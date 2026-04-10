「きちんと見えて、涼しく快適」　タカキュー、累計13万点を突破した人気シリーズ『BIZポロ』を発売開始

株式会社タカキュー

株式会社タカキュー（本社：東京都板橋区、代表取締役：伊藤健治）が展開するメンズブランド「T/Q（ティーキュー）」は、累計販売数13万点を突破した人気シリーズ「BIZポロ」を発売いたします。

暑い季節でも快適に着用できる機能性と、ビジネスシーンにふさわしいきちんと感を両立した一枚として、多くのお客様から支持をいただいている定番アイテムです。

台衿を付けたドレスシャツ仕立てによる上品なルックスに加え、吸水速乾・ストレッチ・形態安定などの機能を備えた高機能素材「COOLPASS（クールパス）」を採用し、オフィスシーンからカジュアル、在宅ワークまでさまざまなシーンに対応。快適な着心地と実用性を兼ね備えた、夏のビジネススタイルに適した一枚です。

■開発背景：ビジネスシーンのカジュアル化と、快適性を求めるニーズの高まりを背景に

近年の気温上昇や夏の長期化により、通勤やオフィスにおいても快適に着用できる機能性ウェアへの関心が高まっています。また、働き方やビジネススタイルの変化に伴い、従来のドレスシャツに代わり、きちんと感を保ちながらも快適に着用できるアイテムへのニーズも拡大しています。

こうしたニーズに対応するため、当社は吸水速乾やストレッチ性などの機能性に加え、ノーアイロンで着用できる形態安定性や家庭で洗える実用性を備え、オフィスから普段着、在宅ワークまで幅広いシーンで活躍するメンズ向け「BIZポロ」を展開しています。

■商品の特徴：きちんと見えと快適性を両立した、高機能ビジネスポロ

1.累計13万点を突破した、支持され続ける人気シリーズ

本商品は、累計販売数13万点を突破した実績を持つ人気シリーズとして、多くのお客様から支持されている定番アイテムです。

ビジネスシーンに求められる清潔感や信頼感を保ちながら、日常的に快適に着用できる機能性を兼ね備えた設計により、季節を問わず活躍する一枚として高い評価を得ています。

2. 高機能素材「COOLPASS」が実現する、クールで快適な着心地とイージーケア性

異形断面糸を用いた高機能素材「COOLPASS（クールパス）」を使用し、汗を素早く吸収・拡散して衣服内をドライに保ち、熱がこもりにくい快適な着心地を実現します。汗ばむ季節でもさらりとした肌触りを維持し、長時間の着用でも快適性を損ないません。

さらに、360度全方向に伸縮するストレッチ性能により、日常のあらゆる動作にスムーズに対応し、動きやすくストレスの少ない着用感を実現しています。

形態安定性に優れているためノーアイロンで着用できる実用性を備えています。

3.ドレスシャツ仕立てによる上品なルックスと、洗練された美しいシルエット

台衿を付けたドレスシャツ仕立てを採用することで、一般的なポロシャツとは一線を画す、きちんと感のある上品なルックスを実現しています。ジャケット着用時にも襟元が美しく収まり、ビジネスシーンにふさわしい端正な印象を演出します。

さらに、ボディラインに心地よくフィットする立体的な設計により、すっきりとしたスタイリッシュなシルエットを実現。ウエスト部分を程よく

シェイプさせることで、シャープで洗練された印象を演出し、ビジネスシーンでも自信を持って着用できる美しいシルエットに仕上げています。

4. オンオフ兼用で幅広いシーンに対応する高い汎用性

スーツやジャケット、綺麗めなスラックスとの相性が良く、ビジネスシーンにおいても自然にコーディネートに取り入れることができます。

プライベートや在宅ワークに加え、ゴルフなどのスポーツシーンにも対応し、さまざまな生活シーンでオンオフ兼用で着回しできる利便性の高さが特徴です。

■商品概要



商品名：T/Q COOLPASS BIZポロ 価格 : 5,390円（税込み）

カラー展開 : 14Col サイズ展開 : M / L / XL

発売日：2026年４月2３日(土)

販売 ：T/Q各店タカキュー公式オンラインショップ(https://online.taka-q.jp)

ブランドについて

T/Q(ティーキュー)

「日常にちょうどいい上質さ」をテーマにしたブランドです。

シンプルでありながら、素材選定やパターン設計、シルエット・バランスにこだわり、着た瞬間に違いを感じられるプロダクトを展開しています。ビジネスからカジュアルまでシームレスに着用できる設計で、現代の多様なライフスタイルに寄り添うワードローブを提案。本質的な品質と着心地を追求し、“毎日着たくなる服”を届けてまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社タカキュー

事業内容 ：紳士服・婦人服及び関連洋品雑貨の企画・販売

本社所在地 ：〒173-0004 東京都板橋区板橋3丁目9番7号

設立 ：1950年6月30日(創業75年)

資本金 ：1億円

上場取引所 ：東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード:8166)

上場年月日 ：１部上場 1989年8月