保育現場に “カラフルな個性” を。社会福祉法人檸檬会が保育者の多様性と専門性を両立する「身だしなみガイドライン」を策定

社会福祉法人檸檬会

「レイモンドほいくえん」などの保育施設を運営する社会福祉法人 檸檬会（本部：和歌山紀の川市、以下 檸檬会）は、保育者の「身だしなみガイドライン」を策定し、髪色や装飾などのルールの緩和を進めていきます。これは、保育者の「個性」と「専門性」の両立を大切にした新しい指針で、約80名の施設長と法人本部が約１年間にわたる検討を重ねて作成されました。

■「身だしなみ」のあり方を見直した背景

保育者といえば「エプロン・ジャージ」が一般的なイメージでしたが、檸檬会では15年ほど前より、そうしたイメージにとらわれない姿を目指してきました。

一方で近年では、社会全体で多様性を尊重する価値観が広がり、自分らしいあり方で、専門性を持って働く人たちを見かけることも少なくありません。

檸檬会でも保育者の「身だしなみ」について、安全性や衛生面から一定の基準を設けてきましたが、こうした社会背景や、「子ども一人ひとりの個性を大切にする保育」を掲げる中で、保育者のあり方について見直しを進める必要があると考えました。

私たちは、子どもたちの多様性を尊重するとともに、多様な価値観を持つ人々と協働していく力を育みたいと考えています。そのために、身近な大人である保育者が個性を発揮して働く姿を見せることは、子どもたちに「個性の尊重」を伝える生きた教育環境の一部になると考えました。

今回のガイドラインはそうした考えのもと、現場との対話を積み重ねながら策定されたものです。

■ガイドラインの考え方と変更点

本ガイドラインは従来のような一律の制限ではなく、保育者が自ら考え、話し合うための指針です。チームでお互いに高め合い、これまで以上に信頼される施設を目指します。

具体的な変更内容

髪色・髪型、一部の装飾（ペディキュア等）などについて、リスク管理と園内の対話を前提として、柔軟かつ多様な表現を認めてまいります。

大切にしていく点

今回の見直しにあたり、安全性・信頼・清潔感の低下を招かないよう、以下の運用を徹底いたします。

- 安全・衛生の最優先：怪我・誤飲の原因となる装飾品（ピアス、マニキュア等）、衛生を損なう服装、強い香りを伴う衣服等の着用制限は、これまで通り継続いたします。- プロとしての自覚：柔軟な表現を認めつつも、保育のプロフェッショナルであることを第一に考え、信頼や清潔感の確保を優先してまいります。- フィードバックの文化づくり：施設長を含めたチームで、「安心・安全・信頼・清潔感」に適っているかお互いに確認し、フィードバックし合う文化づくりを進めてまいります。

なお、本ガイドラインは各施設での対話を大切にしながら運用をしていくため、変更の開始時期は施設ごとに異なります。現場の状況に応じて、無理のない形で進めてまいります。

■職員同士の対話をもとに更新していく

このガイドラインはトップダウンではなく、職員同士の対話をもとにして策定されました。ルールとして決まっている内容、また、年度ごとに各施設の職員が話し合いのうえで更新できる内容、この両方をもって運用されます。

多様性を認めることは「なんでもあり」を意味するのものではありません。職員同士がお互いに声を掛け合い、安心してフィードバックし合える関係性こそが、檸檬会の目指すカルチャーです。

■保護者への説明と理解の促進

本取り組みについては、各施設においてその背景や意図を保護者の方へお知らせしています。見た目の多様性を認めつつも、それが「安心・清潔・信頼」を損なうことがないよう、保育者一人ひとりが真摯に保育に向き合い、説明責任を果たしていく姿勢を大切にします。

檸檬会では、本ガイドラインを通じて「個性」と「専門性」を両立させた新しい保育者像を追求してまいります 。また、社会の変化に応じて職員が対話を行い、内容を更新し続けることで、保育の質の向上に努めてまいります 。

社会福祉法人 檸檬会

「ソーシャルインクルージョンの実現」をビジョンに掲げ、全国12都府県で教育・福祉事業において約90拠点を展開する社会福祉法人です。

「レイモンドほいくえん」や「れもんのこほいくえん」などの保育事業、障がい福祉事業（児童発達支援、就労支援、グループホーム等）、インターナショナルプリスクール、学童クラブなど、多角的な支援を行っています。

2023年には、奈良県の大学跡地を利活用し、「ここで働き、学び、遊び、交流する。すべての人が躍動できる社会」をコンセプトとした教育・福祉の総合コミュニティ「ソーシャルインクルージョンヴィレッジ」をオープン。事業運営を通じて社会課題の解決に取り組み、誰もが手を取り合える社会づくりを目指しています。



法人名：社会福祉法人 檸檬会（れもんかい）

代表者：理事長 前田 効多郎

法人本部：和歌山県紀の川市古和田240

本部：和歌山、東京、大阪、奈良

設立：2007年2月

職員数：2109名（2026年4月現在）

WEBサイト：https://global.lemonkai.or.jp/