新生活のストレス、切り替えられない人へ─仕事の合間に取り入れたい「5分リセット習慣」を提案

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるる）は、「新しい職場、頑張りたいからこそ、少し力を抜く時間を(https://alulu.com/pickup/gift_2604/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift2604)」をテーマにした春の特集を、2026年4月10日（金）より公開しています。

【季節のギフト】

仕事の合間に、春のリセット特集

https://alulu.com/pickup/gift_2604/(https://alulu.com/pickup/gift_2604/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift2604)

■ 新生活は“気づかない疲れ”が溜まりやすい時期

春は、新しい職場や異動など環境の変化が多く、知らず知らずのうちに心身の負荷が蓄積しやすい時期です。

慣れない業務や人間関係に向き合う中で、

「やるべきことは分かっているのに、次の作業にすぐ入れない」──そんな“切り替えの難しさ”を感じる場面も少なくありません。

こうした背景があるからこそ、短時間で気持ちを整える「リセット習慣」が必要です。

たった数分のリセットで、そのあとの仕事の進み方が変わります。

「いい仕事は、いいリセットから」

あるるでは、わずか5分という短時間で整えるきっかけを提案します。

■ 仕事の合間に取り入れやすい「5分リセット」

「あるる」では、日常に取り入れやすい“5分リセット”として、以下のようなカテゴリーにて少し特別感のあるアイテムをセレクト。

・一息つく5分（コーヒー、ラテ、スープなど）

・甘いもので緩む5分（シフォン、クッキー、チョコなど）

・香りで和らぐ5分（ハンドクリーム、香水など）

・好きに触れる5分（マグカップ、ノート、加湿器など）

全国の作家やショップによる、こだわりあふれるアイテムで、いいリセットを行ってもらう。

次の行動に向けた気持ちの切り替えをサポートします。

■「頑張りたいからこそ、少し力を抜く時間を」

新しい職場、慣れない仕事。

向き合うほどに溜まっていく心の負荷を、たった5分の自分時間でリセットしてみませんか。

いつもより特別な一杯や、心満たされる甘さ。

そんな“ちょっといいもの”を選ぶだけで、次に続く作業は驚くほど軽くなるはずです。

5分があるから、また頑張れる。

仕事の合間に取り入れやすい「ちょっといいもの」で、そんな切り替えのきっかけを提案します。

【季節のギフト 】

仕事の合間に、春のリセット特集

https://alulu.com/pickup/gift_2604/(https://alulu.com/pickup/gift_2604/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift2604)

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

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■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=gift2604)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/