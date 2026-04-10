地上型対UAVの世界市場2026年、グローバル市場規模（受動認識式、能動認識式）・分析レポートを発表
2026年4月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「地上型対UAVの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、地上型対UAVのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、地上型対UAV市場の現状と将来予測について、定量および定性の両面から包括的に分析したものです。
2024年の世界市場規模は347百万と評価され、2031年には405百万へ拡大し、年平均成長率は2.2%と緩やかな成長が見込まれています。無人機の普及に伴う安全対策需要の高まりにより、市場は安定的に推移しています。
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市場概要
地上型対UAVは、無人機の検知、識別、追跡、無力化を目的とした防御システムです。これらのシステムは監視技術や通信妨害技術などを組み合わせ、空域の安全確保に貢献します。
民間施設の警備や重要インフラの保護、軍事用途など幅広い分野で利用されており、近年では無人機の増加に伴いその重要性が高まっています。また、各国の政策や規制、関税制度の変化が市場環境に影響を与えています。
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市場構造とセグメンテーション
本市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では受動型認識と能動型認識に分かれ、それぞれ異なる検知方式や運用方法を持っています。
用途別では民間用途と軍事用途に分類され、安全保障ニーズや防衛政策の影響を受けながら市場が形成されています。各セグメントの特性を把握することで、企業は効果的な市場戦略を構築することが可能です。
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主要企業と競争環境
市場にはSRC、Lockheed Martin、Thales、Boeing、Airbus Defence and Space、Dedrone、Northrop Grumman、DroneShield、Battelle、Blighter Surveillance、Aaronia AG、Chess Dynamics、Enterprise Control Systems Ltd (ECS)などの企業が参入しています。これらの企業は高度な技術力と防衛分野での実績を背景に競争を展開しており、システム統合能力や検知精度が競争優位性を左右する重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。
北米および欧州は防衛関連需要の高さから市場を牽引しています。アジア太平洋地域では安全保障意識の高まりとともに市場拡大が期待されています。その他の地域でも重要施設の防護需要が増加しており、各地域の政策や安全環境が市場動向に影響を与えています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、無人機の普及拡大、安全保障ニーズの増加、重要インフラ保護の必要性が挙げられます。
一方で、高コスト構造や技術的複雑性、規制対応の課題が存在します。また、検知精度の向上や自動化技術の進展は今後の成長機会として期待されています。競争環境の分析により、市場参入障壁や企業間競争の強さも明らかになっています。
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サプライチェーンと流通構造
本市場では原材料供給からシステム開発、製造、販売に至るまでの産業チェーンが重要な役割を担っています。サプライヤーとの連携や効率的な流通体制の構築が企業競争力の向上に直結します。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「地上型対UAVの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、地上型対UAVのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、地上型対UAV市場の現状と将来予測について、定量および定性の両面から包括的に分析したものです。
2024年の世界市場規模は347百万と評価され、2031年には405百万へ拡大し、年平均成長率は2.2%と緩やかな成長が見込まれています。無人機の普及に伴う安全対策需要の高まりにより、市場は安定的に推移しています。
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市場概要
地上型対UAVは、無人機の検知、識別、追跡、無力化を目的とした防御システムです。これらのシステムは監視技術や通信妨害技術などを組み合わせ、空域の安全確保に貢献します。
民間施設の警備や重要インフラの保護、軍事用途など幅広い分野で利用されており、近年では無人機の増加に伴いその重要性が高まっています。また、各国の政策や規制、関税制度の変化が市場環境に影響を与えています。
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市場構造とセグメンテーション
本市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では受動型認識と能動型認識に分かれ、それぞれ異なる検知方式や運用方法を持っています。
用途別では民間用途と軍事用途に分類され、安全保障ニーズや防衛政策の影響を受けながら市場が形成されています。各セグメントの特性を把握することで、企業は効果的な市場戦略を構築することが可能です。
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主要企業と競争環境
市場にはSRC、Lockheed Martin、Thales、Boeing、Airbus Defence and Space、Dedrone、Northrop Grumman、DroneShield、Battelle、Blighter Surveillance、Aaronia AG、Chess Dynamics、Enterprise Control Systems Ltd (ECS)などの企業が参入しています。これらの企業は高度な技術力と防衛分野での実績を背景に競争を展開しており、システム統合能力や検知精度が競争優位性を左右する重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。
北米および欧州は防衛関連需要の高さから市場を牽引しています。アジア太平洋地域では安全保障意識の高まりとともに市場拡大が期待されています。その他の地域でも重要施設の防護需要が増加しており、各地域の政策や安全環境が市場動向に影響を与えています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、無人機の普及拡大、安全保障ニーズの増加、重要インフラ保護の必要性が挙げられます。
一方で、高コスト構造や技術的複雑性、規制対応の課題が存在します。また、検知精度の向上や自動化技術の進展は今後の成長機会として期待されています。競争環境の分析により、市場参入障壁や企業間競争の強さも明らかになっています。
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サプライチェーンと流通構造
本市場では原材料供給からシステム開発、製造、販売に至るまでの産業チェーンが重要な役割を担っています。サプライヤーとの連携や効率的な流通体制の構築が企業競争力の向上に直結します。