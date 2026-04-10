旬のたけのこを自分で掘って、食べて、遊べる！　　　　　　　　　　春限定「たけのこハント」開催

白ハト食品工業株式会社

白ハト食品工業株式会社(本社︓大阪府守口市、代表︓代表取締役社長 永尾 俊一)が運営する、体験型農業テーマパーク らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ(所在地︓茨城県行方市宇崎1561)では、2026年4月18日（土）から4月29日（水・祝）（土日祝日限定）に旬のたけのこを自分で掘って、食べて、遊べる！春限定「たけのこハント」を開催いたします。ゴールデンウィークのおでかけ先として、親子で春の自然と旬の味覚を満喫できる特別イベントです。

GWのおでかけにおすすめ！毎年満員御礼の人気体験イベント

「たけのこハント ～竹みずてっぽう作り＆たけのこランチ付き～」 を、2026年4月18日（土）から4月29日（水・祝）までの土日祝日限定で開催いたします。毎年多くのお客様にご参加いただき、満員御礼となる人気企画です。近年の気候変化によりたけのこの収穫時期が早まる中、今年も旬の味覚を存分に楽しめる特別な体験をご用意しました。竹林でのたけのこ掘り体験に加え、採れたてのたけのこをふんだんに使用した春限定ランチ、さらに竹を使ったみずてっぽう作りまで、自然の恵みを五感で楽しめる内容となっています。

春の竹林で旬を掘り当てる、今だけの特別な思い出体験をぜひご家族でお楽しみください。

イベント内容

クラブハウスに集合後、参加者の皆さまで竹林へ出発します。

竹林までは徒歩約5分。公道を歩いて移動するため、道中は十分ご注意ください。

竹林に到着後は、ファーマーによる「たけのこ解説」からスタート。

たけのこがどのように生えているのか、見つけ方のコツなど、普段なかなか知ることのできない“春の味覚の秘密”を楽しく学べます。

その後はいよいよたけのこハント開始。

土の中から少し顔を出したたけのこを探し、みんなで協力しながら掘り起こしていきます。

1人1本以上収穫を目指して、春の自然体験をお楽しみください。

収穫後はクラブハウスへ戻り、旬のたけのこを味わうランチタイムをご用意しています。

■春限定・たけのこランチメニュー

・たけのこ炊き込みご飯・たけのこのお吸い物

・たけのこと季節野菜のせいろ蒸し・野菜のピクルス

・いちご・ドリンクバー付き

旬の食材をふんだんに使った、春を満喫できる特別メニューです。

■ランチ後は竹みずてっぽう作り体験

ランチ後は、竹林から切り出した竹を使ってオリジナルの竹みずてっぽう作り を実施します。

ご自身で作ったみずてっぽうは、そのままお持ち帰り可能。

これからの季節にぴったりの思い出づくりとして、ご家族でお楽しみいただけます。

また、頑張って掘ったたけのこもお持ち帰りいただけますので、

ご家庭で春の味覚をお楽しみください。

【注意事項】

・竹林や公道の一部に急な勾配がございます。

・歩きやすい靴、動きやすい服装でお越しください。

・気温が高くなる可能性があるため熱中症対策をお願いいたします。

・軍手のご持参を推奨いたします。

・ランチのお持ち帰りはできません。

・メニューは変更になる場合がございます。

【ご予約・キャンセルについて】

お電話・WEBでのご予約およびキャンセルは、前々日17時まで受付しております。

前々日17時以降のキャンセルは、キャンセル料100％を頂戴いたします。

荒天により収穫体験の実施が困難な場合は、前日17時までにお電話またはメールにて中止のご連絡をいたします。

その場合のキャンセル料は発生いたしません。

開催概要

イベント名：「春の味覚！たけのこハント」

～竹みずてっぽう作り＆たけのこランチ付き～

開催日程：2026年4月18日（土）～4月29日（水・祝）

※土日祝日限定開催

開催時間：11:00～13:30

集合場所：クラブハウス

参加料金：1名 6,300円（税込）

※4歳以上一律料金 ※事前予約受付可能

アクセス︓東京駅から車で約90分