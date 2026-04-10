新生活のストレス、切り替えられない人へ─仕事の合間に取り入れたい「5分リセット習慣」を提案
株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるる）は、「新しい職場、頑張りたいからこそ、少し力を抜く時間を(https://alulu.com/pickup/gift_2604/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift2604)」をテーマにした春の特集を、2026年4月10日（金）より公開しています。
【季節のギフト】
仕事の合間に、春のリセット特集
https://alulu.com/pickup/gift_2604/(https://alulu.com/pickup/gift_2604/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift2604)
■ 新生活は“気づかない疲れ”が溜まりやすい時期
春は、新しい職場や異動など環境の変化が多く、知らず知らずのうちに心身の負荷が蓄積しやすい時期です。
慣れない業務や人間関係に向き合う中で、
「やるべきことは分かっているのに、次の作業にすぐ入れない」──そんな“切り替えの難しさ”を感じる場面も少なくありません。
こうした背景があるからこそ、短時間で気持ちを整える「リセット習慣」が必要です。
たった数分のリセットで、そのあとの仕事の進み方が変わります。
「いい仕事は、いいリセットから」
あるるでは、わずか5分という短時間で整えるきっかけを提案します。
■ 仕事の合間に取り入れやすい「5分リセット」
「あるる」では、日常に取り入れやすい“5分リセット”として、以下のようなカテゴリーにて少し特別感のあるアイテムをセレクト。
・一息つく5分（コーヒー、ラテ、スープなど）
・甘いもので緩む5分（シフォン、クッキー、チョコなど）
・香りで和らぐ5分（ハンドクリーム、香水など）
・好きに触れる5分（マグカップ、ノート、加湿器など）
全国の作家やショップによる、こだわりあふれるアイテムで、いいリセットを行ってもらう。
次の行動に向けた気持ちの切り替えをサポートします。
■「頑張りたいからこそ、少し力を抜く時間を」
新しい職場、慣れない仕事。
向き合うほどに溜まっていく心の負荷を、たった5分の自分時間でリセットしてみませんか。
いつもより特別な一杯や、心満たされる甘さ。
そんな“ちょっといいもの”を選ぶだけで、次に続く作業は驚くほど軽くなるはずです。
5分があるから、また頑張れる。
仕事の合間に取り入れやすい「ちょっといいもの」で、そんな切り替えのきっかけを提案します。
【季節のギフト 】
仕事の合間に、春のリセット特集
https://alulu.com/pickup/gift_2604/(https://alulu.com/pickup/gift_2604/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift2604)
【創作品モールあるるについて】
「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。
■あるるモール
https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift2604)
■お問い合わせ
https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift2604)
【会社概要】
社名：株式会社システムリサーチ
本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
代表取締役社長：平山 宏
会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/