イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役社長：深山 友晴、以下、当社)が運営する「イオンカードのふるさと納税 まいふる」は、掲載自治体数が全国約1,600自治体、返礼品数が約75万点に拡大し、より多様な地域や返礼品の中から、自身のライフスタイルや価値観に合った寄付先や返礼品を選択できるようになりました。





イオンカードのふるさと納税 まいふる





「イオンカードのふるさと納税 まいふる」は、全国各地の自治体と連携し、地域の魅力や特色を活かした返礼品を通じて、寄付者の皆さまに、ふるさと納税をより身近に感じていただけるサービスを提供しています。

当社は、Our Purpose「金融をもっと近くに。一人ひとりに向き合い、まいにちのくらしを安心とよろこびで彩る。」のもと、ふるさと納税を通じた地域社会への貢献を重要な取り組みの一つと位置づけています。今後も「イオンカードのふるさと納税 まいふる」を通じて、自治体と寄付者をつなぐプラットフォームとしての価値を高め、地域経済の活性化と持続可能なまちづくりに貢献してまいります。









■ 「イオンカードのふるさと納税 まいふる」について

「イオンカードのふるさと納税 まいふる」は、イオンフィナンシャルサービスが運営するふるさと納税サイトです。全国の自治体と連携し、地域の魅力を伝える多彩な返礼品を通じて、寄付者と地域をつなぐプラットフォームとしてサービスを展開しています。

URL： https://www.furusato.aeon.co.jp/









■ イオンカードのふるさと納税 まいふる の主な特徴

1.イオンカード・AEON Payで寄付をすると、ポイントがいつでも2倍

イオンカードまたはAEON Payで寄付をすると、200円(税込)ごとに1WAON POINT進呈(基本)のところ、WAON POINTがいつでも基本の2倍たまります。なお、対象はイオンマークのカードのクレジット払いでWAON POINTが進呈されるカードとなり、一部WAON POINT進呈対象外のカードがございます。





2.たまったWAON POINTは、寄付や日常のお買い物で利用可能

たまったWAON POINTは、ふるさと納税でも、全国のイオングループ店舗やWAON POINT加盟店でのお支払いにもご利用いただけます。





3.全国約1,600の自治体から選べる豊富な返礼品

全国約1,600の自治体と連携し、地域ならではの食材や工芸品、体験型プランなど多彩な返礼品を掲載しています。自治体ごとの特色を活かしたラインナップの中から、お客さまの好みに合わせて返礼品をお選びいただけます。