サクシード（証券コード9256）が「アクロスプラザ北柏」に個別指導塾を新規開校
当社は、2026年4月10日（金）に「個別指導学院サクシード北柏校」(千葉県柏市)を新規開校いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
1.開校教室概要
当社はこれまで神奈川県横浜市・川崎市を中心に個別指導塾を運営して参りました。北柏校は、JR常磐線北柏駅前に4月1日に誕生したばかりの複合商業施設「アクロスプラザ北柏」に出店いたしました。当社としては千葉県への四店舗目、柏市においては二店舗目の出店となります。今後学齢人口の増加が見込まれる、北柏校の出店エリアでもドミナント展開を強化していく予定です。地域における知名度の向上を図り、お客様から選ばれ続ける教室を目指してまいります。
2.開校教室詳細
個別指導学院サクシード 北柏校
1)開校日： 2026年4月10日（金）
2)所在：〒277-0831 千葉県柏市根戸1854番地7 アクロスプラザ北柏 A棟204区画
(JR常磐線 北柏駅 徒歩4分）
3）電話番号：0120-131-366
【株式会社サクシードについて】
証券コード：東証グロース9256
東京本社：東京都新宿区高田馬場1-4-15 大樹生命ビル8階
Tel：03-5287-7259（代表）
関西支社：大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル21階
Tel：06-6343-5355
東海支社：名古屋市千種区今池2-1-6 千種橋ビル2階
Tel：052-310-2188
代表者：代表取締役 高木毅
設立：2004年4月
資本金：3億3,767万円
事業内容：個別指導塾運営事業、家庭教師紹介事業、教育・福祉業界向け人材支援事業
（派13-302803/13-ユ-302265）
株式会社サクシード https://www.succeed-corp.jp/
個別指導学院サクシード https://www.kobetsu-shidou.jp/
家庭教師のサクシード https://www.benkyo.co.jp/
サクシードの人材支援サービス https://www.succeed-jinzai.jp/client/