【角上魚類】春も土用の丑の日？夏だけじゃない！新生活の疲れが出る今こそ“うなぎ”の出番。手のひらからはみ出す「特大うなぎおにぎり」も待望の再登場！

角上魚類ホールディングス株式会社春土用 うなぎ各種ご用意しております！

鮮魚専門店「角上魚類」を展開する角上魚類ホールディングス株式会社（新潟県長岡市 代表取締役社長：柳下浩伸）は、春の土用（2026年4月17日(金)～5月4日(月・祝)）に向けて、角上魚類 全店舗でうなぎ各種を取りそろえております。おいしい春うなぎで新生活の疲れを癒し、あたたかな季節に向けて元気をチャージしてください。

春にうなぎ？「土用のうなぎ」 は夏だけじゃなかった！

「土用」とは節分やお彼岸などで表される雑節のひとつで日本の季節の移り変わりを映す暦日です。立春、立夏、立秋、立冬の前18日間が「土用」と呼ばれています。それぞれの季節の変わり目にあたる土用は、体調を崩しやすい季節でもあります。古くから、この期間にはおいしくて栄養のあるものを食べて、体調を整えよう、という考え方がありました。

今年の春の土用は4月17日(金)から、そして「春の土用の丑の日」は4月21日(火)、5月3日(日・祝) 2回あります。

春の新生活も落ち着いてきたものの、ちょっとお疲れを感じる方も多くなるこの季節。ゴールデンウィークを思い切り元気に楽しんでいただくため、角上魚類ではおいしいうなぎを各種ご用意しております。ぜひ、心と体の栄養補給に、角上のうなぎを召し上がりください。

ふっくら脂ののったうなぎご自宅で手軽にお楽しみいただけます

最初の一口から最後までうなぎ三昧。中にも具を忍ばせた、圧倒的満足感の「うなぎおにぎり」

昨年6月、たらこや明太子に続くおにぎりシリーズ第3弾として販売開始と同時に、大注目を集めた角上魚類のうなぎおにぎりが、今年は一足早く、春の土用に再登場です。

手のひらからはみ出すほどに大きい

「角上うなぎおにぎり」 1個 税込価格 500円 （粉山椒 小袋付）

店頭に並ぶその姿はごろりと大きく、手のひらからはみだしてしまうほどの圧倒的サイズは、もちろん健在です。うなぎ好きにも十分ご満足いただけるよう、具材の味、量、バランスにもとことんまでこだわっています。

昨秋に終売を迎えた際には「あのおにぎり、もう売ってないの？」「うなぎおにぎり、大好きだったのに」と、多くのうなぎラブなお客様から惜しむ声を頂戴しました。そんなお客様のご期待にたがわぬよう、ずっしりした重量感、たっぷりのうなぎそのままにご用意しています。

うなぎの旨みと脂、さらに甘めのタレがジュワっとしみ込んだごはんの味わいがたまりません！

香ばしい焼き目に、照りってりのタレをあわせたうなぎ蒲焼きが上に3枚。さらに中には刻んだうなぎ蒲焼きを入れて、どこから食べてもうなぎが口にあふれます。

外にも中にもうなぎたっぷり

■粉山椒の小袋付です。お好みで使用して頂くと風味豊かな味わいをお楽しみいただけます。

■そのままでも召し上がって頂けますが、電子レンジ 500Wで50秒ほど温めて頂くと、よりおいしく召し上がって頂けます。

（温め時間は機器によって異なります。お好みにあわせて調節してください）

※温め直後は非常に熱くなっております。やけどには十分ご注意ください。

春も美味しい「角上魚類のうなぎ」

角上魚類 全店で、店内にうなぎ専用コーナーをご用意いたします！おいしいうなぎを全店でご用意しております！

角上魚類では現在、国産うなぎ長蒲焼きや肝串などをご用意しております。

春の土用に向けて、全店にうなぎ長蒲焼き販売コーナーも設置。

国産うなぎ長蒲焼き

鮮魚専門店 角上魚類が自信を持ってご用意するうなぎは脂のりばっちり＆旨みたっぷりです。白焼きしたうなぎにタレをつけて、何度もじっくりと焼き上げます。

余分な脂はそぎ落としつつ、旨みを最大限に引き出し、ジューシーでやわらか、ふっくらした蒲焼きになっています。

■大サイズ 1尾 2,300円（税込価格）

1尾あたりの重さはずっしり約180～200g、全長は約25cmと大きくふっくらジューシーな脂のり、とろける旨さにうなること間違いなしです。

■標準サイズ 1尾 1,700円（税込価格）

角上魚類で通年を通して取扱いのある標準サイズ。とはいえ、全長はおよそ20cm前後、約130～150gもある、脂のりしっかり、旨みばっちりの一尾です。

■国産うなぎ肝串 1串 260円（税込価格）

ほろ苦さのある濃厚な旨み、トロっ、クニュっとした独特の食感がたまりません。お酒との相性も抜群です。

蒲焼きそのままに楽しむもよし、うな丼、う巻き玉子などお好みのアレンジを加えるもよし、おいしい春うなぎを召し上がりください。

※うなぎ一尾あたりの重量差は個体差によるものです。何卒ご了承ください。

うなぎ各種、角上魚類全店でお取り扱いしております。

《角上魚類 お店の営業時間はオフィシャルサイトでご確認ください。》

角上魚類 店舗一覧 kakujoe.co.jp/shoplist(https://www.kakujoe.co.jp/shoplist.php)

※写真はすべてイメージです。

※入荷状況等により、内容や容器等に変更のある場合がございます。また、店舗により、一部商品の取り扱いがない場合がございます。

※商品は豊富にご用意いたしますが、売切れの際は何卒ご容赦ください。

角上魚類 全店で「親切係」がご案内いたします

お魚のことは、黄色い帽子の「親切係」におまかせください

角上魚類の対面売場にはまるで市場のように毎日たくさんの魚が並び、初めて見るような魚も多く、食べ方や調理法がわからずご注文に戸惑うお客様も。

角上魚類では、知識豊富な「親切係」という魚のコンシェルジュのようなスタッフを全店に配置しております！魚の特徴や美味しい食べ方、身おろしのアドバイスなど、お客様においしく魚を召し上がって頂けるようにサポートしています。

角上魚類 赤羽店 親切係 中井さん

▼角上魚類 STORY

「クレームの大魔王」から、「神接客」をする店員へ。角上魚類でお客様一人ひとりのニーズを引き出す大ベテラン「親切係」の接客の極意とは(https://prtimes.jp/story/detail/rP6wdlSlOpB)

角上魚類ホールディングス株式会社について

対面売場では身おろし調理無料ですお寿司は一人前から大人数用まで取り揃えています魚の姿盛りなどお刺身盛り合わせも各種ご用意！揚げたて、焼きたてのお魚惣菜がたくさんです

〈会社概要〉

社名／角上魚類ホールディングス株式会社

代表者／柳下浩伸

設立／1976年5月18日

2016年4月1日「角上魚類株式会社」より商号変更

本社／〒940-2502 新潟県長岡市寺泊下荒町9772-20

事業内容／鮮魚店等のグループ会社の経営方針策定および経営管理等

URL／https://www.kakujoe.co.jp/index.php

▼Instagram 公式アカウント @kakujougyorui(https://www.instagram.com/kakujougyorui?igsh=anIyY2w2eHMxdnE0)

▼YouTube 【公式】角上魚類チャンネル(https://m.youtube.com/channel/UCPtc9-LhsthNqIgtl4OvfWw)

目指すは「日本一の魚屋」

魚が好き。お客様が好き。

皆の幸せのために「損得よりも善悪で判断」し、個人の工夫が活かせる現場は活気で満ち溢れています。

当社の目指す日本一とは、決して売上高や店舗数といった規模のことではなく、商品の質、店の質が日本一ということです。

それはすなわち、店で働く社員の質、取り扱う商品の質、会社経営の質が日本一ということなのであり、日本で一番、お客様の役に立つ魚屋になることなのです。

角上魚類はこれからも美味しい魚を、より多くのお客様の食卓へお届けするため店舗展開を進め、躍進してまいります。

Google Maps 角上魚類店舗一覧より

角上魚類は関東信越に展開しております

新潟県 寺泊港、豊洲市場、そして日本各地の漁港から、日々、新鮮な魚介類をご用意しております。

▶Google Maps 角上魚類 店舗一覧(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1T6BjO5e_NHUmNOMw-4Ps2RlaAjQOsoY&usp=sharing)