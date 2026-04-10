【4/12加藤綾菜さん誕生日記念】新生活の疲れを癒やす「加藤家のまごころごはん」Amazon限定クーポン配布！

株式会社ＩＫホールディングス

株式会社IKホールディングス（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：長野庄吾）の100%子会社で、セールスマーケティング事業を行う株式会社アイケイ（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：中島靖隆）は、2026年4月12日のタレントの加藤綾菜さんのお誕生日を記念し、また新生活で多忙な日々を過ごす方々へのエールとして、加藤綾菜さんが監修を務める食品ブランド「加藤家のまごころごはん」の2商品をAmazonにて5％OFFクーポン配布キャンペーンを実施いたします。

近年、タイパ（タイムパフォーマンス）を重視しながらも、健康や質を妥協しない「ヘルシータイパ」への需要が高まっています。本キャンペーンでは、加藤さんが実際に工場へ足を運び、試作を重ねて完成させた「まごころ豚汁」と「まごころ雑穀お粥」を、より身近に手に取っていただける機会をご提供します。

■キャンペーン概要

実施期間： 2026年4月10日（金）～ 4月17日（金）

特典内容： 対象商品のAmazon販売価格より5％OFF

対象商品：

加藤家のまごころごはん まごころ豚汁 6袋 2,398円【税込】 → 2,278円【税込】

加藤家のまごころごはん まごころ雑穀お粥 6袋 2,592円【税込】 →2,462円【税込】

利用方法： 各商品の決済ページにてクーポンコードを適用（詳細はAmazon販売ページをご確認ください）

クーポンコード：OARV33ES

※クーポンコードは共通となります。

加藤綾菜さん完全監修 綾菜流万能氷だしをヒントに生み出したレシピ

■「加藤家のまごころごはん」とは

45歳差の結婚後、夫・茶さんの「108歳まで元気に舞台に立ちたい」という願いを支えるため、綾菜さんは食生活の改善に奔走しました。試行錯誤の末に辿り着いたのが、減塩なのに深い旨みを実現した「綾菜流万能氷だし」です。

「加藤家のまごころごはん」は、この魔法のレシピをベースに「誰にでも優しく、美味しく、手軽に」を掲げ、綾菜さんが全面監修した食品ブランドです。

本商品は、綾菜さんが「大切な人に、身体に優しいものを食べてほしい」という一心で、本気で監修に取り組んだ自信作です。

「誰にでも優しい味わいか」「しっかり旨みを感じられるか」を追求し、何度も試作と改良を繰り返しました。実際に製造工場を訪問し、品質や工程を自分の目で確認。家族を想う気持ちを詰め込んだ、温めるだけで完成する“まごころ”の味をぜひ体験してください。

商品概要

加藤家の秘伝のレシピをおすそ分け「加藤家のまごころごはん まごころ豚汁」

かつお節の出汁をベースに、生姜、玉ねぎ、酒粕を加えたオリジナルブレンドの出汁が、身体を芯から温めます。2種類の味噌をブレンドし、大根、人参、ごぼう、豚肉が贅沢に入った「食べるスープ」です。余計な添加物に頼らず、素材の甘みを引き出しました。

毎日食べたい優しさ満点ごはん「加藤家のまごころごはん まごころ雑穀お粥」

加藤家の定番朝食であるお粥にインスパイアされたほっと優しい雑穀お粥。話題の「綾菜流万能氷だし」でもおなじみの玉ねぎや生姜をベースに、十六雑穀、根菜、豆類、きのこなど、お粥としては異例の24種類もの素材を使用しました。かつお節を贅沢に使うことで、滋味深く、朝ごはんだけではなく軽いランチや夜食にも満足いただける食べ応えを実現しています。

■こんな人におすすめ

〇寒暖差や新生活の環境変化で疲れが溜まっている方

〇離れて暮らす家族や大切な人へ、身体を労わるギフトを送りたい方

〇仕事や家事で忙しい毎日の中で、手軽に質の高い食事を摂りたい方

商品概要

商品名 ：加藤家のまごころごはん まごころ豚汁

内容量 ：150g×2袋

【Amazon購入ページ】(https://amzn.asia/d/0dNLYNtU)

クーポンコード：OARV33ES

（2026年4月10日～2026年4月17日まで適用）

原材料：野菜（大根（国産）、人参、ごぼう）、かつおだし、豚肉、味噌、ごま油、醤油、生姜ペースト、オニオンパウダー、酒粕、（一部に小麦・豚肉・大豆・ごまを含む）

商品名 ：加藤家のまごころごはん まごころ雑穀お粥

内容量 ：160g

【Amazon購入ページ】(https://amzn.asia/d/0ixayBKb)

クーポンコード：OARV33ES

（2026年4月10日～2026年4月17日まで適用）

原材料：精白米（国産）、雑穀ブレンド（もちあわ、黒豆、発芽玄米（国産）、黒米（国産）、発芽赤米（国産）、もちきび、アマランサス、キヌア、小豆、高きび、黒ごま、白ごま、はと麦、大麦、とうもろこし、ひえ）、野菜（大根、人参）、ソテーオニオン、しょうゆ、かつお節、水煮ごぼう、水煮れんこん、青大豆、大豆、生姜ペースト、乾椎茸、乾燥木耳、（一部に小麦・ごま・大豆を含む）

※商品情報はプレスリリース当時のものです。販売終了もしくは仕様変更する可能性がございます。

加藤綾菜さんプロフィール

2011年に結婚。年齢差が45歳で年の差婚として話題になるもバッシングを受け続ける。

一切メディアやSNS等で反論することなく耐え続けた結果、加藤綾菜さんに対しての世間の目やネットニュースでの扱われ方が変わり、献身的に支える良き妻としてテレビや雑誌で取り上げられ、年の差婚ならではの料理の秘訣や、介護の資格取得など、ライフスタイルを中心に加藤綾菜流の考え方が注目されている。

会社概要

株式会社アイケイは、美しく生きる・健康に生きる・楽しく生きる、の3軸をテーマに、長年にわたって蓄積されたビッグデータから、化粧品・生活雑貨・食品等の商品開発を行い、企画・製造・販売・物流までを一貫して行う、マーケティングメーカーです。

株式会社アイケイ

本社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル５階

東京支社 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目7番3号 京橋三菱ビル７階

代表 代表取締役社長 中島靖隆

設立 2022年７月１日

資本金 1,000万円

ホームページ https://www.ik-company.co.jp/

株式会社IKホールディングス

本社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル５階

東京支社 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目7番3号 京橋三菱ビル７階

代表 代表取締役社長 長野庄吾

設立 1982年5月1日

資本金 6億2,094万円

売上高 152億11百万円（2025年5月期 連結）

従業員 180名（2025年5月期 連結）

ホームページ https://www.ai-kei.co.jp/

プレスリリースに関するお問い合わせ先

担当 長谷川（052-856-3106）