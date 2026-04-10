【4/17（金）学研グループ医療福祉セミナー】「管理者のお悩み、答えます！　管理者として知っておきたい！　チームづくりで大切なコト」を開催！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社で、訪問看護事業を行っている株式会社学研ココファン・ナーシング（東京・品川／代表取締役社長：木村祐介／以下、当社）は、2026年4月17日（金）、無料の医療福祉セミナー「管理者のお悩み、答えます！ 管理者として知っておきたい！ チームづくりで大切なコト」を開催いたします。

■管理者として知っておきたい、組織の成長を加速させる「チームづくり」の重要性

当社が定期的に開催している医療福祉セミナー。

4月は「管理者のお悩み、答えます！ 管理者として知っておきたい！ チームづくりで大切なコト」がテーマです。

チームづくりは、日々の業務を円滑に進め、メンバーが働きやすく成果を出しやすい職場づくりを支える重要な基盤です。しかし、実際に管理者としてチームをまとめる中で、「何が問題なのか把握したい…」「部下にどう話すのが効果的なのか知りたい…」と悩まれた経験はありませんか？

本セミナーでは、こうしたお悩みを抱える管理者の皆さまに向けて、課題整理の方法、コミュニケーションスキル、情報整理・把握のポイントなど、管理者に欠かせない問題解決力についてご講義いただきます。チームマネジメントの質を高めるための学びが得られる内容です。

皆様ぜひご参加いただき、日々の業務にお役立てください。

【セミナー開催概要】

「管理者のお悩み、答えます！ 管理者として知っておきたい！ チームづくりで大切なコト」

・日時：4月17日（金） 16:00～17:30 ※Zoom入室開始 15:45

・参加費：無料

・講師：ケアプロ株式会社

代表取締役 川添 高志 先生

・お申し込み：下記メールアドレス宛に１.お名前 ２.勤務先 ３.ご連絡先 ４.お問い合わせ事項もしくは先生へのご質問をご記載のうえ、お申し込みください。

メールアドレス：info-cns-seminar@cocofump.co.jp

お申し込み受け付け後、事務局からZoomの参加URLをご案内いたします。

※「@cocofump.co.jp」からのメールを受信できるよう、ドメイン指定受信の設定をお願いいたします。

■学研グループの医療福祉セミナーについて

当社は、訪問看護師、介護士、ケアマネジャーなどを対象にした医療福祉セミナーを定期的に開催しています。テーマはケアの実践的な講義やお客様との関わり方、看取りについてなど毎回多岐にわたっており、 各専門分野で活躍する講師による講義は、「実務にすぐ生かせる」と好評です。オンラインでの開催なので、遠方からの参加も可能です。

■株式会社学研ココファン・ナーシング

https://nursing.cocofump.co.jp/

・代表取締役社長：木村 祐介

・法人設立年月日：2015年10月1日

・所在住所：〒141-8420 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1867（代表）

・事業内容：介護予防訪問看護および訪問看護事業の企画・運営

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開