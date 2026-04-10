「かんぽ生命 - アフラック Acceleration Program 2026」の共催について

アフラック生命保険株式会社

2026年4月10日

株式会社かんぽ生命保険

アフラック生命保険株式会社

Aflac Ventures Japan株式会社

株式会社かんぽ生命保険（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 谷垣 邦夫、以下「かんぽ生命」）、アフラック生命保険株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 古出 眞敏、以下「アフラック生命」）およびAflac Ventures Japan株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 清藤 利郎）は、「かんぽ生命 - アフラック Acceleration Program 2026」を共催します。

＜Acceleration Programを共催する背景＞

日本郵政株式会社（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 根岸 一行）、日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長兼執行役員社長 小池 信也）、かんぽ生命およびアフラック生命は、2007年以来、戦略提携パートナーシップを深化させ続けており、2018年に「資本関係に基づく戦略提携」、

2021年には、日本郵政グループが掲げる「お客さまと地域を支える『共創プラットフォーム』」の実現に向けて「資本関係に基づく戦略提携」をさらに発展させることに合意し、がん保険の販売に加えて、新たな協業や地域・社会の課題の解決を通じた共有価値の創造に取り組んでいます。

これらの具体的な取り組みとして、かんぽ生命とアフラック生命は、イノベーション創出力を持つスタートアップと協業することで、多様化／複雑化するお客さまのニーズに対応し、新たな事業の創出を目指す「Acceleration Program」を2022年から開始しています。

今般、「かんぽ生命 - アフラック Acceleration Program 2026」を共催することで、日本郵政グループとアフラック生命のパートナーシップをより強固なものとしつつ、さまざまなアイデアや技術を持つスタートアップとの協業を通じて、新たな価値を創造します。

＜「かんぽ生命 - アフラック Acceleration Program 2026」の概要＞

本年は、ヘルスケア、顧客体験価値（CX）の向上、マーケティングセールス、AI／DX、人的資本の5領域に加え、より幅広いアイデアを募ることを目的に、特定の領域を設けない「オープン募集」を開始します。

（１）テーマ

（２）スケジュール

テーマ、応募方法、応募から協業までの流れなど詳細については、以下リンク先をご確認ください。

https://creww.me/kaap/2026

（参考）「かんぽ生命 - アフラック - 日本郵便 Acceleration Program 2025」開催実績

2025年はマーケティング営業やCX向上／業務改革などの5領域に約280件の応募をいただき、かんぽ生命で4社・アフラック生命で2社を採択しました。現在は、かんぽ生命、アフラック生命の両社合計で、5社との業務提携および共同研究を実施／予定しています。

以 上