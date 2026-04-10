旬のたけのこを自分で掘って、食べて、遊べる！　　　　　　　　　　春限定「たけのこハント」開催

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白ハト食品工業株式会社




白ハト食品工業株式会社(本社︓大阪府守口市、代表︓代表取締役社長 永尾 俊一)が運営する、体験型農業テーマパーク らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ(所在地︓茨城県行方市宇崎1561)では、2026年4月18日（土）から4月29日（水・祝）（土日祝日限定）に旬のたけのこを自分で掘って、食べて、遊べる！春限定「たけのこハント」を開催いたします。ゴールデンウィークのおでかけ先として、親子で春の自然と旬の味覚を満喫できる特別イベントです。





GWのおでかけにおすすめ！毎年満員御礼の人気体験イベント


「たけのこハント ～竹みずてっぽう作り＆たけのこランチ付き～」 を、2026年4月18日（土）から4月29日（水・祝）までの土日祝日限定で開催いたします。毎年多くのお客様にご参加いただき、満員御礼となる人気企画です。近年の気候変化によりたけのこの収穫時期が早まる中、今年も旬の味覚を存分に楽しめる特別な体験をご用意しました。竹林でのたけのこ掘り体験に加え、採れたてのたけのこをふんだんに使用した春限定ランチ、さらに竹を使ったみずてっぽう作りまで、自然の恵みを五感で楽しめる内容となっています。


春の竹林で旬を掘り当てる、今だけの特別な思い出体験をぜひご家族でお楽しみください。





イベント内容


クラブハウスに集合後、参加者の皆さまで竹林へ出発します。


竹林までは徒歩約5分。公道を歩いて移動するため、道中は十分ご注意ください。


竹林に到着後は、ファーマーによる「たけのこ解説」からスタート。


たけのこがどのように生えているのか、見つけ方のコツなど、普段なかなか知ることのできない“春の味覚の秘密”を楽しく学べます。


その後はいよいよたけのこハント開始。


土の中から少し顔を出したたけのこを探し、みんなで協力しながら掘り起こしていきます。


1人1本以上収穫を目指して、春の自然体験をお楽しみください。


収穫後はクラブハウスへ戻り、旬のたけのこを味わうランチタイムをご用意しています。








■春限定・たけのこランチメニュー


・たけのこ炊き込みご飯・たけのこのお吸い物


・たけのこと季節野菜のせいろ蒸し・野菜のピクルス


・いちご・ドリンクバー付き


　旬の食材をふんだんに使った、春を満喫できる特別メニューです。




■ランチ後は竹みずてっぽう作り体験


ランチ後は、竹林から切り出した竹を使ってオリジナルの竹みずてっぽう作り を実施します。


ご自身で作ったみずてっぽうは、そのままお持ち帰り可能。


これからの季節にぴったりの思い出づくりとして、ご家族でお楽しみいただけます。


また、頑張って掘ったたけのこもお持ち帰りいただけますので、


ご家庭で春の味覚をお楽しみください。




【注意事項】


・竹林や公道の一部に急な勾配がございます。


・歩きやすい靴、動きやすい服装でお越しください。


・気温が高くなる可能性があるため熱中症対策をお願いいたします。


・軍手のご持参を推奨いたします。


・ランチのお持ち帰りはできません。


・メニューは変更になる場合がございます。


【ご予約・キャンセルについて】


お電話・WEBでのご予約およびキャンセルは、前々日17時まで受付しております。


前々日17時以降のキャンセルは、キャンセル料100％を頂戴いたします。


荒天により収穫体験の実施が困難な場合は、前日17時までにお電話またはメールにて中止のご連絡をいたします。


その場合のキャンセル料は発生いたしません。




開催概要


イベント名：「春の味覚！たけのこハント」


　　　　　　～竹みずてっぽう作り＆たけのこランチ付き～


開催日程：2026年4月18日（土）～4月29日（水・祝）


　　　　　※土日祝日限定開催


開催時間：11:00～13:30


集合場所：クラブハウス


参加料金：1名 6,300円（税込）


　　　　　※4歳以上一律料金　※事前予約受付可能


アクセス︓東京駅から車で約90分