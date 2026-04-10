YouTube８００万回再生の“クセつよ” 飼育スタッフ & 繁殖のスペシャリストが初タッグ！４月２５日「世界ペンギンの日」に、ペンギンの未来を守る支援型トークイベントを開催

株式会社アワーズ

ペンギン飼育数国内最多となる約５００羽を誇るアドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、「世界ペンギンの日（毎年４月２５日）」にちなんで、ゲストの皆様の“愛”をペンギンの未来へと繋げる支援型トークイベントを開催いたします。

ペンギンを知り尽くしたアニマルエデュテイナー（飼育スタッフ）による熱量溢れる「推しペンギン紹介」など、ゲストと共にペンギンへの愛を分かち合う特別な時間をお届けします。なお、本イベントの有料エリア席をご予約いただいた方には、特典として昨年９月３０日に誕生したエンペラーペンギンのこども（個体ナンバー４４番）の、成長段階で抜け落ちた希少な「綿羽入りキーホルダー」をプレゼントいたします。本イベントの収益の一部はペンギンの繁殖研究費に活用され、皆様の「好き」という気持ちが、次世代のいのちを育む力へと変わります。

【エンペラーペンギン「綿羽入りキーホルダー」付き支援型トークイベントについて】

- 開催日時：２０２６年４月２５日（土）午後１時３０分～（約３０分間）- 開催場所：センタードーム 滝のある広場前- 定員 ：１００名（先着順）- チケット：Terravieにて販売（１申込５名まで）- https://terravie-app.com/items/a17fc633-d59b-4f47-a4c8-9ab42bad444e- 販売日 ：２０２６年４月１０日（金）午後５時３０分～４月２５日（土）午後１時２９分- 料金 ：４，４００円（エンペラーペンギンのこども４４番の赤ちゃんの頃の綿羽入りキーホルダー付き）

＜内容＞

・アニマルエデュテイナーならではのペンギンの推しポイント紹介

・ゲストの皆様が撮影したペンギン愛が溢れる写真や映像をSNSで大募集！

アニマルエデュテイナーが投稿内容を紹介＆解説いたします。

指定ハッシュタグ： #ペンギン沼へようこそ #アドベンチャーワールド

対象SNS ： Instagram、X

募集期間 ：２０２６年４月１０日（金）～２０２６年４月２４日（金）正午まで

・アドベンチャーワールドが取り組むペンギン繁殖プロジェクトの紹介。

予約者限定配布 綿羽入りキーホルダー（イメージ

＜トークイベント登壇者について＞

ペンギン担当アニマルエデュテイナー 榎本真史

２０１４年からペンギンの飼育に携わり、ホッキョクグマやラッコなど、海の動物たちの飼育にも精通するスペシャリストです。現在はペンギン飼育チームのリーダーとして、

２０２５年に誕生したエンペラーペンギンの繁殖プロジェクトを牽引しています。希少な

ペンギンたちの人工授精など、命を繋ぐ高度な技術にも情熱を持って取り組み、一羽一羽の個性を大切にしながら、未来へ命のバトンを繋ぎ続けています。

ペンギン担当アニマルエデュテイナー 河口智博

２０１６年からペンギンの飼育に携わり、これまでに８種類のペンギンたちの成長を見守ってきました。１０年にわたる飼育経験の中で、ジェンツーペンギンやキタイワトビペンギン、ケープペンギンの繁殖にも携わっています。ペンギンたちの魅力を伝えたいという想いで自ら撮影・実況を行うYouTube動画は、総再生回数８００万回を突破。親しみやすい解説で、多くの人にペンギンの愛らしさを届けています。

※売上の一部を、ペンギンの繁殖研究費として使用させていただきます。

※キーホルダーのお渡しは当日現地でのお渡しのみとなります。郵送対応や後日でのお渡し対応はいたしかねます。

※本イベントはオープンスペースでの開催となるため、予約席以外の方も立ち見等でご覧いただけますが、ステージ近くでの着席観覧および、綿羽入りキーホルダーのお渡しはチケットをお持ちの方のみとなります。



【アドベンチャーワールド ペンギンプロジェクトについて】

アドベンチャーワールドでは、１９７８年の開園時にフンボルトペンギンとキタイワトビペンギンの飼育を開始し、１９９０年から自然界で暮らすペンギンコロニー（繁殖群）を再現すべく、「ペンギンプロジェクト」として本格的に飼育・繁殖研究に力を注いできました。アデリーペンギン、ヒゲペンギン、ジェンツーペンギン、キングペンギンと繁殖実績を積み、１９９７年に世界最大のペンギン、エンペラーペンギンの繁殖研究を開始しました。

【アドベンチャーワールド ペンギン繁殖実績について】

１９７８年 ：フンボルトペンギン初繁殖

１９９０年 ：アデリーペンギン、ヒゲペンギン、ジェンツーペンギンの卵を搬入 人工孵化、育雛を行う

１９９２年 ：キングペンギンの卵を搬入。人工孵化、育雛を行う

１９９４年 ：ジェンツーペンギン初繁殖

１９９５年 ：キングペンギン初繁殖

１９９６年 ：アデリーペンギン初繁殖

１９９７年 ：エンペラーペンギンの赤ちゃんを搬入、人工育雛を行う

１９９８年 ：ケープペンギン初繁殖

１９９９年 ：ヒゲペンギン初繁殖

２００４年 ：世界でも２園館目となるエンペラーペンギンの繁殖に国内初成功

２００５年 ：エンペラーペンギンの国内初繁殖に対して日本動物園水族館協会より「繁殖賞」を受賞

２００６年 ：キタイワトビペンギン初繁殖。これにより国内最多となる 8 種類のペンギンの繁殖に成功

２０２０年 ：国内で２例目となるキングペンギンの人工授精に成功

２０２１年 ：フェアリーペンギンの卵を搬入、孵化

２０２５年 ：世界で初めて（当パーク調べ）エンペラーペンギンの人工授精による有精卵の確認に成功

【アドベンチャーワールドでご覧いただける８種類のペンギンについて】

【そのほか、ペンギンに関するアトラクションが盛りだくさん！】

■音楽・香り・映像 デジタルアートがつなぐ、ペンギンのリズムと共鳴する空間 ペンギンワールドラウンジ「ペンギン・ダイアログ」

南極の現地時間とシンクロするデジタルアート、氷から生まれた音楽、そして南極の海をイメージした香りに、ペンギンのフェロモンの要素を加えたアロマ。

ペンギンたちのサーカディアンリズム（体内時計）を五感を通して感じ、その「静」と「動」のリズムに身を委ねることで、ペンギンのリズムと共に自分自身の心も整う体験をお楽しみください。

■ペンギンロボットミュージアム

ここで活躍するのは、パークのスタッフが制作したアニマルロボットたち！

リモートコントロールによってペンギンさながらに水面をスイスイと泳ぐ、その生命力溢れる動きにご注目ください。全６種類のペンギンロボットの手づくりならではの愛らしい表情と、驚きの遊泳パフォーマンス を通じて、ペンギンの生態を楽しく学べるエンターテインメント空間をお届けします。

■約３０羽のケープペンギンがふれあい広場を優雅にお散歩「ペンギンパレード」

ケープペンギン展示場からカバ展示場前芝生エリアまで全長３０mをウォーキング。レクチャーや質問タイムも実施します。パレードの帰り道はゲストの皆様とペンギンの歩き方を真似しながらペンギンの能力や体のつくりなどを体験することができます！

■たくさんのペンギンがごはんを食べる ペンギンたちの大宴会「ペンギンの食事タイム」

寒帯地に生息する約２５０羽のペンギンたちが暮らす海獣館２階でアニマルエデュテイナーのレクチャーを聞きながら、たくさんのペンギンがごはんを食べる姿をご覧いただけます。

■ケープペンギンの食事タイム

ふれあい広場でスタッフが魚を与えながらケープペンギンの生態などについて

レクチャーを行います。運動場内の丘を登ったり、群れで動く様子など、多様な行動をご覧ください。