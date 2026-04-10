「飲むリカバリー」の最適解。伝統植物の力とクリエイティブを融合した「エスペランサ　El Capitan」を、4/15より東京ビッグサイトにて発表

株式会社コーナーストーン

「映像」「デザイン」「アロマ」「セルフケア」の4つの領域を融合させ、人々のウェルビーイングに貢献するクリエイティブカンパニー、株式会社コーナーストーン（本社：埼玉県、代表取締役：早見紀章）は、セルフケア事業の本格始動を象徴する新ブランド「Esperanza（エスペランサ）」を立ち上げました。第一弾製品として、中国2000年の歴史の中で重宝されてきた伝統植物の力を独自の技術で凝縮したハイパフォーマンス飲料「エスペランサ El Capitan（エル・キャピタン）」を、2026年4月15日（水）より東京ビッグサイトにて開催される「スポーツチーム・アスリート総合展」にて初公開いたします。

視覚、嗅覚、そして体感。多角的なアプローチで “自分を大切にする時間” をデザインする当社が、限界に挑み続けるアスリートやビジネスパーソンへ、真に身体が求める「質の高いリカバリー環境」を提案いたします。

■開発背景：20年の実績と世界が認める「サンザシ」の有用性

疲労はある日突然起こるものではありません。日々の活動や運動時に発生する活性酸素「スーパーオキシド」が小さなダメージとなり、体内に蓄積された結果として現れます。この「疲労の火種」をその日のうちに摘み取ることが、健やかなリズムを保つ鍵です。

本製品の主成分である「サンザシ」には、驚くべき歴史と実力があります。中国では2000年前から漢方として重宝され、現代の欧米では「ホーソンベリー」と呼ばれ、心臓疾患の治療にも活用されるほど、その有用性は世界的に認められています。

この伝統植物の力を、20年来のサンザシ健康食品開発において確固たる実績を持つ株式会社エヌ・ディ・シーとのパートナーシップにより、余すことなく抽出・濃縮。当社のクリエイティブな視点を加えることで、現代のハイパフォーマーに最適化されたハイパフォーマンス飲料として昇華させました。

■「エスペランサ El Capitan」3つの主な特徴- 1日わずか10ml。サンザシの力を極限まで高めた「超濃縮」伝統的なサンザシの力を独自の技術で濃縮。1回の摂取目安量をわずか10mlに抑えながらも、必要な成分をダイレクトに届けます。高い回復力が必要とされる過酷な状況下でも、手軽に高効率なケアを可能にします。- ノンカフェイン処方。夜の習慣が明日の爆発力に睡眠の質を妨げないノンカフェイン仕様のため、おやすみ前の「夜の習慣」に最適です。1日の終わりに心身を深い休息へと導き、翌朝のベストパフォーマンスを引き出すための土壌を整えます。- 3日目から訪れる変化。モニターが驚いた圧倒的スピード感事前モニター調査において、多くの方が「3日目から変化を感じる（※）」と回答。短期間での確かな手応えが、結果を求めるプロフェッショナルのモチベーションを支えます。

※自社調べ・モニターアンケートによる実感値であり、効果を保証するものではありません。

■「スポーツチーム・アスリート総合展」への出展および初公開について

2026年4月15日（水）から17日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「スポーツチーム・アスリート総合展」にて、新ブランド「Esperanza」を初公開いたします。歴史に裏打ちされたサンザシの力と、現代のクリエイティブが融合して生まれた「10mlの衝撃」を、ぜひ会場にてご体感ください。

「スポーツチーム・アスリート総合展」

https://www.sportsexpo.jp/ja-jp.html

会期： 2026年4月15日（水）～17日（金）

会場： 東京ビッグサイト（南展示棟）

ブース番号：A31

出展内容： 新ブランド「Esperanza」のお披露目、および「El Capitan」の展示・試飲体験

■製品概要- ブランド名： Esperanza（エスペランサ）- 製品名： エスペランサ El Capitan（エル・キャピタン）- 共同開発： 株式会社エヌ・ディ・シー■販売サイト- マナケアSTORE：https://www.mana-selfcare.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社コーナーストーン

担当：早見

メールアドレス：info@cornerstone-m2142.com