4/26（日）「共通テスト本番レベル模試」 特別開催回限定：高３成績優秀者を「東大見学ツアー」に無料招待

東進ハイスクール・東進衛星予備校などを運営する株式会社ナガセ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長 永瀬昭幸）は、4月26日（日）に「第２回 ４月 共通テスト本番レベル模試」を実施いたします。今回は特別開催回として、初開催の「東大見学ツアー」に成績優秀者を無料招待（２日間）。東大か他大学か迷っている高３生を歓迎します。

「共通テスト本番レベル模試」は、共通テスト本番と同じレベル・形式・出題範囲。共通テストの問題を徹底研究した出題で、探究型の問題に対応しています。学力を伸ばし合格するためのヒントが得られる模試です。

１．「第２回 ４月 共通テスト本番レベル模試」 実施要項

【1.試験日】 2026年4月26日（日）

【2.対象】 受験生※・高２生・難関大志望の高１生 ※高卒は１年目までが対象です。

【3.試験会場】 東進ハイスクール／東進衛星予備校 各校舎

【4.受験料】 一般生受験料 通常6,000円（税込）

【5.申込締切】 2026年4月23日（木）

【6.申込方法】 「共通テスト本番レベル模試」ウェブサイトよりお申し込みください

https://www.toshin-moshi.com/kyotsu/

初開催!! 高３生の成績優秀者を、「東大見学ツアー」にご招待（２日間・無料招待）

２．学力を伸ばし合格するための模試 「共通テスト本番レベル模試」の特長

【特長1】 ２カ月ごとに、合格可能性と学力の伸びを明らかにする連続模試

「共通テスト本番レベル模試」では、相対評価に加えて目標得点に対する到達度で『絶対評価』を行います。毎回同じ基準で判定するから、どの分野であと何点とれば志望校に合格できるのかを、具体的な点数で把握することができます。２カ月に１回※の連続受験で、学力の伸びをはかる「学力のものさし」として活用できます。

※6月、11月は「全国統一高校生テスト」を実施します

【特長2】 学力を最大限に伸ばす“正解必須問題”を徹底分析、解くためのアドバイスも満載

成績表は試験実施後、中５日で返却されるため、受験時の記憶が新しいうちに復習が可能です。個人成績表では、志望校の合格可能性や偏差値の表示はもちろん、志望校合格まであと何点必要かを示します。個人成績表からアクセスできるWEB成績表では、優先的に対策をすることで大きく得点を伸ばせる「正解必須問題」がわかります。さらに、「正解必須問題」をなぜ間違えたのか、チェックすべきポイント、具体的なアドバイスまで提示。実力講師陣によるわかりやすい合格指導解説授業も活用すれば、スピーディーに弱点克服が可能です。

【特長3】 ケタ違いの情報量のWEB成績表で、“本番までにどこまで点数を伸ばせるか”合格への道筋をシミュレーション

入試本番で志望校合格のための目標点を突破に向けて、どの科目で何点取るのかというプランをWEB成績表の「合格ナビゲート」で提案。君自身の学力に加えて、これまでの東進生のビッグデータをもとに算出されたプランで、残された学習時間を最大限に活用するための学習計画が立案できます。さらに、成績表返却面談では、その実現に向けた具体的な学習計画を立案。志望校合格に向けた学習を着実に進めていきましょう。

３．東大に行く本当の意味を知る２日間「東大見学ツアー」開催決定!!

キミは地方のトップで満足するか。日本のトップを見てから決めるか。

「第２回 ４月 共通テスト本番レベル模試」は、特別開催回として高３生の成績優秀者を「東大見学ツアー」に招待します。遠方にお住まいの方が安心してご参加いただける２日間・無料招待で、東大か他大学か迷っている方を歓迎します。現在は地元トップ大学を目指している高校生にとっても、日本のトップである東京大学を見学することは、自分の視野の拡大に大いに役立つはずです。ぜひ、このツアーで知の最前線や優秀な仲間に出会ってください。詳細は校舎スタッフにお尋ねください。

詳細・申込は東進「共通テスト本番レベル模試」ウェブサイト

https://www.toshin-moshi.com/kyotsu/

【株式会社ナガセについて】

1976年創立。日本最大の民間教育ネットワークを展開するナガセは「独立自尊の社会・世界に貢献する人財」の育成に取り組んでいます。

有名講師陣と最先端の志望校対策で東大現役合格実績日本一の「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」、シェアNO.1の『予習シリーズ』と最新のAI学習で中学受験界をリードする「四谷大塚」、早期先取り学習で難関大合格を実現する「東進中学NET」、私大総合・学校推薦型選抜（AO・推薦入試）合格日本一の「早稲田塾」、メガバンク、大手メーカー等の多くの企業研修を担う「東進ビジネススクール」、優れたAI人財の育成を目指す「東進デジタルユニバーシティ」、いつでもどこでもすべての小学生・中学生が最新にして最高の教育を受けられる「東進オンライン学校」など、幼・小・中・高・大・社会人一貫教育体系を構築しています。

また、東京五輪で競泳個人メドレー２冠の大橋悠依をはじめ、のべ53名のオリンピアンを輩出する「イトマンスイミングスクール」は、これからも金メダル獲得と日本競泳界のさらなるレベルアップを目指します。

学力だけではなく心知体のバランスのとれた「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」ためにナガセの教育ネットワークは、これからも進化を続けます。