MSOL、【共催セミナー】開催のお知らせ。「完璧な成果」を待つ経営から、PRで市場を先導する経営へ

株式会社マネジメントソリューションズ

株式会社マネジメントソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：高橋 信也、以下 MSOL）は、株式会社マテリアル（本社：東京都港区、代表取締役社長 青崎 曹）と共催で、企業の経営層の方、担当者様を対象としたWebセミナー『企業価値を最大化する「PR戦略」×「マネジメント」』を開催いたします。「攻め」のPRを担う株式会社マテリアルの尾上玲円奈氏と、「守り」のPMOを担うMSOLの高橋清貴が登壇し、グローバルにおける経営の定石となっている「PRドリブン経営」に基づき、戦略策定時から実行と発信を同期させ、企業価値を最大化へと導くアプローチについて対談形式で深掘りいたします。

■開催の背景

「石橋を叩きすぎて市場価値を下げていませんか？」

── 日本企業の「慎重さ」が、今、最大の機会損失を生んでいます──

「120％確実な業務履行が約束された時」には、すでに市場の勝者は決まっています。石橋を叩き、完璧な成果を待ってから発表するという日本企業らしい慎重さが、今やグローバル競争において致命的なボトルネックになっており、「安全な経営」が「退屈な企業」に見えてしまっているのが実情です。

海外勢や競合が未完成のビジョンで期待を独占する中、「完璧なデータ」を待っている間に、世界は「期待」で動いています。[早安1]

本セミナーでは、製品やプロジェクトが完成する前に、まず解決すべき「ソリューション」を世に提示して市場の「期待感」を先に醸成する「PRドリブン経営」に焦点を当てます。戦略を立てるだけで終わらせず、「PR」で市場を味方につけ、「マネジメント」で確実に成果を届けるための成功の法則を紐解きます。



■本セミナーで得られるヒント

以下のテーマを通じて、PR戦略策定時から実行と発信を同期させ、企業価値を最大化へと導く

アプローチ方法のヒントを得られます

1.投資家を味方につける「PR視点の企業ストーリー」の構成案

企業の現在地と未来を繋ぎ、市場からの評価を一段引き上げるための、説得力ある物語の作り方が得られます。

2.実行フェーズの「失速」を防ぐための、マネジメントの仕組みと規律

なぜプロジェクトは途中で息切れするのか。その根本原因を潰し、完遂（デリバリー）まで導く鉄則を学びます。

■このような方におすすめ

・ 経営層・CFOの方

掲げたビジョンが現場の熱量に変わらず、戦略が空文化している現状を打破したい方へ。

・ 新規事業・戦略推進の責任者の方

緻密な戦略を「描く」段階から、組織の壁を越えて確実に「形にする」完遂力へと昇華させたい方へ。

・ 広報・IR責任者の方

事実の羅列を超え、企業の想いや熱意を紡ぎ、ステークホルダーの共鳴を呼び起こしたい方へ。

■セミナー概要

タイトル ：企業価値を最大化する「PR戦略」×「マネジメント」

開催日時 ：4月22日（水） 10:00～11:20

開催形式 ：Webセミナー（zoom）

登壇者 ：

株式会社マテリアル

取締役 コミュニケーションコンサルティングユニット

尾上 玲円奈 氏

株式会社マネジメントソリューションズ

マネジメントコンサルティング部

ディレクター 高橋 清貴

参加費 ：無料

対象 ：経営層・CFOの方、企業の担当者様

※同業他社、個人申し込み、コンサルタントの方のお申込みはご遠慮ください。

参加特典 ：本ウェビナーに「参加」かつ「アンケートに回答」いただいた方を対象に、

本セミナーの講演資料、講演動画をご提供いたします。

お申込みURL https://service.msols.com/event/strategic-sync-pr-execution

■講演者について

株式会社マテリアル 取締役 コミュニケーションコンサルティングユニット 尾上 玲円奈 氏

大学卒業後、NHK（日本放送協会）に記者として入局。マテリアルでは取締役として事業の推進にあたり、農業から運輸業、製造業や小売業、金融業やサービス業、医薬業界、観光業、学校法人、政党、政治家、IT産業に至るまで幅広い分野のクライアントを担当。ジャーナリストや国会議員秘書としての経験を活かし、PRコンサルティングやPR戦略立案、危機管理やメディアトレーニングの他、スピーチライティング、ロビイングやマーケティングサポートなどの業務に従事。

株式会社マネジメントソリューションズ マネジメントコンサルティング部 ディレクター 高橋 清貴

カナダのBrock 大学卒業後、ケンブリッジテクノロジーパートナーズで13年コンサルティングに携わり、戦略策定からシステム導入まで広くプロジェクトを経験。MSOLにおいては、事業会社設立に向けた事業戦略の策定や変革PJの横断マネジメント支援を経験し、現在はPMEとして組織変革の企画構想・実行支援に従事しています。ファシリテーションを駆使しお客様の意見を引き出しながら最適解を見つけるコンサルテーションを得意とします。2013年にMSOL入社し、現在はManagement Consulting

Division において様々なプロジェクトの支援に従事する。

■株式会社マネジメントソリューションズ

マネジメントの専門会社として、数多くの実績から得たノウハウやナレッジから、客観的視点と柔軟な分析・処理能力を駆使して経営層から現場まで、大小さまざまなプロジェクトを成功に導くために実行支援する会社です。

人とTechnologyを融合したManagement における社会のPlatformとなり、組織の変革・ 価値創造、および自律的な個人の成長を促すことをVisionとしております。



社名 ：株式会社マネジメントソリューションズ

本社所在地：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

設立 ：2005年7月

代表取締役会長兼社長：高橋 信也

事業内容 ：プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング、

プロジェクトマネジメントソフトウェア（PROEVER(R)）

Webサイト ：https://www.msols.com



［お問い合わせ先］

株式会社マネジメントソリューションズ （東証プライム：7033）

社長室

〒107-6229 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

TEL:03-5413-8808 Email:ceo_office@msols.com