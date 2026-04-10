ボンヌママン×シルバニアファミリー 初のコラボ 対象ジャム購入でオリジナルグッズをプレゼント　「ママンの味で“ありがとう”キャンペーン」 ４月１６日 スタート

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、当社が販売するフランスのジャムブランド「ボンヌママン」と、株式会社エ ポック社の「シルバニアファミリー」とのコラボレーション企画「ママンの味で“ありがとう”キャンペーン」を4月16日（木）から実施します。

■キャンペーン概要

母の日の食卓をテーマに、ボンヌママンの可愛らしい赤チェック柄の衣装をまとった人形たちが、ここでしか出会うことのできない素敵なシーンをお届けします。 キャンペーン期間中に「ボンヌママン」シリーズの 225g 入りジャムを対象店舗でご購入いただいた方に、オリジナルグッズをプレゼントします。さらに、ご購入時のレシートでご応募いただくと、抽選でオリジ ナルバッグ＆チャームセットが当たります。

＜キャンペーン期間＞

2026年4月16日（木）0:00～2026年5月31日（日）23:59

＜店頭キャンペーン＞

・賞品：チャーム付きポストカード（2種類）

（１）＜ショコラウサギ＞フレア＆テリー（２）＜ビスケットクマ＞テオ＆ノア

・参加方法：225g入りジャムを2個購入いただくと、対象店舗でチャーム付きポストカードを先着で プレゼントします。

※対象店舗はキャンペーンサイトでご確認いただけます。掲載店舗は予定であり、店舗の状況によっては実施しない場合があります。予めご了承ください。

※食品スーパーなどの対象商品売場の周辺で配布しています。

※ノベルティがなくなり次第終了となります。

※ノベルティの残数に関するお問い合わせにはお答えできません。

＜抽選キャンペーン＞

・賞品：オリジナルバッグ＆チャームセット100名さま

外れた方の中からWチャンス賞として、オリジナルシールを200名さまにプレゼントします。

オリジナルバッグ＆チャームセット 100名さまオリジナルシール 200名さま

・応募方法：スマートフォンやパソコンからキャンペーンサイトにアクセスし、対象商品 2 品を含む 購入時レシートの画像をアップロードします。

キャンペーンサイト：https://bm-sylvanianfamilies-cp.com

※2枚のレシートを合わせての応募も可能です。

＜対象商品＞225g入りの商品10品が対象です。

・ボンヌママン ストロベリージャム225g

・ボンヌママン ブルーベリージャム225g

・ボンヌママン ビターオレンジマーマレード225g

・ボンヌママン アプリコットジャム225g

・ボンヌママン カシスジャム225g

・ボンヌママン マロンクリーム225g

・ボンヌママン ラズベリージャム225g

・ボンヌママン ミルクジャム225g

・ボンヌママン イチジクジャム225g

・ボンヌママン チェリージャム225g

＜キャンペーンに関するお問い合わせ先＞

キャンペーン事務局：TEL.0120-678-950

受付期間：2026年4月16日～2026年6月30日（土・日・祝日を除く 10：00～17：00）

■ボンヌママンのジャムについて

「ボンヌママン」とは、フランス語で「素敵なおかあさん」という意味です。家庭で受け継がれる「手作りジャム」をコンセプトにした、美食の国フランスで愛され続けているジャムブランドです。

・「ボンヌママン」ブランドサイト：https://www.bonnemaman.jp/

■シルバニアファミリーについて

1985年発売のシルバニアファミリーは、緑豊かな森で暮らす 動物たちの世界を描いた、豊かな心をはぐくむドールハウスシリーズです。世界80 以上の国と地域で愛され、2025年に40 周年を迎えました。

▼エポック社「シルバニアファミリー」ホームページ

https://www.sylvanianfamilies.com/ja-jp/