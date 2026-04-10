サクシード（証券コード9256）が「アクロスプラザ北柏」に個別指導塾を新規開校

株式会社サクシード

当社は、2026年4月10日（金）に「個別指導学院サクシード北柏校」(千葉県柏市)を新規開校いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1.開校教室概要

当社はこれまで神奈川県横浜市・川崎市を中心に個別指導塾を運営して参りました。北柏校は、JR常磐線北柏駅前に4月1日に誕生したばかりの複合商業施設「アクロスプラザ北柏」に出店いたしました。当社としては千葉県への四店舗目、柏市においては二店舗目の出店となります。今後学齢人口の増加が見込まれる、北柏校の出店エリアでもドミナント展開を強化していく予定です。地域における知名度の向上を図り、お客様から選ばれ続ける教室を目指してまいります。

2.開校教室詳細

個別指導学院サクシード 北柏校

1)開校日： 2026年4月10日（金）

2)所在：〒277-0831 千葉県柏市根戸1854番地7 アクロスプラザ北柏 A棟204区画

(JR常磐線 北柏駅 徒歩4分）

3）電話番号：0120-131-366

【株式会社サクシードについて】

証券コード：東証グロース9256

東京本社：東京都新宿区高田馬場1-4-15 大樹生命ビル8階

Tel：03-5287-7259（代表）

関西支社：大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル21階

Tel：06-6343-5355

東海支社：名古屋市千種区今池2-1-6 千種橋ビル2階

Tel：052-310-2188

代表者：代表取締役 高木毅

設立：2004年4月

資本金：3億3,767万円

事業内容：個別指導塾運営事業、家庭教師紹介事業、教育・福祉業界向け人材支援事業

（派13-302803/13-ユ-302265）

株式会社サクシード https://www.succeed-corp.jp/

個別指導学院サクシード https://www.kobetsu-shidou.jp/

家庭教師のサクシード https://www.benkyo.co.jp/

サクシードの人材支援サービス https://www.succeed-jinzai.jp/client/