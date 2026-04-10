毎月15日は「WESTERモールの日」！全国各地のご当地グルメなど全商品対象でWESTERポイント5倍！

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、社長：倉坂 昇治）が運営するJR西日本公式ECサイト「WESTERモール」では、2026年4月15日（水）に開業2周年を迎えます。

こちらを記念し、2026年4月15日（水）より毎月15日にお買い物をすると、全商品を対象にWESTERポイントが5倍（通常の1倍＋追加特典として4倍）となるキャンペーン「WESTERモールの日」を実施します。

おトクな毎月15日に日常を彩るご褒美やちょっとしたギフトにも、WESTERポイントがたまる・つかえるWESTERモールでお買い物をお楽しみください。

キャンペーン特設サイトURL

https://wester-mall.westjr.co.jp/specialFeature/campaign-westermallday-461(https://wester-mall.westjr.co.jp/specialFeature/campaign-westermallday-461)22.html

※特典対象となる月の15日までにエントリーを完了していることが条件です（期限内であれば購入前後は問いません）。

※一度エントリーいただくと、2027年3月15日まで再度のエントリーは不要です。

毎月15日は「WESTERモールの日」キャンペーン

1. 実施日

毎月15日 ※2026年4月15日（水）から当面の間

2. 対象サービス

WESTERモール

3. 対象条件

キャンペーン特設サイトをご確認ください。

4. 特典内容

全商品対象でWESTERポイント5倍（通常付与1倍＋キャンペーン追加特典付与4倍）

※付与されるWESTERポイントは、WESTERポイント（基本）です。

※追加特典付与４倍分のポイントはご購入いただいた月の翌々月下旬頃に付与されます。

※本キャンペーンはやむを得ない事情により予告なく変更・中止・終了する場合があります。

※最新情報は特設サイトをご確認ください。

■WESTERモールとは

全国各地のお土産やお取り寄せグルメを中心としたJR西日本セレクトの商品を取り揃え、日常の食卓を彩るご褒美やちょっとした贈り物にもご利用いただける、「WESTERポイントがたまる・つかえる」オンラインショッピングモールです。

店舗受取なら送料無料で、出発前に注文し、店舗でスムーズに受け取れます。

https://wester-mall.westjr.co.jp/(https://wester-mall.westjr.co.jp/)