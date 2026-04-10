日常に彩りを添える健康イベント「ロマンディスコ」を開催

エイベックス・アライアンス＆パートナーズ株式会社

2026年4月3日（金）、介護老人保健施設もくれん（静岡県）にて、健康一番プロジェクトによる特別コラボイベント「ロマンディスコ」を開催いたしました。

当日は、SU氏が施設利用者および来場者に向けて、健康の大切さについて語りました。

音楽とトークを交えたプログラムを通じて、会場は終始あたたかな雰囲気に包まれました。

■会場一体となる温かなコミュニケーションでイベントがスタート

イベント冒頭では、SU氏が登壇し、「ロマンディスコ」の取り組みや、高齢者の健康増進を目的として全国の介護施設などで展開されている背景について紹介しました。軽快なトークで会場の空気を和ませ、自然と笑顔が広がる和やかな雰囲気の中でイベントがスタートしました。

また当日は、SU氏やDJ GEN氏が積極的に会場内を回り、入居者の方々へ声をかけたり、直接コミュニケーションを取る場面が多く見られました。参加者一人ひとりの表情に寄り添いながら言葉を交わす姿が、会場全体に安心感と一体感をもたらし、単なるイベントにとどまらない温かな交流の時間となりました。

■音楽と交流が生み出す、心と体のリフレッシュ

DJタイムでは、懐かしのディスコナンバーや親しみやすい楽曲が次々と流れ、参加者は自然と体を揺らしたり、リズムに合わせて手拍子をしたりと、それぞれのスタイルで音楽を楽しんでいました。会場には世代を超えて親しまれてきた楽曲が響き、思い出を共有するような温かな空気が広がりました。

さらに、「流してほしい曲のリクエストはありますか？」というSU氏やDJ GEN氏の呼びかけをきっかけに、参加者と会話を交わす場面も見られ、会場には拍手や笑顔があふれました。こうした双方向のやり取りを通じて、参加者同士の距離も自然と縮まり、より深い交流が生まれました。

音楽に合わせて体を動かし、声を出し、人と関わることで、心身のリフレッシュや健康意識の向上にもつながり、参加者にとって充実したひとときとなりました。「ロマンディスコ」は、音楽の力を通じて人と人をつなぎ、日常に彩りを添える新たな健康促進の形として、今後も展開してまいります。

ロマンディスコとは

介護福祉士でDJの大滝亮輔（GEN）氏とSU氏が、介護施設などで高齢者向けのダンスイベントとして実施しているものです。

光で彩られた非日常空間に、昭和から令和のヒット曲が流され、スクリーンには昔の街並みや、若い頃の自分たちの姿が投影されることで当時を思い出しながら一緒に歌ったり、音楽に合わせてペンライトを振ったり、体を動かすなど楽しみながら健康増進を図るイベントです。

「知って、肝炎プロジェクト」は2012年より、肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性をわかりやすく伝え、あらゆる国民が肝炎に対する正しい知識を持ち、早期発見・早期治療に向けて自ら積極的に行動していくことを目的として活動しています。また「健康一番プロジェクト」は、年齢を重ねても病気にならず、「心身ともに元気に生きる」ための健康づくりを推進するとともに、健康への関心をきっかけに肝炎対策の広報を効果的に行うことを目的とした、「知って、肝炎プロジェクト」の一環として実施されているプロジェクトです。

■開催概要

催事名 ：ロマンディスコ

日時 ：2026年4月3日（金）

開催場所 ：介護老人保健施設もくれん（〒424-0104 静岡県静岡市清水区草ヶ谷624‐22）

出席者 ：SU氏

主催 ：介護福祉士DJ GEN氏