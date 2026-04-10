変なホテル「コラボルーム世界最多」ギネス世界記録(TM)認定 56種類目のコラボルーム　変なホテル福岡 博多「やまやコラボルーム」発売

株式会社エイチ・アイ・エス

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区）が運営する、変なホテル福岡 博多は、株式会社やまやコミュニケーションズ（本社：福岡県糟屋郡）とホテルとして初めてコラボレーションした、「やまやコラボルーム」を4月10日（金）より発売します。

客室イメージ

「やまやコラボルーム」は、九州の食文化とその魅力を世界へ発信する、やまやコミュニケーションズの、『やまやの辛子明太子』をご堪能いただける、明太子づくしの客室です。ベッドや壁を、おなじみの辛子明太子のパッケージや、辛子明太子の写真、明太子のキャラクター「やまや めんたいちゃん」で装飾しました。ご宿泊のお客様には、やまやの人気商品である、”うま”さにこだわり6種類の厳選だし素材を黄金比率でブレンドした「飲むうまだしスープ1包入」、漬け込み液「匠のたれ」に使われている4つの素材をイメージし、トウガラシエキスやマコンブエキスが入った入浴料「おふろで明太子気分入浴料」、「やまや めんたいちゃん」のキーホルダーをプレゼントします。価格は、朝食付き18,000円～（1室1泊、税サ込）

変なホテルは『コラボルーム世界最多のホテル』、「Most brand-themed room sponsorships in a hotel chain（ホテルチェーンにおけるブランドコンセプトルーム・スポンサーの最多数）」として2025年9月19日（金）にギネス世界記録(TM)に認定されました。本件の発売により、変なホテルで展開するコラボルームは世界最多数を更新し、56種類目となります。

変なホテル福岡 博多は、フロントでは恐竜ロボットがチェックインを担当しています。お客様専用ラウンジでは、朝食・菓子・ソフトドリンク・アルコールを無料でご提供しています。福岡博多の中心街に立地しており、人気観光地の中洲や天神などに徒歩圏内で九州旅行の拠点に最適です。

https://www.hennnahotel.com/hakata/

HIS ホテルホールディングスは、ホテルを基点とした旅の楽しさ・ビジネスシーンでの利便性を実現する会社です。日本・米国・韓国など世界 7 つの国と地域にて、変なホテル・ウォーターマークホテルなど全 12 ブランド 50 ホテルを展開しています。