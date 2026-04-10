業界NO.1チャンネルを生み出し続ける 株式会社ExeDrive、大阪・本町にスタジオ新オフィス開設
YouTubeチャンネルの企画・撮影・編集・運用を一気通貫で手がける株式会社ExeDrive(所在地：大阪府大阪市、代表：浦川 大将)は、2026年4月1日をもって事務所を大阪・本町「Calabaza 6階」へ移転いたしました。企業のYouTube運営に特化し、累計1億回再生以上、売上貢献実績10億円以上を実績として持つ同社が、自社スタジオを核とした制作拠点を整備することで、クライアント企業へのサービス品質と対応スピードをさらに高めます。企業のYouTube活用が加速するなか、大阪No.1のYouTube運用会社としての地位確立を目指し、新たなステージへ踏み出します。
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■企業のYouTube活用が急拡大する時代へ
近年、企業がYouTubeを活用してブランディング・採用・集客を行う動きが急速に広がっています。動画は文章と比べて情報を受け取る側の負荷が低く、検索からの自然流入による長期的な集客効果も高いことから、特に中小・中堅企業での導入が加速しています。
一方で「チャンネルを開設したが伸びない」「継続できない」という課題を抱える企業も多く、戦略立案から制作・運用まで一貫してサポートできるパートナーへのニーズが高まっています。
■ExeDriveの主な実績
・多業種・複数社のYouTubeチャンネルを担当。年間1000本以上の企画、撮影、編集
・支援企業総再生回数1億回以上
・解体業、スクラップ業、タイヤホール販売業など様々なジャンルで活躍する企業をYouTube上でブランディングに成功
・YouTube経由で月間9,000万円以上(クライアント事例)総売上貢献10億円以上
■新事務所の設備
・撮影スタジオ
・グリーンバック対応
・充実した音響設備・撮影機材
・ポッドキャスト配信スタジオ
・広々とした社員作業スペース
・会議室完備
収録スタジオ
社員作業スペース
会議室
■今後の取り組み
株式会社ExeDriveは、今回の移転を契機に以下の取り組みを推進してまいります。
・クライアント向けスタジオ開放：YouTube運用契約のクライアント企業にスタジオ使用権を付与し、高品質な撮影環境を提供
・ポッドキャスト・ライブ配信サービスの提供開始：配信スタジオを活用した新サービスラインを展開
・採用強化：スタジオ・作業環境の充実を背景に、映像制作・マーケティング人材の採用を加速
・大阪No.1 YouTube運用会社の確立：実績・設備・体制の三拍子で業界における圧倒的ポジションを築く
■代表コメント
「今回の移転は、ExeDriveにとって単なる拠点移動ではなく、次のステージへの宣言です。自社スタジオを持つことで、クライアントへ提供できる価値の幅が格段に広がります。YouTubeを本気でやりたいと考える企業が、迷わず選んでくれる会社になる――そのために、設備も、人も、体制も、すべてを本気で整えていきます。」
株式会社ExeDrive 代表 浦川 大将
代表
新事務所所在地： 〒541-0054
大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3-8 Calabaza 6階
会社概要 ： 株式会社ExeDrive
所在地 ： 〒541-0054
大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3-8 Calabaza 6階
事業内容 ： YouTubeチャンネル企画・撮影・編集・運用代行、映像制作
設立 ： 2021年7月28日
代表 ： 浦川 大将
URL ： https://exedrive.info/