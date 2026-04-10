タングラム斑尾の家族で高原を楽しむ季節到来　4 月 25 日(土)からグリーンシーズンがスタート

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

斑尾東急リゾート（長野県信濃町、統括総支配人：上地 古弥 、以下「タングラム斑尾」）では、 2026 年のグリーンシーズン営業を 2026 年 4 月 25 日（土）からスタートいたします。野尻湖を一望できる絶景テラスリフトや自然体験が豊富なキッズパークのほかゴルフ場もあり、大人も子どもも楽しめるアクティビティが満載。家族みんなが思い出に残るひと時をお届けします。ゴルフやペット同伴など、多世代で楽しめるサービスも充実しています。

■野尻湖観光リフト・野尻湖ラウンジは毎日営業

タングラム斑尾では、冬だけでなく四季を通じた高原ステイを満喫していただきたいという想いから、オールシーズン家族で過ごせ、ペットフレンドリーなリゾート作りを推進しています。特にグリーンシーズンは、爽やかな空気に包まれ世代を問わず、リフトから望む絶景や多彩な屋外アクティビティを満喫しながら自然と触れ合い、心豊かな休日を過ごしていただける環境を整えています。

ホテルタングラムから標高 1,100 mまで続く「野尻湖観光リフト」は、4 月 25 日（土）～ 11 月 3日（火）まで毎日運行。リフトで空中散歩を楽しみながら「野尻湖テラス」へ到着すると、春から秋にかけては野尻湖や連なる山々の雄大な眺望、夏には美しく広がる百合の花畑など、日常を忘れる贅沢な景色と時間をご堪能いただけます。リフトやテラスは家族の一員であるペットも同伴可能。併設の「野尻湖ラウンジ」では、軽食やドリンクを楽しみながら寛ぐことができ、家族やペットとの素敵なひとときをグリーンシーズンのタングラム斑尾で、ぜひお過ごしください。

「野尻湖テラス観光リフト」・「野尻湖ラウンジ」営業概要

【営業期間】 2026 年 4 月 25 日（土）～ 11 月 3 日（火・祝）

【リフト料金】大人 1,600 円／小学生以下 1,300 円／ペット 800 円

【営業時間】 リフト｜ 9：00 ～ 16：00 （下り最終 16：30 ）

ラウンジ｜ 9：15 ～ 16：15 （L.O. 食事 15：30／ドリンク 15：45 ）

※片道・往復は同料金です。

※上記料金は消費税 10 ％が含まれます。

※ペット同伴時はケージに入れてご乗車ください。 （中型犬まで／無料ケージレンタルあり）

※ラウンジのペット同伴入店は不可

■子どもたちが自然の中で元気いっぱいに遊べる「キッズパーク」

「キッズパーク」は豊かな自然に囲まれ、ふわふわ遊具やスライダー、じゃぶじゃぶ池など、小さなお子様から安心して楽しめる屋外エリア。親子セット券など家族向けプランもご用意しており、営業期間はご家族連れで賑わいます。

「キッズパーク」営業概要

【営業期間】

2026 年 4 月 25 日（土）～ 5 月 6 日（水）

2026 年 5 月 9 日（土）～ 7 月 12 日（日）の土日祝

2026 年 7 月 18 日（土）～ 8 月 31 日（月）

2026 年 9 月 5 日（土）～ 11 月 3 日（火 ・祝）の土日祝

【営業時間】9：30 ～ 16：30（最終受付 16：00 ）

【入園料】大人 1,800 円／子ども 1,800 円／親子セット券 3,300 円

【公式サイト】https://www.tangram.jp/green/activity_green/areamap/kidspark.php

■斑尾東急ゴルフクラブは 4 月 25 日グランドオープン

4 月 25 日からは「斑尾東急ゴルフクラブ」のシーズンも到来します。爽やかな高原の空気の中、池越えコースやダイナミックな丘陵コースまで楽しめるリゾートゴルフ場では、本格派から初挑戦の方まで幅広くご利用いただけます。

「斑尾東急ゴルフクラブ」営業概要

【営業期間】2026 年 4 月 25 日（土）～ 11 月 24 日（月・祝）予定

【公式サイト】https://www.tangram.jp/green/golf/

※4月18日（土）セルフプレーにてプレオープン決定

■私たちが提供する「体感型サステナブルリゾート」

リゾート施設においては、訪れるお客様やステークホルダーの皆さまに、リゾート地ならではの地域と自然と共生することの重要性を自ずと体感頂き、日常における環境意識の向上に繋がるきっかけを提供することが大切です。 東急不動産・東急リゾーツ＆ステイ・東急リゾートは、「リゾートの力で、地域に幸せな『めぐり』を」 をスローガンとして掲げ、「生物多様性を育む」・「地域の未来を創る」・「地域のエネルギーを活かす」という三つのテーマに基づき、楽しみながら地球や地域に優しく過ごすことのできるサステナブルな空間や体験、活動を作り、施設を訪れるお客様に提供していきます。

詳しくはこちら：https://www.tokyu-rs.co.jp/news/2041/(https://www.tokyu-rs.co.jp/news/2041/)

「体感型サステナブルリゾート」のコンセプトと、全国のリゾート施設で提供する環境体験を紹介するWEBサイトはこちらから

■サイト名｜ENJOY！GREEN GUIDE

■URL：https://www.tokyu-green-resort.com/

■「タングラム斑尾東急リゾート」施設概要

長野県北部の斑尾山にある高原リゾート「タングラム」。滑る・泊まる・遊ぶ、が一つになった滞在型リゾートです。ホテル客室は全室 40 平方メートル 以上でゆったりとお過ごしいただけます。洋室の他、和室、和洋室、80平方メートル の特別室、ペットと泊まれるペット対応ルームや自転車と泊まれる自転車ルームなど、様々なルームタイプでお客様のニーズにお応えいたします。温泉大浴場には露天風呂やサウナを完備しており、 1 日の疲れをゆっくり癒していただけます。

【所在地】〒 389 - 1302 長野県上水内郡信濃町古海 3575 - 8

【交 通】車：上信越自動車道信濃町ICより約 20 分（ 10 km）

電車：JR長野駅乗り換え、「しなの鉄道」黒姫駅からバスで約 25 分

【主要施設】

タングラムスキーサーカス、ホテルタングラム、ホテルハーヴェスト斑尾、斑尾東急ゴルフクラブ、

野尻湖テラス、野尻湖ラウンジ、ドッグラン、レストラン「ZIGZAG」

【公式URL】https://www.tangram.jp/