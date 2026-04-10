政府予算122兆円6,000件の公募をAIで自動マッチング、ジョリーグッドが「KOUBO NEXT」参画で補助金活用DXを加速

株式会社ジョリーグッド

実写360度VRとAI解析による暗黙知デジタル化を手がける株式会社ジョリーグッド（東京都中央区、代表取締役：上路健介）は、AIによる公募診断・座組マッチングプラットフォーム「KOUBO NEXT（公募ネクスト）」(https://koubonext.com/)に公式ソリューションパートナーとして参画いたします。政府予算122兆円に含まれる約6,000件の公募事業を活用し、全産業のDX推進を加速させます。

■ 「KOUBO NEXT」について

https://koubonext.com/

「KOUBO NEXT」は、AIによる公募要件診断および最適な企業間のコンソーシアム（座組）を自動マッチングする次世代プラットフォームです。（開発・運営：JOYNICS LLC）

■ 参画の背景：全産業が直面するDXの壁と「補助金」という打開策

現在、物流・製造業における「2030年問題」や、医療・介護現場での深刻な人手不足など、あらゆる産業でDX化やフィジカルAI（ロボット等）の導入が急務となっています。しかし、最新テクノロジーの導入には多額の初期投資が必要であり、多くの企業・教育機関にとって大きなハードルとなっています。

一方で、国や自治体からは年間122兆円の政府予算に基づき、約6,000件もの補助金・助成金（公募事業）が提供されています。ジョリーグッドは、この「公募事業」を活用し、導入側の金銭的リスクを最小化しながら日本のDXを加速させるため、「KOUBO NEXT」に公式ソリューションパートナーとして参画し、申請・導入に直結する多彩なソリューションパッケージの提供を開始します。

■ ジョリーグッドが提供する公募対応パッケージ

ジョリーグッドは「KOUBO NEXT」を通じ、以下の幅広い業種・業界へ向けたDXパッケージを提供します。

1. 物流・製造・医療ロボット導入支援「JG Robot Ready」 https://jollygood.co.jp/robotready/



フィジカルAIや産業用ロボットの導入前環境を360度AIで解析し、環境不適合による導入失敗を防ぐソリューションです。「環境診断」「VR安全教育」「熟練技能のデジタル伝承」をワンストップで提供し、現場のロボット受け入れ（Robot Ready）を実現します。

2. 大学・医療機関向けパッケージ https://jollygoodplus.com/university/

文部科学省の補正予算等を活用し、医療従事者向けのDX教育やリスキリング事業を短期間で立ち上げるオールインワンパッケージです。最新のVR教材と学習管理システムを組み合わせて提供します。

3. 高校DX教育パッケージ https://jollygoodplus.com/highschool/

「DXハイスクール」などの補助金を見据え、高校の探究学習に「医療・福祉VR×生成AI」を導入する教育パッケージです。リアルな職業体験を通じて、デジタル人材や地域医療の担い手を育成します。

■ 地域のDX推進を担う「コーディネートパートナー」を募集

ジョリーグッドは、圧倒的な技術力を持つ「ソリューションプロバイダー」として本事業に参画します。これらのソリューションと公募事業を組み合わせ、地域企業や教育・医療機関への提案、事業プロデュース、コンソーシアムの組成を担っていただける「コーディネートパートナー」を全国から広く募集いたします。

最新テクノロジーと補助金活用を武器に、共に地域のイノベーションを牽引する企業・団体様からのお問い合わせをお待ちしております。



パートナー募集受付サイト：https://jollygoodplus.com/partner/





■ 株式会社ジョリーグッドについて https://jollygood.co.jp/



株式会社ジョリーグッドは、実写360度VRとAI解析技術により、医療・教育・製造業界の暗黙知をデジタル化する専門企業です。VR研修システムから産業用ロボット導入支援まで、幅広いDXソリューションを提供しています。