTOTEN2026の詳細は公式サイトにて順次発表してまいります。

OTOTEN2026出展企業・団体

OTOTEN2025の様子

株式会社アコースティックフィールド、旭化成エレクトロニクス株式会社、有限会社飯田ピアノ、InnoTech株式会社、インターフェイス株式会社、WHISMR合同会社、Wuhan Aune Acoustics Co., Ltd.、AES日本学生支部、Xperi株式会社、Edifier Japan株式会社、株式会社エミライ、M'sファクトリー、エム・ティ・アイ株式会社、株式会社オーディオテクニカ、オーロラサウンド株式会社、株式会社小柳出電気商会、株式会社音楽之友社、オンキヨー株式会社、株式会社音元出版、鹿島建設株式会社、株式会社金井製作所、カナルワークス株式会社、カルバオン株式会社、完実電気株式会社、北日本音響株式会社、クボテック株式会社、株式会社クリプトン、株式会社KEF JAPAN、株式会社光城精工、株式会社コルグ、サエクコマース株式会社、Savitech Corp.、Xandrie Japan株式会社、株式会社CRI・ミドルウェア、株式会社JVCケンウッド、株式会社ジェネレックジャパン、城下工業株式会社、SYNCOMM TECHNOLOGY CORP.、ズートコミュニケーション合同会社、株式会社ステレオサウンド、StreamUnlimited Engineering GmbH、ソニー株式会社、ティアック株式会社、株式会社ディーアンドエムホールディングス、DVAS合同会社、TOA株式会社、株式会社デジタルストリーム、一般社団法人電子情報技術産業協会、東京エレクトロンデバイス株式会社、東北パイオニア株式会社、株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント、株式会社ナガオカ、一般社団法人日本音楽スタジオ協会、日本音響エンジニアリング株式会社、株式会社日本ディックス、日本電気硝子株式会社、ハーマンインターナショナル株式会社、Hi-Unit branding.株式会社、パナソニック株式会社、株式会社林製作所、株式会社PDN、ヒビノ株式会社、フォーカルポイント株式会社、Fosi Audio Japan株式会社、株式会社ブライトーン、フラウンホーファーIIS、株式会社ブリスオーディオ、フルテック株式会社、プレシードジャパン株式会社、株式会社前園サウンドラボ、株式会社マギウェイ、株式会社MUSIN、株式会社メディア・インテグレーション、ヤマハ株式会社、株式会社ヤマハミュージックジャパン、株式会社由紀精密、WAPAN株式会社、株式会社ワンモア

（五十音順、2026年4月1日現在）

OTOTEN2026概要

OTOTEN2026主な内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98254/table/47_1_b0f06460b95d5af7ae138e0e59025cf0.jpg?v=202604100951 ]- 出展各社による商品展示、デモンストレーション、セミナー、イベント- ソフト・書籍販売- 主催者企画イベント ほか

※詳細は公式サイトおよび日本オーディオ協会SNSにて順次発表いたします。