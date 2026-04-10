北上展勝地さくらまつり実行委員会・タイムズ２４　岩手県北上市「北上展勝地さくらまつり」の駐車場運営に「タイムズパーキング キャラバン」を初導入

パーク２４株式会社

北上展勝地さくらまつり実行委員会とタイムズ２４株式会社（本社：東京都品川区、社長：西川 光一、以下「タイムズ２４」）は、2026年4月10日から29日まで岩手県北上市で開催される「北上展勝地さくらまつり」の駐車場運営において、移動式駐車場管理サービス「タイムズパーキング キャラバン」を初めて導入します。

みちのく三大桜名所の一つ「北上展勝地さくらまつり」は、全長2キロにわたる桜並木をはじめ、展勝地公園内に約150種・1万本もの桜が咲き誇り、全国各地から多くの花見客が訪れます。

公園には無料の大規模駐車場が整備されていますが、イベント期間中は多くの来場者に対応するため臨時で有料運営となります。そのため、出庫時に有人で精算対応を行っており、精算待ちの車両が出口付近で滞留し渋滞が発生してしまうという課題がありました。さらに、駐車場運営のための人員確保も難しく、より効率的でスムーズな運営体制の整備が求められていました。

こうした課題を解決するため、本年の「北上展勝地さくらまつり」では、公園内の第一駐車場（119台）の運営に「タイムズパーキング キャラバン」を導入します。

「タイムズパーキング キャラバン」は、キャッシュレス精算機や車両ナンバー認証カメラ、電源設備などを搭載した車両で、イベント開催などの一時的な駐車場需要時に駐車場用地へ出向き、短期間・臨時での駐車場運営を可能とする移動式駐車場管理サービスです。

従来の駐車場出口での現金精算・有人対応という運用方式から、カメラ式・キャッシュレス事前精算型の運用に切り替えることで、精算待ちによる渋滞の緩和が期待されます。また、車両ナンバーの認証による入出庫管理が可能となることで、運営に必要な人員の削減を実現します。

北上展勝地さくらまつり実行委員会とタイムズ２４は、「北上展勝地さくらまつり」の来場者がより快適にアクセスできる環境を整えるとともに、円滑な駐車場運営を実現することで持続可能なイベント運営体制の構築を目指してまいります。

■駐車場概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8705/table/838_1_6cea9802a2f748e03d76f35a95866dda.jpg?v=202604100251 ]