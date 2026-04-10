【3482 ロードスターキャピタル】High-Growth Companies Asia-Pacific に7年連続でランクイン

ロードスターキャピタル株式会社

「不動産とテクノロジーの融合が未来のマーケットを切り開く」をミッションとするロードスターキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岩野達志、東証プライム市場・3482）は、この度「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026 (アジア太平洋地域の高成長企業ランキング2026)」にランクインいたしましたので、お知らせいたします。

2020年の調査から7年連続での選出は当該地域において6社のみであり、当社の継続的な成長の実現を示すものと認識しております。

■High-Growth Companies Asia-Pacific について

本調査は、Financial Times社とStatista社が共同調査を行い、アジア太平洋の14の地域（日本、韓国、インド、オーストラリア、香港、台湾、シンガポール、ニュージーランド、マレーシア、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナム、中国）に本社を置く企業の中から、2021年～2024年の売上高の年平均成長率の上位500社をランキングしたものです。

当社は2026年の調査において第369位にランクインし、2020年版以降7年連続での選出となりました。直近3年間の成長が問われる本調査において、複数年継続してランクインすることは成長の再現性を示すものと考えられる中、2020年から7年連続での選出となった企業はアジア太平洋地域で6社のみに限られており（当社調べ）、成長実績の希少性が示されました。

当社は社名の由来の通り、景気変動のある不動産業界においても北極星のように定点で輝き続けられる企業を目指し、中長期的かつ安定的に成長を重ねることを志向しております。7年連続での選出は、こうした経営方針のもと戦略的に事業活動を行ってきた結果が、アジア太平洋地域においても評価されたものと受け止めております。

当社グループは、「不動産とテクノロジーの融合が未来のマーケットを切り開く」をミッションとして、今後も全社一丸となって一層の成長を目指して取り組んでまいります。

原文（英文）：FT ranking: High-Growth Companies Asia-Pacific 2026

URL： https://www.ft.com/content/c5a3ba72-0333-4830-8280-6bd1592e1f85

■ロードスターキャピタルについて

https://www.loadstarcapital.com/

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15446/table/94_1_31e1a4d43b8e7535b48b48e39a5ab2ed.jpg?v=202604100751 ]