ノエミ2026年母の日特集





株式会社アペル(所在地：大阪府吹田市、代表取締役：井上 雅之)は、フラワーギフトブランド「noemie(ノエミ)」で2026年母の日に向けた特集ページを公開しました。4月15日まで使える5％OFFクーポンもご用意しています。花瓶や水換えの手間がいらない「そのまま飾れる花束」など、累計11,167人が選んだ人気ギフトを中心に、母の日限定のラインナップがそろっています。ギフト選びに悩む方に向けた、贈る人も受け取る人も笑顔になれる新しい花ギフトのカタチをお届けします。





・母の日特集ページ： https://www.noemie.jp/f/mothersday?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410

・4月15日まで使える5％OFFクーポンコード：R3uvzCNJ78









■＜贈る側も受け取る側も笑顔になれるギフトを多くの方に届けたい＞という想いから誕生

母の日が近づくと、「何を贈れば喜ばれるかな」「花束は素敵だけど、花瓶がないし水換えも面倒……」と悩む方が多く、特に30～50代の忙しい世代は、手軽さや実用性も大事も重視される傾向があります。

そんなニーズに応え、花瓶も水換えもいらず、届いた状態でそのまま飾れる「そのまま飾れる花束」。「花を贈りたいけど、手間がかかるのは……」という声から生まれ、これまでに11,167人に選ばれてきた人気商品です。

最近はサステナブルな暮らしやミニマリズムも広がり、贈り物にも「手軽さ」と「長く楽しめる工夫」が求められるようになっています。そういったニーズを満たすギフトとしてnoemieの花ギフトは誕生しました。





そのまま飾れるメッセージブーケ(ミックスカラー)





■「そのまま飾れる花束」の特長

・花瓶いらず・水換え不要

ラッピングしたまま飾れるので、届いた瞬間からそのままインテリアになります。水換えもいらないので、忙しいお母さまにも安心して飾っていただけます。





そのまま飾れるメッセージブーケ(モノトーンカラー)





・選べるカラーバリエーション＆花言葉

レッド(母への愛)、ピンク(感謝)、オレンジ(あなたを愛しています)など、花言葉に合わせて色を選べます。





実際に購入されたお客様の声(ブーケ)

母の日メッセージカード





・オリジナルメッセージカード付き

どの商品にもオリジナルのメッセージカードが付いているので、普段はなかなか伝えられない想いも一緒に届けられます。





お花と選べるギフトセット





・母の日限定ラインナップも充実

「花だけでは物足りないかも」と思ったら、花束にお菓子やお茶を添えてみてはいかがでしょうか？華やかなお花と一緒に、贅沢なスイーツやこだわりの茶葉をセットにすれば、目で見て楽しく、味わって幸せな時間をプレゼントできます。母の日の特別なひとときを彩る、人気ギフトセットをご用意しました。





実際に購入されたお客様の声(お菓子セット)





・累計11,167人が選んだ人気No.1ギフト

毎年完売しており、リピーターも多い人気シリーズです。

さらに、4月15日までの早期注文なら5％OFFクーポン「R3uvzCNJ78」も使用可能です。会員登録(無料)をすれば、1人2回まで利用できるので、複数の贈り先がある方にもおすすめです。





noemie(ノエミ)





■ギフトの新しいカタチを、これからも

noemieはこれからも、「贈る人も贈られる人も、どちらも笑顔になれるギフト」を追求していきます。

母の日だけでなく、誕生日や記念日、ちょっとしたお礼など、さまざまなシーンで使える新商品やサービスも順次企画してまいります。

オンラインストアオンラインショップの使いやすさアップや、SNSでの情報発信、お客様の声を生かした商品づくりにも力を入れていく予定です。

「ギフト選びに迷ったらnoemie！」と思ってもらえるブランドを目指して、これからも進化していきます。





アモローサモデルノ 2026年母の日特集





・姉妹店：高級プリザーブドフラワー AMOROSA MODERNO 公式オンラインストア

・母の日特集ページ： https://www.amorosa-shop.jp/f/mothersday?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410

・4月15日まで使える200円OFFクーポンコード：SQkUH9H2cE









■noemie 2026年 母の日特集／概要

特集 ： noemie 2026年 母の日特集

クーポンコード ： R3uvzCNJ78

※4月15日(水)まで使える5％OFFクーポンコード

価格 ： 4,400円(税込)～

母の日お届け期間： 5月7日(木)～5月10日(日)

販売 ： noemie公式オンラインストア

https://www.noemie.jp/f/mothersday?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410

受付時間 ： 24時間注文受付可(お問い合わせ対応時間は別途)









■会社概要

企業名 ： 株式会社アペル

所在地 ： 大阪府吹田市豊津町10-26-5F

代表者 ： 代表取締役 井上 雅之

オンラインストア： https://www.noemie.jp/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410

X(旧Twitter) ： https://x.com/noemie_japan

Instagram ： https://www.instagram.com/noemie_flowershop/









■お客様向けお問い合わせ先

noemie(ノエミ)

メールアドレス： shop@noemie.jp