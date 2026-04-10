ぱすてるからっとproduce 舞台『西園寺家の強襲』が2026年4月22日 (水) ～ 2026年4月26日 (日)にシアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/saionji3

公式サイト http://pastelcarat.web.fc2.com/index-next.html ぱすてるからっとproduce 舞台最新作 豪華キャスト出演決定！ 夏目綾(ミス週刊少年マガジン賞受賞)、木村佳奈枝、佐藤望美(ミスヤングチャンピオン2018グランプリ)、美月まりも ほか、豪華キャスト陣で作る2.8次元“メイド×執事×コメディ！”エンターテイメント舞台！

キャストプロフィール

■夏目綾 ・「ミスマガジン2019」ミス週刊少年マガジン賞 受賞 ・ぱすてるからっと「てんてん烏と鬼灯の国」W主演

■佐藤望美 ・「ミスヤングチャンピオン2018」グランプリ 受賞 ・ぱすてるからっと CBGKシブゲキ!!「泡とラムネとレモネード」準主演

■美月まりも ・元アイドルユニット「乙女☆シスターズ」センター ・MariMonsterプロジェクト 主宰 ・ぱすてるからっと CBGKシブゲキ!!「泡とラムネとレモネード」主演

■木村佳奈枝 ・ぱすてるからっと「橋の下のショコラティエ」主演 ・AKpresents「バタフライ・フェクト」W主演

■小日向はる ・「ミスヤングチャンピオン2018」グランプリ受賞

■山腰美月 ・「ミスヤングチャンピオン2020」優秀賞受賞

■神崎晴香 ・元ガールズユニット「少女交響曲～girls symphony～」メンバー

あらすじ

「東京の中心で戦車を使わないでください！？！？」 古い歴史を持つ大財閥で大金持ちな一家・西園寺家。 その大事な大事な一人娘・りんごお嬢様が東京の中心に引っ越してきてから、少し経った頃のお話。 西園寺邸の屋敷で働いていたメイドの主人公・絵麻は、 西園寺家の様々な問題や事件をすべて丸投げされ、大忙しの日々を送っていた。 ある日、絵麻は西園寺家に代々伝わる家宝の秘密に触れることになる。 呪いの家宝が放つ、特別な“魔法”に導かれ、 メイド部隊は過去に未来に、宇宙に！？大冒険を繰り広げることに！ 「やっぱり西園寺家は忙しい！！！」 戦車や銃や物騒な武器の数々を引っ張り出して、 大財閥のメイド部隊と、ついでに執事も舞台を走り回る！100％ドタバタコメディ！

公演概要

『西園寺家の強襲』 公演期間：2026年4月22日 (水) ～ 2026年4月26日 (日) 会場：シアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4） ■出演者 【花チーム】 夏目綾、佐藤望美、 赤羽しゅんた、飯田菜々、井手璃夏、岡ちひろ、北崎有紀、絹川篤、小日向はる、白井初花、鈴綺やや、タカフジチヒロ、東堂海紗、樋口沙也夏、日向菊りんか、藤澤知香、藤下姫奈子、藤本由伸、星野司、真野壱弥、溝渕智都、山腰美月、若葉琴音 【城チーム】 木村佳奈枝、美月まりも、 あべ藍、泉田佑大、戌岡あやめ、大畠夢歌、加美佑梨、神崎晴香、熊里あかり、後藤由衣、眞田祐眞、進藤みき、杉田真帆、天満綺実、夏海紋音、柊木あずみ、真下祐一、丸山美月、三姫奈々、三吉織乃、山本大喜、夢川いゔ、渡邉聖明 ■スタッフ ◇脚本・演出：佐藤颯（ぱすてるからっと） ◇ダンス振付：美月まりも、白石彩妃 他 ◇制作：美月まりも、進藤みき、鈴綺やや、溝渕智都 ◇殺陣振付・指導：真下祐一 ◇舞台・大道具：(株)BAKU建築研究室、加藤裕己 ◇舞台監督：漆山怜 ◇照明：原宏昌(ex.LIGHT STAFF) ◇音響：御供田沙央理(COSMIC LAB) ◇楽曲製作・歌唱：いとうあいか／こみち ◇広告デザイン：東堂海紗 ◇ビジュアル撮影：絹川篤 ◇企画：ぱすてるからっと ■公演スケジュール 4月22日(水)18:30 花◆ 4月23日(木)18:30 城◆ 4月24日(金)13:00 城★ ／18:30 花 4月25日(土)13:00 城 ／18:00 花★ 4月26日(日)12:00 花 ／16:30 城 ※開場時間は、上記開演時間の45分前から。 ※公演終了後、面会及びチェキ撮影会あり（30分間） ◆＝終演後撮影可ダンスイベントあり。劇中のOPダンスを特別Verにて再演します。舞台本編中は撮影ＮＧですが、終演後のダンス“のみ”撮影ＯＫとなります。 ★＝終演後トークイベントあり。全キャスト出演。20分程度を予定。 ■チケット料金（全席指定・税込） SS席：7,000円 S席：6,500円 中央列プレミア席：6,500円 A席：5,500円 車椅子席：5,500円 ★SS席・S席・プレミア席のご予約で、非売品キャストブロマイドをプレゼント！ ※「A列」の販売は御座いません。最前列は「B列」からとなります。

チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com