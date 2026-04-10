リゾーツ琉球株式会社（沖縄県豊見城市、代表福嶋直）が運営する、“朝食にこだわりぬいたホテル”『The BREAKFAST HOTEL』（BFH）は、沖縄・瀬長島で4月18日（土）・19日（日）に開催されるビーチサイド音楽フェス「Orion Island Waves -Beachside Music Festival-」に出店します。今回はBFHスペシャルver.として、“究極のフェスグルメ”をコンセプトに開発した限定メニューを販売します。

注目ポイント

① “朝食にこだわりぬいたホテル”が、ビーチサイド音楽フェス「Orion Island Waves」に出店

② 非日常のフェスをより豊かにする、“究極のフェスグルメ”をコンセプトにした限定メニュー

③ BFH特製ソーキカレーやベーグルサンド、生スパークリングワインを提供

最高の朝食体験を追求するホテルブランド『The BREAKFAST HOTEL』

『The BREAKFAST HOTEL』は“すべての人を最高の状態で送り出したい”をコンセプトにした、朝食にこだわりぬいた新たな体験を提供するホテルです。これまでに、朝食の満足度において高い評価を獲得するとともに、マーケティング分野での受賞や宿泊実績における評価など、朝食を軸とした取り組みで実績を重ねてきました（※）。オープン以降、メディアやSNSでも話題となり、朝食は1日4回転、予約は満席となる日が続くなど、多くのお客様にご利用いただいています。 沖縄・瀬長島で4月18日（土）・19日（日）に開催されるビーチサイド音楽フェス「Orion Island Waves -Beachside Music Festival-」への出店では、沖縄の定番である「ソーキ」をアジアンテイストで仕上げたシェフ特製「ソーキカレー」や、瀬長島の美しいサンセットにぴったりの「ベーグルサンド」、開放感あふれるロケーションを彩る、フレッシュで軽やかな「生スパークリングワイン」を提供します。

※主な受賞・実績 ・2022年：楽天トラベル「食事のクチコミ評価が高い宿ランキング」にて、全国3位（九州1位）を獲得 ・2023年：『ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS』の「マーケティング・エフェクティブネス部門」にて、「総務大臣賞／ACCグランプリ」受賞 ・2024年：『ANA楽パック』にて、「ANA楽パック賞2024 大賞」受賞

「Orion Island Waves」：BFH提供ラインナップ

■ BFHシェフ特製 アジアンテイストのソーキカレー｜1,000円（税込）

沖縄の定番「ソーキ」をじっくり煮込み、旨みたっぷりの出汁をそのままカレーに仕上げました。 黒糖とスパイスが織りなす、「沖縄×アジア」の新しい味わいをお楽しみください。

■サンセットハニーサーモンベーグル｜850円（税込）

スモークサーモンの旨みと濃厚なクリームチーズに、はちみつとナッツのやさしい甘さをプラス。 甘じょっぱい味わいが特徴の、サンセットにぴったりなベーグルサンドです。

■ サンセットベーコンエッグベーグル｜850円（税込）

鉄板で香ばしく焼き上げたベーコンと、ふんわりと焼き上げたたまご。 旨みと香りが広がる、シンプルながらも食べ応えのある王道のベーグルサンドです。

■ フレッシュな果実感の生スパークリングワイン（ベリー／マンゴー）｜700円（税込）

果実そのままのようなフレッシュな味わいと、きめ細やかな泡が心地よい生スパークリングワイン。軽やかで飲みやすく、フェスのひとときを彩る一杯です。 ベリーは、華やかな香りとやさしい甘みが広がるフルーティーな味わい。マンゴーは、とろけるような甘みと、ほどよい酸味が調和した、バランスの良い仕上がりです。

「Orion Island Waves -Beachside Music Festival-」概要

・イベント名： Orion Island Waves -Beachside Music Festival- ・開催日程：2026年4月18日（土）・19日（日） ・開催場所：瀬長島野外特設会場（沖縄県豊見城市） ・公式サイト： https://orionislandwaves.jp/