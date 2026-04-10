音楽プロジェクト CANTONEA （カントネア）始動 ひとりじゃない～響き合う音と心～

一般社団法人Accorne

■ CANTONEA(カントネア)は、cancer（がん）× tone（音）から生まれる accord（調和）を理念とした音楽プロジェクトです

～音楽でつながる、あたたかな輪を～

一般社団法人 乳がん予防医学推進協会、プロースト交響楽団、一般社団法人Accorne（アコルネ）は音楽を通じてがんと向き合う人々を支える共創型プロジェクト「CANTONEA（カントネア）」

を立ち上げ、2026年8月13日（木）に横浜みなとみらいホール 小ホールにてチャリティコンサートを開催いたします。

日本ではがんの罹患率が年々増加し、予防や早期発見の重要性が広く認識されています。一方で、医療情報だけではなく「心に届く形」で社会へ伝えていくことが大切であると私たちは考え、共感し、動き始めます。

本プロジェクトでは、がん経験者やその家族、子どもたち、音楽家、医療従事者、観客が垣根を越えてひとつの舞台を創り上げることで、「ひとりではない」と感じられる場（プラットフォーム）作りを目指します。

当団体Accorneからはアコルネストリングスが参加いたします。

昨年12月のチャリティコンサートのプレコンサートを経て大きく成長した子どもたちは、新たな

メンバーを迎え、本公演「CANTONEA」においても元気で生き生きとした音楽をお届けいたします。

また、アコルネストリングスの子どもたちはプロースト交響楽団の演奏にも参加し、大人の演奏に触れるとともに、がんや命について考える機会を得ることで、さらなる成長が期待されます。

CANTONEA（カントネア）はチャリティイベントです。収益および当日の募金は以下2団体への寄付を予定しています。

・国立がん研究基金（国立がんセンター）

・かながわ県立病院小児医療基金（神奈川県立こども医療センター）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174168/table/4_1_f5f44aa79cd7ef7a5b0f740a39b0a0b6.jpg?v=202604100651 ]

演奏参加者募集について

CANTONEAでは、舞台で共に演奏する参加者を募集します。

１. 弦楽アンサンブル演奏参加者

２. オーケストラ演奏参加者

対象：年齢不問

がん経験者・ご家族・がんに関心がある方

楽器経験者（経験年数は問いません）

参加費：3000円

参加楽曲：レベルに応じて調整

１. 弦楽アンサンブル（アコルネストリングス）演奏参加者

ご自身の弦楽器で子どもアンサンブルと一緒にアイネクライネを演奏しませんか？

・年齢制限なし（子どもから大人まで）

弦楽器であればなんでも

・課題

アイネ・クライネ・ナハトムジークより第一楽章

人生のメリーゴーランド

・練習会

5月9日（日）午前 金沢公会堂

6月7日（日）午後 横浜市社会福祉センター

7月19日（日）午後 横浜市社会福祉センター

8月2日（日）午後 横浜市内

※お申し込みはGoogleフォーム(https://forms.gle/CuYVQpsWFFPY1pKp8)からどうぞ

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２. オーケストラ演奏参加者につきましては、

ご好評により定員に達しました。

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スポンサー募集

CANTONEAの趣旨にご賛同いただける企業・団体様を募集しております。

一口10000円よりご協賛いただけます。

ご協賛企業様には、来賓席のご招待、会場内ブース出店（審査あり、先着順）

パンフレットへの社名掲載などの特典をご用意しております。

※お問い合わせはhttps://www.nyisk.com/contact.htmlからどうぞ

団体紹介

一般社団法人 Accorne（アコルネ）

演奏会やワークショップなどの音楽活動を通して、若者や子どもたちへの支援、地域社会への貢献を目的とした活動を展開しています。

一般社団法人 乳がん予防医学推進協会

がん予防や早期発見の大切さを広め、すべての人が健やかに生きる社会の実現を目指しています。

プロースト交響楽団

2003年結成、大学オーケストラ出身者を中心としたアマチュア交響楽団。

「いい音楽を、いい仲間と、そしていいお酒を」を理念に、年2回の演奏会を軸に活動中。

お問い合わせ

一般社団法人Accorne（アコルネ）

Tel ：070-7535-5388

Mail：accorne62@gmail.com

ホームページはこちら(https://accorne.jimdofree.com/)

公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/accorne62/)

音楽は、言葉を超えて人と人をつなぎます

CANTONEAは、ひとりじゃない

音が、心が、響きあう

「支える/支えられる」という枠を超え

誰もが共に生きる社会を体感できる場を創ります