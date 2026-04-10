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¡ÚÍ×»Ý¡ÊAbstract¡Ë¡Û
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This record is also available in English :
https://medium.com/@shigearukyo/can-human-thought-evolve-a-record-of-aerial-computing-f3db93a4c23c
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https://github.com/AERIALCOMPUTING/aerial-computing/blob/main/README.md
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¥¤¥ó¥¿ー¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò https://www.interman.jp/
¶õÃæ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー https://www.aerialcomputer.com/
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