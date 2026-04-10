台湾のTowards Buddha Co., Ltd.、 Medtec Japan 2026で医療グレードTPUチューブ 射出成形ソリューションを展示

台南、2026年4月10日 /PRNewswire/ -- 台湾の 医療グレードプラスチック部品メーカー、Towards Buddha Co., Ltd.は、本年 4月に開催されるMedtec Japan 2026に出展し、 高性能医療グレード材料のサプライヤーであるICP DAS BMPとの協業による統合型TPUチューブ射出成形製造 ソリューションを紹介します。

Medtec Japan は、医療機器の設計・製造の分野におけるアジア有数の展示会であり、 医療技術のエコシステム全体から世界中の革新企業やサプライヤーが集まります。今回の出展を通じて、 Towards Buddha Co., Ltd.は国際的なプレゼンスを拡大し 、グローバルな医療サプライチェーンにおけるパートナーシップの強化を目指します。

精密さ、誠実さ、長期的なパートナーシップという理念のもとに設立されたTowards Buddha Co., Ltd.は、医療機器メーカーにとって信頼できる 製造パートナーへと成長してきました。同社は、 製造するすべての部品が、 患者の安全、製品の安定性、一貫した性能に対する責任を担っていることを強調しています。

展示会では、金型開発、射出 成形、プロセス最適化、品質保証、拡張可能な 量産など、エンドツーエンドのTPUチューブ 製造能力を重点的に紹介します。 ICP DAS BMPの医療グレード材料と高度な加工技術を統合することにより、Towards Buddha Co., Ltd.は 生体適合性や信頼性に関する厳しい業界要件を満たすソリューションを提供します。

同社のTPUチューブソリューションは、低侵襲 システム、輸液装置、カスタムメイドの医療用部品など、幅広い用途に対応しています。 OEMおよびODMパートナーとの緊密な連携を通じて、同社は 開発初期段階から製品化まで顧客サポートし、 厳格な品質基準を維持しながら市場投入までの時間を短縮します。

「医療製造において重視されるのは効率性だけではありません。根本的に重要なのは 信頼です」と、Towards Buddha Co., Ltd.の広報担当者は述べています。「当社は、 材料 革新、エンジニアリングの専門知識、そして迅速な協力体制を組み合わせることで、長期的なパートナーシップの構築に取り組んでいます」

業界専門家および潜在的パートナーは、 Medtec Japan 2026にて Towards Buddha Co., Ltd.のブースを訪ねていただき、カスタムメイドの 製造ソリューションおよび戦略的提携の機会をご検討ください。

ブース番号：1212

パートナーシップに関するお問い合わせ：towardsbuddhaincorporation@gmail.com

https://www.towardsbuddha.com/en-us

Towards Buddha Co., Ltd.について

Towards Buddha Co., Ltd.は台湾を拠点とするメーカーで、医療グレードのプラスチック部品とTPUチューブソリューションを専門としています。精密射出成形とプロセス・インテグレーションにおける強力な 専門知識により、 設計、 開発からスケーラブルな量産まで、エンドツーエンドの製造サービスを提供しています。

Towards Buddha Co., Ltd.は、品質、信頼性、長期的な協力関係を重視し、世界の医療機器メーカーと提携しながら、幅広い 医療用途向けに、高性能、規制に準拠した、カスタムメイドのソリューションを提供しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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