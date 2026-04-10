セールスイネーブルメントを軸にBtoB企業の営業組織づくり・人材育成支援を行うシェルパワークス株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：米倉 達哉)は2026年3月10日、株式会社タイミー(以下、タイミー様)における営業組織のさらなる進化を見据えた取り組みについての導入事例インタビューを公開いたしました。





株式会社タイミー様の導入事例公開





本事例では、「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」というミッションを掲げ、働くことの概念そのものを変えることに挑戦しているタイミー様が、営業組織のさらなる進化を見据えどのような取り組みを進めているのか、その背景やプロジェクトを通じて生まれた変化、今後の展望についてインタビュー形式で紹介しています。





本インタビューでは、タイミー様 HR本部 次世代人材戦略部 HRBP(Human Resource Business Partner)G 長谷川 凌馬様、木原 ひろみ様にお話を伺い、プロジェクト発足の背景から取り組み内容、変化、今後の展望について紹介しています。









◆導入事例記事はこちら

https://sherpaworks.jp/usercase/timee/

※ 本リリースでは、導入事例記事の中から一部内容を抜粋してご紹介いたします。









◆背景

タイミー様は、スポットワークという新しい概念を世の中に広めるフロントランナーとして強固な基盤を築いてこられました。

これまでの営業組織の歩みを、長谷川様はこう振り返ります。





「タイミーはこれまで、スポットワークという新しい概念を世の中に広めるフロントランナーとして突き進んできました。営業メンバー一人ひとりが『スポットワークの伝道師』として、自分たちが信じる価値を熱意を持って届けてきた。この真っ直ぐな熱量こそが、私たちの最大の武器であり、今日までの成長を支えてきた誇るべき文化だと思っています。」





こうした背景のもと、組織の拡大と市場環境の変化に伴い、営業組織には「次なるステージ」への準備が必要になっていきました。





「以前はサービス自体に興味を持っていただく段階でしたが、今やお客様の関心は、導入によっていかに経営課題を解決し、成果を最大化できるかという本質的な部分に移っています。これからは、これまでの熱量を大切にしながら、より一歩踏み込んでお客様の経営課題を解決するスタイルを確立していく必要があります。顧客の未来を一緒に描ける存在になるために、個人の感覚だけでなく、組織として体系的なスキルや知識という『新しい武器』を持つ時期だと考えたのです。」





こうした営業組織の進化に向けた取り組みを進めるにあたり、伴走パートナーとしてシェルパワークスが選定されました。





HR本部 次世代人材戦略部 HRBPG 長谷川様





◆現場の体温を理解し、共に歩むパートナー

伴走パートナーに求められたのは、単なる手法の提供ではなく、タイミー様の組織フェーズや文化、現場の実態に寄り添う支援でした。

↓営業組織のさらなる進化に向けた取り組みの詳細はこちら

https://sherpaworks.jp/usercase/timee/





「シェルパワークスさんは、私たちの組織フェーズや課題に合わせ、プログラムを柔軟にカスタマイズしてくれました。驚いたのは、課題を見つけるだけでなく、現場で何が起きているかを一緒に見て、共に仮説を立てながら次の一歩をどう踏み出すかまで深く描ききってくれる姿勢です。この『寄り添い方』があったからこそ、私たちは変化の過程を安心してお任せできると感じました。」









◆変化の兆し：顧客の未来を語る喜び

約3か月にわたる育成プロジェクトでは、現在の営業スタイルを否定するものではなく、顧客起点で活動を組み立てる力をさらに高めることを目的とした取り組みが進められました。

プロジェクトを通じて生まれた変化、木原様にその実感をお話しいただきました。





「最初は『どう自社サービスを提案するか』という視点が中心でしたが、次第に『お客様が実現したい未来は何か』という視点へ立ち位置が変わっていきました。タイミーありきではなく、まずお客様の理想から対話を始められるようになったことが、非常に大きな変化だと感じています。」





また、プロジェクトに参加したメンバーからも、確かな手応えが届いています。

・「経営課題まで踏み込んだ会話ができ、『そこまで考えてくれるのは嬉しい』と信頼をいただけた」

・「自分の強みを再確認でき、新しい視点も得られた」

・「今まで感覚でやっていたことを言語化でき、チームに広げることができた」





HR本部 次世代人材戦略部 HRBPG 木原様





◆顧客の未来を共に描く『共創型』への変化について詳しく読む

https://sherpaworks.jp/usercase/timee/









◆未来への展望：進化を「当たり前」にする

今回の取り組みを通じて得られた変化について、長谷川様、木原様は顧客との関係性の深まりを挙げています。顧客の事業戦略や未来像をテーマにした会話が増え、「タイミーと一緒に考えたい」と言っていただける場面が確実に増えています。

今後の展望について木原様は次のように説明しています。





「社内のミーティングでも、お客様の未来をどう描くかという議論が自然に生まれるようになりました。この学びを一部の取り組みで終わらせるのではなく、営業組織全体のスタンダードにしていきたい。顧客の未来を共に描くスタイルを、タイミーの新しい当たり前として根付かせることが次の目標です。」





本取り組みの詳細については、導入事例記事にてご紹介しています。





◆導入事例インタビュー全文

https://sherpaworks.jp/usercase/timee/









◆株式会社タイミーについて

ミッション： 「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」

事業内容 ： 従来の雇用の枠組みを超え、時間や場所にとらわれない

新しい働き方を生み出すことで、人と企業がより柔軟につながる

社会の実現を目指しています。

URL ： https://corp.timee.co.jp/









◆シェルパワークス株式会社について

シェルパワークスは、セールスイネーブルメントを軸にBtoB企業の組織開発・人材育成支援サービスを提供しています。「日本の営業を元気にする」というミッションのもと、実践知に基づくノウハウと伴走型の実行支援で、多くの企業の顧客価値創造を支援しています。





会社名 ： シェルパワークス株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル6階

代表者 ： 米倉 達哉

設立 ： 2016年8月1日

URL ： https://sherpaworks.jp/

事業内容： 1. 営業力強化に関するコンサルティング事業

2. 組織開発、人材育成に関するコンサルティング事業

3. 上記に関連するシステムサービス事業









◆本リリースに関する報道／お客様からのお問い合わせ先

シェルパワークス株式会社

セールス＆マーケティング部 布川

TEL ： 03-5860-4367

e-mail： info@sherpaworks.jp