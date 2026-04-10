春のお出かけに兵庫県淡路市浦にある"天国の海"へ。ヤシの木が並ぶ海沿いのリゾート。 「ラニカイ」はハワイ語で「天国の海」。 株式会社ぷらどは、その名を持つ兵庫県淡路市のリゾート施設「Awaji Lanikai Square」にて、2026年4月25日（土）、26日（日）の2日間、入場無料の「アワジ ラニカイ フェスタ 2026」を開催いたします。 会場ではフラダンスや和太鼓のステージイベントやキッチンカー、こども縁日を展開。 フェスタの後はそのまま隣接するグランピングトレーラー Lanikaiでの宿泊も可能です。

ハワイアンリゾートで、入場無料のステージイベント

太鼓の低い振動が身体に響く。ウクレレの弦が弾かれて、波の音と重なる。午後からはステージが動き出します。 今回は和太鼓チームとブレイクダンスチームが初参加予定。 前回も会場を盛り上げたフラダンスや和太鼓のステージ、キッチンカー、こども縁日を展開。前回（2025年10月開催）に比べてさらにバリエーション豊かなラインナップとなりました。

淡路島フェスタのキッチンカーとフードコート

会場にはキッチンカーが並び、フードコートも営業しています。 子どもは目をキラキラさせて端から端まで見て回る。大人も「あれも気になる」が止まらない。それがフェスタの食の時間です。 ハンバーガー、フレーバーを選べるポップコーンなど。 フードコートには「鶴丸うどん本舗 淡路店」。鰹と昆布の合わせ出汁にこだわった本格うどんを、ハワイアンリゾートの開放感の中で味わえます。

アワジ ラニカイ フェスタのこども縁日とちんどん屋さん

子どもがスーパーボールすくいに夢中になっている横を、ちんどん屋さん（有限会社 東西屋）が練り歩いていく。 ヤシの木の下にちんどん屋さん。ちょっと不思議で、なんだか楽しい光景です。こども縁日やワークショップも予定しています。ちんどん屋さんは26日（日）限定。

※写真は東西屋メンバーの一例です。当日の出演者は異なる場合がございます。

フェスタ会場隣接のグランピング・宿泊施設のご案内

フェスタが終わった後も楽しみたい方へ 。 会場のすぐ隣には、トレーラー型の宿泊施設の「グランピングトレーラー Lanikai」があります。 フェスタのあとのテラスでBBQもできますし、専用ジェットバスに入って一日の疲れを癒すこともできます。食材の持ち込みもご自由にどうぞ。

また、会場から徒歩約2分で、1日4組限定のスイートヴィラ「THE GOAT AWAJI」もあります。 全室にプライベートサウナとジェットバス。食事時間も、過ごし方も、すべてご自由に。

≪ご予約はこちらから≫ ※お得なプランや期間限定キャンペーン、空室情報や料金の詳細などは、以下の予約サイトから確認をお願いします。 〈グランピングトレーラーLanikai 〉 ・公式サイト https://www4.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000049&lan=JPN ・リゾートグランピング https://reserve.489ban.net/client/lanikai-s/0/detail/977877 ・じゃらん https://www.jalan.net/yad387476/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=387476&smlCd=281702&distCd=01&ccnt=yads2 ・楽天トラベル https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/196362?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_flg=PLAN&f_static=1 〈 THE GOAT AWAJI 公式予約サイト 〉 ・公式サイト https://www7.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000046&ty=ser&list=YES&gp=YES&lan=JPN&liop=1 ・一休 https://www.ikyu.com/00003266/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=plans ・Yahooトラベル https://travel.yahoo.co.jp/00003266/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=plans ・楽天トラベル https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/192638?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_flg=PLAN&f_static=1 ・じゃらん https://www.jalan.net/yad385758/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=385758&smlCd=281702&distCd=01&ccnt=yads2 ・リゾートグランピング https://reserve.489ban.net/client/thegoat-awaji/0/plan ※掲載の写真はイメージを含みます。

イベント概要

・イベント名：アワジ ラニカイ フェスタ 2026 ・開催日程：4月25日（土）、26日（日） ・会場：Awaji Lanikai Square ・住所：兵庫県淡路市浦55 ・入場料：無料 ・雨天対応：雨天中止（雨天の場合は、当日正午までに、以下の公式HPで告知） ・公式サイト：https://awaji-lanikai.jp（グランピングトレーラーLanikaiのHP）

【グランピングトレーラー Lanikai（宿泊施設）】 ・住所：〒656-2305 兵庫県淡路市浦50 ・TEL：0120-290-096（グッディ総合受付センター） ・受付時間：月～土 10:00～17:00（日・祝休み） ・チェックイン：15:00～ ・チェックアウト：11:00 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/glampingtrailer_lanikai/ 【THE GOAT AWAJI（宿泊施設）】 ・住所：兵庫県淡路市浦145 ・チェックイン：15:00～ ・チェックアウト：11:00 ・公式サイト：https://thegoat-awaji.jp/ ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goat_awaji 【主催・掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・主催者：株式会社ぷらど ・本社所在地：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 5F ・代表取締役社長：笹倉 光 ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp