「物流ファースト経営 ― CLO（物流統括管理者）が導くサプライチェーン改革 ―」を2026年4月13日（月）に発売します

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）が執筆した書籍『物流ファースト経営 ― CLO（物流統括管理者）が導くサプライチェーン改革 ―』が明日香出版社より2026年4月13日に発売されます。

https://lp.sc.funaisoken.co.jp/book/clo/

■書籍発行の背景と内容

「2024年問題」に端を発する法規制への対応に加え、深刻なドライバー不足やコスト増加など、物流を取り巻く環境は厳しさを増しています。これからの時代において、企業は従来の「物流＝コスト」という視点から脱却し、物流を競争優位性の源泉として捉え直す「物流ファースト経営」へのパラダイムシフトが不可欠です。 とりわけ、2026年4月より「改正流通業務効率化法（物流二法）」に基づき、一定規模以上の企業に対してCLO（Chief Logistics Officer＝物流統括管理者）の選任が完全に義務化されました。

これにより、物流は単なる「現場の管理事項」から、経営陣が法的責任を持って取り組むべき「経営の最優先事項」へとその性質を変えたのです。本書は、組織の壁を越えて全社最適を実現するキーパーソンであるCLOの役割と、求められるスキルセットを定義しています。物流部門のみならず、営業や製造、調達といった他部門との連携をいかに強化するかという組織づくりの要点を解説。CLO主導で「物流ファースト経営」をいかに進めていくべきか、その具体的なアプローチを解説します。経営者・役員、および次世代のリーダー候補をはじめとする、持続可能なサプライチェーン構築に取り組むすべての方にご一読いただきたい内容です。

■目次の構成

第1章 激変する物流環境とCLOの登場

EC市場の拡大や2024年問題など、物流を取り巻く環境変化とCLOが求められる背景を解説。

第2章 法改正が企業経営に突きつける課題とCLOの立ち位置

物流二法などの法改正が企業経営に与える影響と、ピンチをチャンスに変える投資への転換を紐解く。

第3章 間違いだらけのCLO選任～経営変革をもたらすCLOの役割とは～

CLOの定義や物流部長との違い、組織内で担うべき責任と企業にもたらす具体的なメリットを明示。

第4章 CLOの取り組み事例

調達・生産・販売の各領域で全体最適を実現した、海外および国内企業の具体的な取り組み事例を紹介。

第5章 CLOに期待される7つの役割

経営陣との連携から環境対応まで、CLOが全社を巻き込んで果たすべき「7つの機能」を徹底解説。

第6章 CLOがリードする会社の未来

部門間の壁を越え、サプライチェーン全体の最適化を通じて企業を成長へ導くためのステップを提言。

■書籍の概要

著者：株式会社 船井総研サプライチェーンコンサルティング サプライチェーン支援部

出版社：明日香出版社

発売日：2026年4月13日

定価：2,970円（税込）

本の長さ：304ページ

詳細は弊社のWebサイトをご覧ください。

https://lp.sc.funaisoken.co.jp/book/clo/

■船井総研SC サプライチェーン支援部について

500社以上の製造業・小売業・物流子会社に対し、戦略立案から現場の実行支援まで一貫して手がけ、サプライチェーンの最適化を実現。荷主企業の物流責任者が集まる「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン（LLS）」を主催。コンサルティングで培った事例や時流を基に、CLO（物流統括責任者）の役割を具現化し、継続的な改善策を提言。物流業界全体の成長と発展に向けた活動を行っている。著書に、『物流改革大全』『物流センターのしくみ』がある。

■会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪21階・22階

代表者：橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

■本件に関する報道関係者のお問い合わせ先

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

marketing@sc.funaisoken.co.jp