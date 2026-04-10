AI時代のHMDから最新Waveguide技術までを網羅。「VR/ARの光学系と事例」セミナー、4月24日（金）に開催決定！

株式会社オプトロニクス社

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〔詳細・お申込みはこちら〕

https://www.optronics.co.jp/ex-seminar/projects/semi/75/10002#seminar_id_1419(https://www.optronics.co.jp/ex-seminar/projects/semi/75/10002#seminar_id_1419)

〔セミナー名〕

VR/ARの光学系と事例

〔開催日時〕

2026年04月24日(金) 13:10 - 16:05

〔会場〕

パシフィコ横浜 2階 コンコース会議室 E24

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〔セミナー概要〕

近年、MetaやAppleをはじめとする主要メーカーから次世代のヘッドマウントディスプレイ（HMD）が次々と登場し、XR（VR/AR/MR）技術は新たなフェーズを迎えています。本セミナーでは、AIとの融合、レーザ網膜投影、そして薄型・軽量化の鍵となる導波路（Waveguide）技術の3つの視点から、最新の光学系と具体的な事例を専門家が解説します。

※本セミナーは2026年4月22日からパシフィコ横浜で開催される光技術の総合展示会「OPIE'26」の併設セミナーになります。

〔プログラム内容〕

1. AI時代のXR用ヘッドマウントディスプレイの現状と未来

講師：奈良先端科学技術大学院大学 教授 清川 清 氏

内容： AIが視覚情報をリアルタイムで解析・補完する「AI時代のXRデバイス」への進化を解説。HMDの歴史から、視野角拡大、高精細化、奥行き知覚提示などの最新研究事例、将来の展望までを詳らかにします。

2. レーザ網膜投影技術：視機能支援・ヘルスケアからXR応用まで

講師：(株)QDレーザ VISIRIUM最高技術責任者（CTO） 鈴木 誠 氏

内容： 眼底に微弱なレーザ光を直接投影する技術のメリット（フォーカスフリー、超低電力、小型化）を紹介。視機能支援機器としての実績から、AR技術と親和性の高いメガネ型デバイスへの応用動向を概説します。

3. 次世代ARグラスを支えるWaveguide技術

講師：cellid(株) R&Dハードウェア部 シニアエンジニア 中野 聡 氏

内容： ARグラスの薄型・軽量化に不可欠な「導波路（Waveguide）方式」を中心に、その基本原理と実用化に向けた最新の技術動向を解説します。

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〔受講料（税込）〕

一般： 20,000円（早割価格*：18,000円）

主催・協賛団体会員／出展社： 17,000円（早割価格*：15,000円）

学生： 5,000円

早割価格*…4月15日までにお申し込みいただいた方は受講料から2,000円割引きで受講できます。

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〔講師略歴〕

清川 清 氏： 1998年奈良先端科学技術大学院大学博士後期課程修了。大阪大学助教授等を経て現職。バーチャルリアリティ、拡張現実、人間拡張の研究に従事。

鈴木 誠 氏： 2008年QDレーザ入社。10年以上にわたりレーザ網膜投影技術の設計開発に携わり、世界初の民生用装置の製品化に成功。関連特許80件以上を取得。

中野 聡 氏： 1990年大阪大学大学院修了。ソニー(株)にてARグラス光学技術開発等を歴任し、2025年よりCellid(株)にてARグラス用Waveguide技術開発を担当。

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【お問合せ先】

株式会社オプトロニクス社 セミナー事務局

seminar@optronics.co.jp

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【OPIE'26 について】

OPIE'26（OPTICS & PHOTONICS International Exhibition 2026）は、レーザー、レンズ、センシング、量子技術など、光に関する最新技術が集結する国内最大級の展示会です。本セミナーの他にも、光学設計や照明光学系の基礎から応用まで、多彩な技術セミナーを併設開催しております。

〔OPIE'26特設サイト〕

https://www.opie.jp/