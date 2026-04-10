ウェルディッシュ 第2四半期決算説明会（オンライン）開催について

株式会社ウェルディッシュ

株式会社ウェルディッシュ（本社：東京都、代表取締役社長：小松 周平、証券コード：2901、以下「当社」）は、2026年8月期第２四半期決算に関する説明会を、下記の通りオンラインにて開催することをお知らせいたします。

本説明会では、2026年8月期第２四半期決算の概要および今後の事業展開等についてご説明する予定です。機関投資家・個人投資家の皆様をはじめ、ご関心をお持ちの方はぜひご参加ください。

■ 第２四半期決算説明会 概要

■ ご登録・ご参加方法

- 開催内容：2026年８月期 第２四半期 オンライン決算説明会- 開催日時：2026年４月16日（木）17時30分～- 開催方法：Microsoft Teams（オンライン開催）- 参加方法：事前登録制

当社ホームページの「第２四半期決算説明会（オンライン）のお知らせ」（ https://wel-dish.co.jp/irinf/3453/ ）にアクセスいただき、同お知らせに記載のURLより、事前の視聴登録をお願いいたします。

ご登録完了後、登録メールアドレス宛に、当日視聴用のURLを記載したメールが送付されます。

開催時刻になりましたら、メールに記載のリンクよりご参加ください。

■ 会社概要

会社名 ：株式会社ウェルディッシュ

代表者 ：代表取締役社長 小松 周平

証券コード：2901（東証スタンダード）

URL：https://wel-dish.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ウェルディッシュ

管理部 IR係

お問い合わせフォーム：https://wel-dish.co.jp/contact/