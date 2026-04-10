雨に染まる忍の世界へ 「NARUTONARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭２０２６」 2026年5月9日（土）より開催決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346611/images/bodyimage1】
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTONARUTO＆BORUTO 忍里」では、雨が降る五月雨（さみだれ）の季節にピッタリな忍の世界を満喫できる特別イベント「NARUTONARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭２０２６」の開催が決定いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346611/images/bodyimage2】
本イベントでは、雨の日限定ノベルティ「忍里 雨の日ステッカー」の配布を実施。あの名場面を加え、パワーアップして登場します。さらに、昨年ご好評をいただいた和傘イルミネーションも演出を進化させて展開。水に浮かべて楽しむ水みくじも実施予定です。また、雨の日にしか出会えない特別な景色も忍里の魅力のひとつ。いつもとは異なる表情を見せる?暁”の砦や、霧に包まれ幻想的に浮かび上がる火影岩など、雨が描き出す忍の世界をご体感いただけます。
イベントの詳細は後日発表いたします。どうぞご期待ください。
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■NARUTONARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭２０２６
実施期間：
2026年5月9日（土）～7月23日（日）
営業時間：
10:00～20:00
内容：
雨の日限定ノベルティ「忍里 雨の日ステッカー」は、あの名場面を加えパワーアップして登場。進化した和傘イルミネーションや、水に浮かべて楽しむ水みくじも実施いたします。さらに、幻想的な?暁”の砦や霧に包まれた火影岩など、雨の日にしか出会えない特別な景色もお楽しみいただけます。詳細は後日発表いたします。
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTONARUTO＆BORUTO 忍里」では、雨が降る五月雨（さみだれ）の季節にピッタリな忍の世界を満喫できる特別イベント「NARUTONARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭２０２６」の開催が決定いたしました。
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本イベントでは、雨の日限定ノベルティ「忍里 雨の日ステッカー」の配布を実施。あの名場面を加え、パワーアップして登場します。さらに、昨年ご好評をいただいた和傘イルミネーションも演出を進化させて展開。水に浮かべて楽しむ水みくじも実施予定です。また、雨の日にしか出会えない特別な景色も忍里の魅力のひとつ。いつもとは異なる表情を見せる?暁”の砦や、霧に包まれ幻想的に浮かび上がる火影岩など、雨が描き出す忍の世界をご体感いただけます。
イベントの詳細は後日発表いたします。どうぞご期待ください。
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■NARUTONARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭２０２６
実施期間：
2026年5月9日（土）～7月23日（日）
営業時間：
10:00～20:00
内容：
雨の日限定ノベルティ「忍里 雨の日ステッカー」は、あの名場面を加えパワーアップして登場。進化した和傘イルミネーションや、水に浮かべて楽しむ水みくじも実施いたします。さらに、幻想的な?暁”の砦や霧に包まれた火影岩など、雨の日にしか出会えない特別な景色もお楽しみいただけます。詳細は後日発表いたします。
URL：
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(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
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