旬のたけのこを自分で掘って、食べて、遊べる！ 春限定「たけのこハント」開催
白ハト食品工業株式会社(本社︓大阪府守口市、代表︓代表取締役社長 永尾 俊一)が運営する、体験型農業テーマパーク らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ(所在地︓茨城県行方市宇崎1561)では、2026年4月18日（土）から4月29日（水・祝）（土日祝日限定）に旬のたけのこを自分で掘って、食べて、遊べる！春限定「たけのこハント」を開催いたします。ゴールデンウィークのおでかけ先として、親子で春の自然と旬の味覚を満喫できる特別イベントです。
GWのおでかけにおすすめ！毎年満員御礼の人気体験イベント
「たけのこハント ～竹みずてっぽう作り＆たけのこランチ付き～」 を、2026年4月18日（土）から4月29日（水・祝）までの土日祝日限定で開催いたします。毎年多くのお客様にご参加いただき、満員御礼となる人気企画です。近年の気候変化によりたけのこの収穫時期が早まる中、今年も旬の味覚を存分に楽しめる特別な体験をご用意しました。竹林でのたけのこ掘り体験に加え、採れたてのたけのこをふんだんに使用した春限定ランチ、さらに竹を使ったみずてっぽう作りまで、自然の恵みを五感で楽しめる内容となっています。
春の竹林で旬を掘り当てる、今だけの特別な思い出体験をぜひご家族でお楽しみください。
イベント内容
クラブハウスに集合後、参加者の皆さまで竹林へ出発します。
竹林までは徒歩約5分。公道を歩いて移動するため、道中は十分ご注意ください。
竹林に到着後は、ファーマーによる「たけのこ解説」からスタート。
たけのこがどのように生えているのか、見つけ方のコツなど、普段なかなか知ることのできない“春の味覚の秘密”を楽しく学べます。
その後はいよいよたけのこハント開始。
土の中から少し顔を出したたけのこを探し、みんなで協力しながら掘り起こしていきます。
1人1本以上収穫を目指して、春の自然体験をお楽しみください。
収穫後はクラブハウスへ戻り、旬のたけのこを味わうランチタイムをご用意しています。
■春限定・たけのこランチメニュー
・たけのこ炊き込みご飯・たけのこのお吸い物
・たけのこと季節野菜のせいろ蒸し・野菜のピクルス
・いちご・ドリンクバー付き
旬の食材をふんだんに使った、春を満喫できる特別メニューです。
■ランチ後は竹みずてっぽう作り体験
ランチ後は、竹林から切り出した竹を使ってオリジナルの竹みずてっぽう作り を実施します。
ご自身で作ったみずてっぽうは、そのままお持ち帰り可能。
これからの季節にぴったりの思い出づくりとして、ご家族でお楽しみいただけます。
また、頑張って掘ったたけのこもお持ち帰りいただけますので、
ご家庭で春の味覚をお楽しみください。
【注意事項】
・竹林や公道の一部に急な勾配がございます。
・歩きやすい靴、動きやすい服装でお越しください。
・気温が高くなる可能性があるため熱中症対策をお願いいたします。
・軍手のご持参を推奨いたします。
・ランチのお持ち帰りはできません。
・メニューは変更になる場合がございます。
【ご予約・キャンセルについて】
お電話・WEBでのご予約およびキャンセルは、前々日17時まで受付しております。
前々日17時以降のキャンセルは、キャンセル料100％を頂戴いたします。
荒天により収穫体験の実施が困難な場合は、前日17時までにお電話またはメールにて中止のご連絡をいたします。
その場合のキャンセル料は発生いたしません。
開催概要
イベント名：「春の味覚！たけのこハント」
～竹みずてっぽう作り＆たけのこランチ付き～
開催日程：2026年4月18日（土）～4月29日（水・祝）
※土日祝日限定開催
開催時間：11:00～13:30
集合場所：クラブハウス
参加料金：1名 6,300円（税込）
※4歳以上一律料金 ※事前予約受付可能
アクセス︓東京駅から車で約90分