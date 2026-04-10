ＪＡ全農は、全国の直営飲食店舗（１２店舗）で、４月１６日（木）～４月３０日（木）の間、「冬春なす主産県協議会」とのコラボレーション企画「冬春なすフェア」を開催します。 ＪＡグループの主要産地(岡山県、徳島県、高知県、福岡県、佐賀県、熊本県)で構成する「冬春なす主産県協議会」は、出荷最盛期を迎える春先にかけて多くの人になすを食べてもらうことを目的に、“良（４）い（１）な（７）すの日”である４月１７日を「なすび記念日」に制定し、販売促進や食育活動に取り組んでいます。 フェアでは、各産地の「長なす」「短なす」を店舗ごとに趣向を凝らしたオリジナルメニューで提供します。また、「みのりみのる公式X」（https://x.com/minoriminoru_pj）と「全農広報部 食農応援公式X」（https://x.com/shokuikuzennoh）で今が旬の「冬春なす」１箱が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

【フェア概要】

１．期 間：令和８年４月１６日（木）～４月３０日（木） ２．実施店舗：以下１２店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください） （１）【宮城】グリルみのるエスパル仙台（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１） （２）【東京】みのる食堂銀座三越（東京都中央区銀座４-６-１６） （３）【東京】みのりみのるチキン二子玉川東急フードショー（東京都世田谷区玉川２-２１-１） （４）【愛知】みのるダイニング名古屋（愛知県名古屋市中村区名駅１-１-４） （５）【大阪】和牛とごはん焼肉じゅん大阪ドームシティ（大阪府大阪市西区千代崎３-南２-１４） （６）【岡山】みのるダイニングさんすて岡山（岡山県岡山市北区駅元町１-１） （７）【岡山】和牛焼肉岡山そだち（岡山県岡山市北区本町３-２） （８）【広島】みのる食堂エキエ広島（広島県広島市南区松原町１-２） （９）【福岡】みのりカフェアミュプラザ博多（福岡県福岡市博多区博多駅中央街１-１） （10）【福岡】みのりカフェ福岡パルコ（福岡県福岡市中央区天神２-１１-１） （11）【佐賀】みのりカフェ季楽コムボックス佐賀駅前（佐賀県佐賀市駅前中央１-４-１７） （12）【熊本】みのる食堂アミュプラザくまもと（熊本県熊本市西区春日３-１５-２６） ３．みのりみのるXプレゼントキャンペーン （１）応募期間：令和８年４月１３日（月）～４月３０日（木） （２）商品内容：「冬春なす」を６名様にプレゼント （３）応募方法：①みのりみのる公式X（@ minoriminoru_pj）アカウントをフォロー ②キャンペーンが告知された対象の投稿をリポスト ４．全農広報部 食農応援公式Xプレゼントキャンペーン （１）応募期間：令和８年４月１６日（木）～４月２３日（木） （２）商品内容：「冬春なす」を６名様にプレゼント （３）応募方法：①食農応援公式X（@shokuikuzennoh）アカウントをフォロー ②キャンペーンが告知された対象の投稿をリポスト

＜メニュー例＞※写真はイメージです。価格は全て「税込」「店内価格」