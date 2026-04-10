体験トレーニング9,000円→無料＆入会金無料 ｜″いつかを今″ダイエット専門パーソナルジム808TOKYO 春のダイエットキャンペーン

H1GLOBAL株式会社

明治神宮前駅(7番出口)から徒歩1分(原宿駅徒歩7分)、表参道にあるハワイをイメージしたダイエット専門パーソナルトレーニングジム”808TOKYO”が、体験トレーニング無料(通常9,000円)＋当日入会で入会金も無料(通常50,000円)となる "春のからだリセットキャンペーン" を開始しました。

日々多くの方のカウンセリングをする中で、「せっかく勇気を持ってパーソナルトレーニングを始めたのに、トレーナーとの相性が合わず辞めてしまった…」と言う話をとてもよく耳にします。見落とされがちですが、パーソナルトレーニングもダイエット指導も、トレーナーやジムの雰囲気との相性がとても大切です。その為、808TOKYOでは、ご来店前やご来店時にいきなり入会するのではなく、必ず無料カウンセリング又は体験トレーニングを受けて頂き、トレーナーやジムとの相性を確認して頂いた上でご入会頂いています。

今回の "春のからだリセットキャンペーン" では、通常9,000円(税込)の体験トレーニングが無料になる為、お得にトレーナーとの相性をご確認頂けます。

トレーナーは全員女性。お一人お一人のお悩み・目標・体質・生活に寄り添ったトレーニングと食事指導を、ホスピタリティ溢れる808トレーナーがサポートさせて頂きます。正しいダイエット習慣を身に付け、繰り返すダイエットとリバウンドのループから抜け出しましょう。

また、ご来店からご帰宅まで他のお客様と顔を合わせる事無く過ごせる完全予約制プライベート空間でのトレーニングは、特にトレーニング初心者さんや多忙な経営者・ビジネスマン・お子様連れのママさんに「安心してトレーニングに集中出来る」と大変ご好評頂いてます。

トレーニングウェア・シューズ・水・プロテインドリンクなどトレーニングに必要なものは全てレンタル無料。お買い物や仕事の合間にお気軽にお越し下さい。

無料カウンセリング予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/counseling/index.html体験トレーニング予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/experience/index.html

夏に向けて痩せたい方は、今がチャンス!! 無理な勧誘は一切ございませんのでお気軽にご予約下さい。体験トレーニング・無料カウンセリングのご予約は、ホームページ予約フォームよりお願いいたします。



”いつか始めたい” を "今” 。

皆さまの勇気ある一歩を全力でサポートいたします。

【 春のからだリセットキャンペーン 詳細 】

●内容…体験トレーニング１回無料 (通常9,000円(税込) ) ＋ 当日入会で入会金無料(通常50,000円(税込)

●期間…2026年４月８日(水) ～ 2026年４月３０日(木) 迄

●対象…体験トレーニングご予約の際、備考欄に【808spring】とご入力頂いた方。

※無料カウンセリングご希望の方の当日入会も入会金無料適用可。備考欄に下記のクーポンコードをご入力下さい。

※ペア体験トレーニングもキャンペーン対象です。

※体験トレーニング３回コースは無料キャンペーン対象外です。

※他のキャンペーン・割引サービスとの併用はできません。

無料カウンセリング予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/counseling/index.html体験トレーニング予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/experience/index.html

【 ダイエット専門パーソナルトレーニングジム ＜ 808TOKYO ＞】

"みんなを笑顔に" をモットーに 理想を叶えるパーソナルトレーニングジム !!

ハワイをイメージした非日常の空間で"自分史上最高"のカラダを手に入れる完全予約制パーソナルジム 【 808TOKYO 】トレーナは全員女性です。

◆特徴

■個別プログラム…丁寧なカウンセリングで個別プログラムを作成。完全プライベート空間で自分のペースでトレーニングを行えます。

■NOリバウンド…全コース食事指導付きの為、３食食べながら健康的に身体を変化させリバウンドをしない食事法を伝授します。

■手ぶらでジム…ウェア・シューズ・タオル・水・プロテインなど全て無料貸出し＆無料提供。

■ホスピタリティ…女性トレーナーならではのきめ細やかな目線であなたのお悩みにしっかり寄り添い、目標に向けて全力でサポートいたします。

◆トレーナー

808TOKYO 代表 - 稲田 亜矢子 -

2000年シドニーオリンピック新体操団体総合5位

マッスルミュージカルに出演 ※東京.ラスベガス

【資格】

NESTA PFT認定・JOPH肥満予防健康管理士

JOPHダイエットアドバイザー



現役時代に無知で無茶なダイエットを繰り返し痩せにくい体質に変わってしまった自身の経験を活かし、正しい知識で身体を変え、維持し続けられる健康的な身体づくりを目標に指導しております。ダイエット成功は勿論、お客様にハワイへ行った時のような温かさや癒し、そして帰ったらまた頑張ろうと思える活力を与えられる存在、まさに東京のハワイでありたいと思い日々取り組んでおります。ダイエット指導を通し、皆さまの人生に笑顔が増える事が私たちの願いです。

体験トレーニング予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/experience/index.html808TOKYOホームページ :https://studio808-tokyo.com/

◆アクセス住所

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁28-5 宮崎ビルB-205

(明治道路沿いTEDDY’S BIGGER BURGERSの奥の建物２階となります。）

原宿駅(東口)：徒歩７分

明治神宮前駅（７番出口)：徒歩１分

※近隣にコインパーキング多数あり

◆本件に関するお問合せ

担当：庄子

Tel：03-6419-7755

Mail：info@h1-global.com

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔（きざき しょう）

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９- 901

TEL：03-6419-7755