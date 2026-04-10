イタリア製高級生地使用「MARLANE（マルラーネ）スーツ」を４月１０日（金）より販売開始！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）が展開しているPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」といいます。）は、２０２６年４月１０日(金)より、TRANS CONTINENTS（トランスコンチネンツ）から、イタリア・マルラーネ社製ウール生地を１００％使用した春夏対応の軽量ビジネススーツ「MARLANE（マルラーネ） スーツ」をP.S.FA店舗(一部店舗を除く)にて発売いたします。高温多湿な日本の夏でも快適に着用できる半裏仕様を採用しながら、高度な縫製技術により立体的なフォルムと高級感を実現した、春夏シーズンの推奨商品です。

日本の夏に最適化した軽量仕様と、妥協なき縫製技術

本商品は、通気性に優れたイタリア・マルラーネ社製の生地を使用し、裏地を極力省いた半裏仕様を採用することで、蒸れを抑え軽い着心地を実現しました。一般的に、附属を省いた軽量化は保形性の維持が難しく、高度な縫製技術を要しますが、本商品では熟練の技術により丸く立体的なフォルムを保ち、生地本来の風合いをダイレクトに感じられる仕上がりとなっています。

デザイン面では、クラシックかつトレンド感のある３つボタン段返り仕様ジャケットを採用。フロントやラペル端には、手縫い風の表情が美しいAMFステッチを施すことで、軽量ながらも仕立ての良さが際立つ高級感を演出しました。さらに、袖口は実際にボタンの開閉が可能な本切羽仕様となっており、細部にまでこだわりを詰め込んでいます。

また、内側には贅沢な大見返し仕様を採用し、脱いだ際の見栄えにも配慮。暑い夏でも重く見えないベージュ、ブラウン、ネイビーの3色展開で、ビジネスシーンにおいて品格と快適さの両立を求める方に最適な一着です。

商品概要

【商品名】 マルラーネ ツーピーススーツ

【価格】 49,900円（税別）

【サイズ展開】 A体・AB体 ４～７号

【カラー】 ベージュ、ブラウン、ネイビー

【素材】 ウール100%(イタリア・マルラーネ社製)

【特長】

・イタリア製高級生地による優れた通気性と軽量性

・半裏仕様採用で蒸れを抑え、日本の高温多湿な夏に対応

・高度な縫製技術による立体的フォルムと大見返し仕様の高級感あるディテール

【販売店舗】 P.S.FA店舗（一部店舗を除く）

TRANS CONTINENTS全店舗

【お問い合わせ】 はるやまお客様相談室 0120-923-924

◆はるやま商事株式会社

公式WEBサイト：https://perfect-s.com/

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