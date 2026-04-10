「HIS Wi-Fi PLUS」に大容量1TBプランを4月10日より提供開始

H.I.S.Mobile株式会社

H.I.S.Mobile株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：猪腰英知、以下「HISモバイル」）は、2026年4月10日（金）より、モバイルWi-Fiサービス「HIS Wi-Fi PLUS」において、新たに「大容量定額プラン」の提供を開始します 。リモートワークの定着や動画コンテンツ視聴の拡大により通信量の多い利用ニーズが高まる中、さらに物価高騰を背景とした固定費見直しの需要も広がっています。HISモバイルはこうした背景を踏まえ、「通信の自由」と「圧倒的な安さ」を追求した新ラインナップを展開します。

「HIS Wi-Fi PLUS」新プランの概要

1. 工事不要で使える固定回線級の大容量プラン

自宅でも外出先でも、パケット残量を気にせず利用できる定額プランです。

・圧倒的なコストパフォーマンス：月額料金4,818円（税込）※税別4,380円で提供します。

・データ容量：1TB／月（1日あたり33GBまで高速通信）※1

・即日導入が可能：機器設置工事は不要で、届いたその日から高速通信を利用できます 。

・こんな方におすすめ：ホームルーターの代替として使いたい方、動画クリエイター、

ご家族での共有利用など

※1 通信速度はベストエフォート方式です。 1日の高速通信データ量が33GBを超えた場合、

速度制限が適用されます。制限時の速度・条件は公式サイトをご確認ください。

2. 利用状況に応じて「従量プラン」への変更も可能

・通信利用量が少ない月には、現在提供中の3段階自動変動制「従量課金プラン」へ

変更することが可能です。

・柔軟な料金設計：お申し込みの翌月1日から適用されるため、利用状況に応じて無駄のない

料金設計を選べます。



3. 海外利用にも対応

国内はもちろん、海外でも別途料金にてそのまま利用できるため、旅行や出張など幅広いシーンで活用できます。

利用スタイルに応じて選べる2つの料金プラン。従量課金プランに加え、大容量1TBの定額プランを新たに提供。従量課金プランから大容量定額プランまで、通信利用量に応じて柔軟に選べる料金設計。

サービス概要

・名称：HIS Wi-Fi PLUS 大容量定額プラン

・開始日：2026年4月10日（金）

・プラン内容：1TB／月の定額プラン

・詳細URL：https://his-mobile.com/hiswifi_plus

・お問い合せフォーム https://his-mobile.com/summary/media_contact(https://his-mobile.com/summary/media_contact)