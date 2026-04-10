ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「もぐもぐながさき」は、長崎県産柑橘を使用したジェラート商品の販売を開始しています。

新たに登場した「ながさきジェラート長崎柑橘食べ比べセット」は、長崎県産の希少な柑橘「はるか」「津之輝（つのかがやき）」の規格外果実を有効活用して開発した商品です。

商品開発は「食品ロス削減」等の理念に共感した地場企業の協力のもと、「大衆割烹 樋口（株式会社ひぐち）」のフレンチシェフの経歴を持つ２名が担当しました。潤沢に果実原料を使用し、食材のプロならではの視点で柑橘本来の風味を引き出したジェラートに仕上げています。

美味しさを追求すると同時に、販売拡大していくことで「生産者の所得向上」や「食品ロス削減」につながる実践的な商品でもあります。

爽やかな香りと上品でまろやかな甘みが特長の「はるか」と、強い甘みと酸味のバランスが魅力の「津之輝」を、これからの季節にぴったりの味わいでお届けします。

ながさきジェラート 長崎柑橘食べ比べ6個セット

https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-0070-5/

■この商品が特別な３つの理由

１．素材を極限まで活かした「素材感」

長崎県厳選ブランド「長崎四季畑」認証商品を数多く手がける「ながさきジェラート」シリーズとして開発し、香料に頼らず、果実本来の力強い味わいを引き出しました。

２．「もったいない」を「価値」に変える一品

規格外果実を原料として使用したジェラートで、この商品をお選びいただくことで、生産者の方々の所得向上や持続可能な農業の支援につながります。

３．全国へ届く、長崎の四季

これまで県内で提供されてきた、長崎の素材にこだわる「大衆割烹 樋口（株式会社ひぐち）」の技術と想いを、全国どこへでもお届けします。

■対象商品

１．ながさきジェラート 長崎柑橘食べ比べ６個セット

セット内容：長崎柑橘「津之輝」×３個、長崎柑橘はるか×３個

https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-0070-5/

ながさきジェラート 長崎柑橘食べ比べ6個セット

２．ながさきジェラート 長崎柑橘食べ比べ８個セット

セット内容：長崎柑橘「津之輝」・長崎柑橘「はるか」各３個 、雲仙ミルク２個

https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-0070-6/

ながさきジェラート 長崎柑橘食べ比べ8個セット

３．対象ショップ：もぐもぐながさき https://www.ja-town.com/shop/c/c8201

※対象商品は、数量限定販売のためなくなり次第販売終了

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

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