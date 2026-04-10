近鉄グループの株式会社近商ストア（本社：大阪府松原市、代表取締役社長：上田泰嗣）は、２０２６年４月２９日（水・祝）に新業態の惣菜ショップ「ハーベスデリ（Harves DELI）」１号店を あべのハルカス近鉄本店ウイング館地下２階惣菜売場に出店いたします。

当店では、当社がこれまで「スーパーマーケットKINSHO」、「食品専門館Harves」で培ってきた惣菜づくりの経験を活かし、「普段の何気ない生活にもう少しの彩りを」をコンセプトに、食材の選定から製造工程の一つひとつにこだわって新メニューを取り揃えました。

大人世代の少人数世帯の利用を想定し、手軽さの中にも確かな品質を感じられる惣菜やお弁当を楽しんでいただけます。

特に、今回、「ハーベスデリ」でしか味わえない「至福」を冠する商品を新たにご用意。中でも「至福の幕の内弁当」は、“箱の中に広がる小さな懐石料理”をコンセプトに、銀鮭や丹波黒豆など主役級の食材を贅沢に詰め合わせ、多品目少量で彩り豊かに盛り付けた逸品です。

また、すべてのお弁当の白飯には山形県産「雪若丸」を使用。大粒でしっかりとした粒感と弾力のある食感が特徴で、惣菜の美味しさを引き立てます。

当社は、新業態「ハーベスデリ」において、スーパーマーケットの枠組みにとらわれないメニューを提案し、日々の食生活に新たな価値を提供してまいります。

詳細は別紙のとおりです。









売場全景イメージ





至福の幕の内弁当



