明日香野 2026年度の合同入社式を開催
和菓子専科・明日香野は全国でスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けし続け50年。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。
このたび明日香野は、2026年4月3日（金）に2026年度の入社式を行ないました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346613/images/bodyimage1】
入社式はグループ企業の昭和ホールディングス株式会社、株式会社ルーセントアスリートワークス、株式会社ルーセント、株式会社ウェッジホールディングス、常盤ゴム株式会社と合同で開催いたしました。東京都江東区の明日香野・東京支店にて行なわれた合同入社式に、各社の新入社員あわせて24名が参加しました。明日香野自身には10名が配属されます。
入社式では、明日香野の代表取締役社長・此下竜矢がグループ企業全体の紹介を行ったほか、新入社員のみなさんが、「自分自身の行動」を自分で選択して、その大人としての選択に誇りを持って社会人として人生を充実させてほしいことを伝えました。また仕事は楽なことだけではなく、「しんどいこと」をしっかり乗り越えて、充実した人生や仕事を楽しんでほしいと伝えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346613/images/bodyimage2】
入社式の後はオリエンテーションや懇親会、毎年恒例のソフトテニス・テニス交流会を実施いたしました。
交流会には新入社員のほか、明日香野社長・此下竜矢、取締役鈴木敬太、他グループ各社の経営陣、実業団チーム「ルーセント」の選手たち、グループがサポートする硬式テニスの福田勝志プロが参加。これから共に働いていく仲間たちを歓迎しました。
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【明日香野の定番和菓子】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
あんこ餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
わらび餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
季節の和菓子：https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
大人の団子 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
明日香野の和菓子をお取り扱いいただいている店舗様の一部をホームページに掲載しております。
お買い求めの際はお近くの店舗様に足をお運びください。
お取り扱い店舗：https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
#株式会社ルーセントアスリートワークス #昭和ホールディングス株式会社
#株式会社ウェッジホールディングス #常盤ゴム株式会社
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配信元企業：明日香食品株式会社
このたび明日香野は、2026年4月3日（金）に2026年度の入社式を行ないました。
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入社式はグループ企業の昭和ホールディングス株式会社、株式会社ルーセントアスリートワークス、株式会社ルーセント、株式会社ウェッジホールディングス、常盤ゴム株式会社と合同で開催いたしました。東京都江東区の明日香野・東京支店にて行なわれた合同入社式に、各社の新入社員あわせて24名が参加しました。明日香野自身には10名が配属されます。
入社式では、明日香野の代表取締役社長・此下竜矢がグループ企業全体の紹介を行ったほか、新入社員のみなさんが、「自分自身の行動」を自分で選択して、その大人としての選択に誇りを持って社会人として人生を充実させてほしいことを伝えました。また仕事は楽なことだけではなく、「しんどいこと」をしっかり乗り越えて、充実した人生や仕事を楽しんでほしいと伝えました。
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入社式の後はオリエンテーションや懇親会、毎年恒例のソフトテニス・テニス交流会を実施いたしました。
交流会には新入社員のほか、明日香野社長・此下竜矢、取締役鈴木敬太、他グループ各社の経営陣、実業団チーム「ルーセント」の選手たち、グループがサポートする硬式テニスの福田勝志プロが参加。これから共に働いていく仲間たちを歓迎しました。
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明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
あんこ餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
わらび餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
季節の和菓子：https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
大人の団子 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
明日香野の和菓子をお取り扱いいただいている店舗様の一部をホームページに掲載しております。
お買い求めの際はお近くの店舗様に足をお運びください。
お取り扱い店舗：https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
#株式会社ルーセントアスリートワークス #昭和ホールディングス株式会社
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配信元企業：明日香食品株式会社
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